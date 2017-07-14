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Футбол  Спартак- : -Локомотив
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Почему Суперкубок выиграет «Спартак». Мнение Михаила Борзыкина

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Массимо Каррера с чемпионским кубком РФПЛ
Массимо Каррера с чемпионским кубком РФПЛФото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин делится своими ожиданиями от матча «Спартак» – «Локомотив».

Я следил за подготовкой обеих команд, и «Спартак» понравился мне намного больше; больше «Спартака» понравился только ЦСКА, но речь сейчас не об армейцах.

На «Спартак» смотришь и понимаешь, во что он играет и чего хочет. Он готовился в оптимальном составе, не считая Зобнина и получившего травму Таски. «Локомотив» же понес ощутимые, даже колоссальные кадровые потери, а потому был вынужден все драгоценное время экспериментировать. Опорных хавбек Баринов играл на позиции центрального защитника; Чорлука и Виталий Денисов все еще травмированы; не сразу влились в общую группу Ари и Михалик; проблемы со здоровьем возникли у Игнатьева и Коломейцева; Кверквелия присоединился поздно и не сыграл ни минуты…

У «Локомотива» подготовка получилась скомканной, если не сказать провальной. Как правило, такие команды тяжело вкатываются в сезон, подолгу ищут свою игру и, что еще хуже, не всегда ее находят. На этом отрезке сезона (межсезонья) «Спартак» готов лучше, факт. У него поставлена командная игра, все линии функционируют, а некоторые изъяны уже традиционно имеются только в обороне и на левом фланге полузащиты. Впрочем, у «Локомотива» линия обороны сейчас не лучше. И даже хуже. В последнем спарринге слева играл юный Лысов, а в центре – уже упомянутый Баринов. Набрать квартет защитников – уже сложная задача.

«Спартак» превосходит «Локомотив», пожалуй, во всех компонентах. Но главное – у него выше командный и исполнительский класс. Вы можете не верить мне, но должны поверить турнирной таблице: первое место и восьмое, 69 очков и 42…

Хотя это вовсе не значит, что железнодорожники обречены. У Юрия Семина есть свои козыри. И у этих козырей есть имена: Фернандеш, Миранчук и Ари. Первый и второй (хотя Алексей не играл, и сложно сказать, в какой он сейчас форме) способны в одиночку соорудить гол. А что касается Ари, то в российском чемпионате для «Спартака» нет угрозы страшнее. Ну, может быть, еще Дзюба. Бразилец бесподобно играет против красно-белых!

«Локомотив» вполне может зацепиться за победу. Забьет, поймав противника на ошибке, и будет антифутболить до финального свистка. Возможно такое, да. И вообще в кубковом матче, простите за банальность, может быть все. Но это один из возможных сценариев, вероятность воплощения которого довольно низка. «Спартак» объективно сильнее вообще и лучше готов на сегодняшний день. Поэтому в Суперкубке должен победить именно он.

Голосование: Кто станет обладателем Суперкубка России по футболу?

Матч

Спартак - Локомотив

Место и дата

14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
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