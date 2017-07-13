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Борис Майоров: Фейерверка от Анисина не жду. Но у «Динамо» серьезные потери…

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Михаил Анисин
Михаил АнисинФото: «Советский спорт»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майорова высказался о возвращении Михаила Анисина в «Динамо» и перспективах бело-голубых в этом сезоне.

- Слишком много времени прошло с тех пор, как Анисин блистал в «Динамо», - рассуждает Борис Майоров. – Много он поскитался по командам, которые не ставили перед собой высоких задач. А, зачастую, когда ведущий игрок попадает в состав середнячка, происходит этакая нивелировка. Постепенно он опускается до уровня своей команды и ничем из нее не выделяется.

Я давно уже о подвигах Анисина ничего не слышал. Особенно, о подвигах на льду. И даже был удивлен, узнав, что он весной вдруг всплыл в ВХЛ и играет там за казахстанскую «Сарыарку». Поэтому не думаю, что Михаил сейчас выдаст в «Динамо» такой же фейерверк голов, как весной 2012 года. Форвард повзрослел, эмоции ушли. Надо «заводить» себя заново, а Анисину уже под тридцать… В этом возрасте люди уже не «горят».

Конечно, Михаил может принести команде пользу. Но тут многое будет зависеть не только от него, но и от тренерского штаба. Как Владимир Воробьев сможет вовлечь нападающего в свои тренерские идеи, найдет ли для него подходящее место в составе?

Тут ведь сложность еще и в том, что прошлый сезон для Анисина был фактически потерян. Большую его часть он пропустил. А это отражается и на самой игре, и на спортивной подготовке к нынешнему чемпионату.

С другой стороны, мне лично интересно, что Анисин покажет в «Динамо». Все же возвращение на более высокий уровень может его всколыхнуть. Такое тоже бывает.

Что я думаю о выступлении бело-голубых в следующем сезоне? Команда стала другой. И, думаю, что «Динамо» ослабило свои позиции на Западе. Как ни крути, а все эти истории с долгами и переподписанием контрактов подрывают доверие игроков. Это всегда негативно сказывается на микроклимате в коллективе. Особенно в наше время. Я это проходил со «Спартаком» в начале 2000-х. И скажу, что вернуть команду в норму после таких околохоккейных происшествий очень нелегко.

Ну и потом «Динамо» понесло серьезные кадровые потери. Мэт Робинсон, Денис Кокарев, Максим Карпов… Это все были ведущие мастера, замену которым в одночасье найти просто невозможно.

Отчасти именно поэтому в клуб и возвращаются такие игроки, как Анисин.

P.SВ четверг вечером «Динамо» официально объявило о подписании контрактов с 27 игроками. И первым в этом списке стоит Михаил Анисин.

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