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Вечная Венус, нестареющий Федерер. Цифры и факты Уимблдона

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вечная Венус, нестареющий Федерер. Цифры и факты Уимблдона
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» - о цифрах и фактах решающей стадии Уимблдона, принесшей болельщикам немало удивительных сюрпризов.

НЕСТАРЕЮЩИЙ ФЕДЕРЕР

ФАКТ: Впервые за 8 лет – с «Ролан Гаррос»-2009 – в полуфинал турнира «Большого шлема» смог выйти лишь один теннисист из «Большой четверки». Как и тогда, им стал Роджер Федерер.

Болельщики шутят – Роджер дождался, когда остальные парни, наконец-то, постарели. То, что сам он на 5-6 лет старше Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея, значения не имеет. Федереру скоро – в середине августа – стукнет 36, а он все еще – главный фаворит Уимблдона!

Тогда, в Париже-2009, Джокович еще в третьем круге уступил Филиппу Кольшрайберу, Маррей в четвертьфинале – Фернандо Гонсалесу, а грунтовый король, не знавший поражений на кортах «Ролан Гарроса» Надаль – в четвертом круге Робину Содерлингу. Содерлинг же и дошел до финала, где без особых шансов на успех в трех сетах проиграл Федереру. Роджер, в итоге, собрал карьерный «Шлем» и больше чемпионат Франции никогда не выигрывал.

Сейчас, в Лондоне, все тот же Надаль в 1/8 финала не справился с Жилем Мюллером из Люксембурга, оказавшись слабее в пятичасовой битве со счетом 13:15 в пятой партии. А Маррей и Джокович синхронно оступились в среду – в четвертьфинале. Энди был слабее Сэма Керрея, Новак снялся из-за проблем с локтем в поединке против Томаса Бердыха. Федерер же уверенно разобрался с Милошем Раоничем и еще на шаг приблизился к 19-му титулу «Большого шлема».

ЕЩЕ ФАКТ: Для Роджера этот полуфинал стал 12-м на Уимблдоне – швейцарец обновил рекорд турнира по данному показателю, отобрав его у Джимми Коннорса.

ГРОЗА ПЕРВЫХ РАКЕТОК

ФАКТ: Сэм Керрей второй год подряд обыграл на Уимблдоне первую ракетку мира

В прошлый раз с американцем в третьем круге не справился Новак Джокович, теперь – не устоял Энди Маррей. Сам Сэм впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» - американцы на этой стадии не оказывались с 2009 года («Американцы женского пола!» - жестко уточнил Маррей, услышав данный факт на пресс-конференции).

- То, что я обыграл именно Энди и именно на Уимблдоне, делает мою победу еще более запоминающейся. Невероятный матч! – светился от счастья герой дня и теперь - главный враг местных болельщиков.

Сам шотландец самокритично вздыхал:

- Учитывая мои результаты, я больше не заслуживаю звания первой ракетки мира.

Но он ей останется – по крайней мере, на ближайшее время.

ЕЩЕ ФАКТ: Впервые с 2003 года действующий лидер рейтинга ATP не будет являться действующим чемпионом ни одного из турниров «Большого шлема». Последний раз в подобном положении оказывался Ллейтон Хьюитт 14 лет назад.

ЛОКОТЬ ДЖОКОВИЧА

ЕЩЕ ФАКТ: 7750 очков будет в активе Маррея в понедельник, и это – наименьший показатель для первых ракеток мира за все время существования нынешней системы (введена в 2009 году). Предыдущий антирекорд принадлежит Рафаэлю Надалю – 8700 баллов (июнь 2010-го).

А все потому, что Джокович не сможет обойти Энди в рейтинге, ведь он также не пробился в полуфинал. Правда, если Маррей боролся с Кереем пять долгих сетов, то для Новака все закончилось в начале второй партии – продолжить поединок с Бердыхом он не смог из-за травмы локтя.

- Вообще, локоть беспокоит меня последние год-полтора. Я старался играть, пока боль была выносимой. Но затем понял, что продолжать борьбу бессмысленно. Сейчас мне нужен перерыв. Я не хочу ложиться под нож и делать операцию – возможно, возьму паузу на полгода, чтобы полностью восстановиться, - рассказал серб.

