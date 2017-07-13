Крутая интрига: Юлия Ефимова опять сразится с американкой Лилли Кинг!

Как Мария Шарапова в теннисе, так и Юлия Ефимова в бассейне. Все внимание приковано к этой девушке.

В пятницу в Будапеште стартует 17-й чемпионат мира по водным видам спорта, в котором разыграют 75 комплектов наград. Обозреватель «Советского спорта» рассказывает, чем будет интересен турнир.

Первая часть – о синхронном плавании

Вторая часть – о прыжках в воду

Третья часть – о главном виде спорта на чемпионате мира.

ПЛАВАНИЕ

23-30 июля, 42 комплекта наград

Летел на самолете в Венгрию, по салону разносили российские газеты. Посмотрел – в двух есть обзор ЧМ по водным видам спорта. Обе заметки украшает большое фото Юлии Ефимовой. Заглянул в интернет – на сайтах та же история. Везде Ефимова. Сразу понятно, кто главная звезда в нашей большой сборной.

Четырехкратная чемпионка мира и так уже стала звездой мирового масштаба – как Мария Шарапова. А в июле Юля будет рвать все рейтинги. Помните, как великий Майкл Фелпс задался целью на Олимпиаде в Пекине – завоевать восемь золотых медалей из восьми? И у него это получилось.

Так вот, у Ефимовой есть своя цель, о чем она рассказала в интервью «Советскому спорту»: сделать хет-трик на одном чемпионате мира, взяв золото на 50, 100 и 200 м брассом. Такого в истории женского плавания не делал никто и никогда.

Ефимова ударно выступила на чемпионате России, много побеждала на этапах «Маре Нострум» и на открытом чемпионате Франции, работала на сборах в испанском городке Матаро. Интересно и то, что Юля готовится к турниру года в составе собственной команды Efimova Team. И вот результат – сейчас Ефимова возглавляет мировые рейтинги сезона на 100 м (1.04,82) и 200 м (2.19,83), идет второй на 50 м брассом (29,88). На всех дистанциях, кроме двухсотметровки, жесточайшую конкуренцию наверняка составит американка Лилли Кинг, которая выиграла золото Олимпиады в Рио.

Кого еще отметим? Владимир Морозов идет вторым в рейтинге на 50 м вольным стилем (21,44). Евгений Рылов – третий на 50 м на спине (24,52) и первый на 200 м (1.53,81). Но мелькнула информация, что бронзового призера Олимпиады беспокоит травма плеча.

Будут заметны Антон Чупков в брассе, Евгений Седов в кроле, Светлана Чимрова в баттерфляе. Возможно, получится зацепить медали в эстафетах. Но на прошлом ЧМ, который проходил в Казани, у сборной России по плаванию было только одно золото, и его взяла Ефимова. Теперь получается, что снова главная надежда – на Юлю.