«Разбежавшись, прыгну со скалы». Бесстрашные люди летают с 27 метров в воду

Это похоже на безумие! Но это спорт настоящих мужчин. Хай-дайвинг не для слабонервных.

В пятницу в Будапеште стартует 17-й чемпионат мира по водным видам спорта, в котором разыграют 75 комплектов наград. Обозреватель «Советского спорта» рассказывает, чем будет интересен турнир.

Первая часть – о синхронном плавании

Вторая часть – о прыжках в воду

Третья часть – о плавании

Четвертая часть – об остальных трех видах спорта.

ПЛАВАНИЕ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ

15-21 июля, 7 комплектов наград

Тут все туманно и даже печально. Ушла Лариса Ильченко – последняя из великой плеяды пловцов-марафонцев. Остальные страны прибавили, а у России затянулась смена поколений. Последний раз медаль была взята в 2013 году, когда Евгений Дратцев выиграл бронзу на 25 км. На домашнем турнире в Казани получилась баранка.

Сейчас в состав команды, кроме Дратцева, входят Кирилл Абросимов, Сергей Большаков, Кирилл Беляев, Анастасия Крапивина, Валерия Ермакова, Дарья Кулик, Мария Новикова. Соревнования пройдут на озере Балатон, что в 150 км от Будапешта. Тот случай, когда мы будем рады любой медали.

ХАЙ-ДАЙВИНГ

28-30 июля, 2 комплекта наград

Мужчины будут прыгать с 27 метров в тихие воды Дуная, женщины – с 20 м. На чемпионате мира в Казани наш Артем Сильченко – воспитанник воронежской школы прыгунов в воду – впервые в истории российского спорта завоевал бронзу в хай-дайвинге, который появился в программе чемпионатов мира в 2013 году в Барселоне. А теперь хай-дайвинг хочет вообще стать олимпийским видом. Может, увидим его в Токио-2020.

Сильченко приедет и в Будапешт. Его партнерами станут Игорь Семашко и Никита Федотов. Состав сборной России был определен по итогам выступлений на Кубке мира в Абу-Даби. Тогда Сильченко занял 13-е место, но показал два новых прыжка, которых до этого не делал. Артем хочет удивить нас и в Венгрии, снова допрыгнув до медали.

ВОДНОЕ ПОЛО

16-29 июля, 2 комплекта наград

Женская сборная России по водному поло выступает неплохо, и даже завоевала бронзу на Олимпиаде в Рио. Но вот на чемпионатах мира мы не видели наград от наших девушек с 2011 года, когда была взята бронза. 2009 – тоже бронза, 2007 – снова бронза. Казалось, это наш уровень, ниже которого опускаться не стоит.

Вообще наши женщины никогда в истории не выигрывали чемпионат мира. А вот мужчины дважды брали золото во времена СССР (1975 и 1982). Но потом мужское водное поло в нашей стране деградировало так, что парни перестали вообще отбираться на мировое первенство.

Теперь сборная России выставит в Будапеште и мужскую, и женскую сборные. Команда после Олимпиады заметно омолодилась. И в принципе любая медаль тут будет считаться большим успехом. Особенно от мужчин, что скажет о возрождении некогда самой сильной сборной планеты.