Так что Джокович, вполне возможно, пропустит остаток сезона.

ЕЩЕ ФАКТ: До этого турнира Новак 12 раз подряд обыгрывал Бердыха, а счет их личных встреч был 24:2 в пользу серба. Томас, хоть и благодаря травме соперника, одолел Джоковича впервые с 2013 года.

ВЕЧНАЯ ВЕНУС

ЦИФРА: Венус Уильямс стала самой возрастной финалисткой Уимблдона с 1994 года – сейчас американке 37 лет и 33 дня.

Собственно, абсолютный рекорд принадлежит Мартине Навратиловой, участвовавшей в титульном матче в возрасте 37 лет и 258 дней. Тогда, в 1994-м, она все же уступила в Лондоне Кончите Мартинес.

Венус же предстоит встретиться с другой испанкой – Гарбиной Мугурусой. В четверг обидчица Светланы Кузнецовойразгромила Магдалену Рыбарикову, а сама Уильямс-старшая расстроила местных болельщиков, победив британку Джоанну Конту (хотя уроженка Сиднея такая же британка, как условная Дарья Гаврилова – австралийка, а Варвара Лепченко – американка). Впрочем, Конта и так осчастливила лондонских фанатов, став первой представительницей Великобритании в полуфинале Уимблдона аж с 1978 года (тогда аналогичного успеха добилась Вирджиния Уэйд). Кто в итоге возьмет кубок – узнаем в субботу.

ЕЩЕ ФАКТ: Ранее Венус уже 5 раз побеждала на Уимблдоне. Кроме того, этот финал в Лондоне стал для нее уже 9-м на турнире и 16-м – на «Больших шлемах» вообще.

ДЕБЮТАНКА РЫБАРИКОВА

ФАКТ: На 17-м турнире «Большого шлема» подряд в полуфинал выходит теннисистка, ранее никогда не добиравшаяся до такой стадии.

Причем далеко не всегда речь идет о юных, перспективных спортсменках. В частности, Магдалене Рыбариковой уже исполнилось 28 лет, и в Лондон она приехала 87-й ракеткой мира. Сама же серия говорит о том, как сильно выросла конкуренция в WTA-Туре, раз столько девушек – отнюдь не фавориток! - способны на подобный сюрприз. Правда, лишь пятеро теннисисток сумели пробиться дальше – в финал. И только Алена Остапенко одержала итоговую победу на турнире («Ролан Гаррос»-2017).

Вот полный список:

ВСЕ ДЕБЮТАНТКИ ПОЛУФИНАЛОВ ТБШ*

Год Турнир Имя Результат

2013 Уимблдон Кирстен Флипкенс (Бельгия) полуфинал

2013 US Open Флавия Пеннетта (Италия) полуфинал

2014 Australian Open Эжени Бушар (Канада) полуфинал

2014 Ролан Гаррос Симона Халеп (Румыния) финал

2014 Ролан Гаррос Андреа Петкович (Германия) полуфинал

2014 Уимблдон Люси Сафарова (Чехия) полуфинал

2014 US Open Екатерина Макарова (Россия) полуфинал

2014 US Open Шуай Пен (Китай) полуфинал

2015 Australian Open Мэдисон Кис (США) полуфинал

2015 Ролан Гаррос Тимеа Бацзински (Швейцария) полуфинал

2015 Уимблдон Гарбина Мугуруса (Испания) финал

2015 US Open Роберта Винчи (Италия) финал

2016 Australian Open Джоанна Конта (Великобритания) полуфинал

2016 Ролан Гаррос Кики Бертенс (Голландия) полуфинал

2016 Уимблдон Елена Веснина (Россия) полуфинал

2016 US Open Каролина Плишкова (Чехия) финал

2017 Australian Open Коко Вандевеге (США) полуфинал

2017 Ролан Гаррос Алена Остапенко (Латвия) победа

2017 Уимблдон Магдалена Рыбарикова (Словакия) полуфинал

* с момента начала серии.

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