ЦСКА: между Ниццей и Стамбулом. Что нужно знать о жеребьевке еврокубков

Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов и этой же стадии Лиги Европы. Своих соперников узнают ЦСКА, а также «Зенит» и «Краснодар». И, таким образом, Россия фактически вступит в очередную еврокубковую кампанию.

ЦСКА

Сначала, в 13.00 по московскому времени, пройдет жеребьевка Лиги чемпионов. ЦСКА будет пытаться пробиться в групповой этап через так называемый «турнир 15-ти» или, как его еще называют в УЕФА, «путь лиг». На этой стадии армейцы с клубным коэффициентом, равным 39,606 балла, попали в число «сеяных» команд. Вместе с ними «посеяны» киевское «Динамо» (67,525), «Аякс» (67,212), чешская «Виктория» (40,635) и бельгийский «Брюгге» (39,480).

В соперники ЦСКА могут достаться следующие команды:

- румынский «Стяуа»

- швейцарский «Янг Бойз»

- французская «Ницца»

- турецкий «Истанбул Башакшехир»

- греческий АЕК.

Первые матчи пройдут 25/26 июля, ответные – 12 августа.

Говорить, с кем встретиться было бы предпочтительнее, рано. На дворе – середина июля, разгар европейского межсезонья. ЦСКА, как и его потенциальные соперники, не провел еще ни одного официального матча. Хотя, конечно, выделяется «Ницца». Но и с ней, как показал в прошлом году «Краснодар», можно играть. У «Истанбула» и нынешнего АЕК почти нет международного опыта. Ну, и еще одно замечание – играть в июле в Турции или Греции в дикую жару – занятие малопривлекательное.

В 4-м отборочном раунде к победителям пяти пар присоединятся еще пять команд: «Севилья» (112,999), «Наполи» (88,666), «Ливерпуль» (56,192), «Спортинг» (36,866) и «Хоффенхайм» (15,899). Если ЦСКА пробьется в эту стадию, то, скорее всего, в число «сеяных» уже не попадет. Жеребьевка 4-го отборочного раунда состоится 4 августа.

«ЗЕНИТ» И «КРАСНОДАР»

Затем, в 14.00 по московскому времени, начнется жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги Европы, в которой будут задействованы «Зенит» и «Краснодар».

Тут все несколько сложнее, нежели в Лиге чемпионов. На этой стадии Лиги Европы примут участие 58 команд. К 25 уже известным (в их числе «Зенит» и «Краснодар») клубам добавятся еще 33 победителя 2-го отборочного раунда (ответные матчи пройдут 20 июля).

Для удобства жеребьевки команды будут разбиты на несколько групп. Внутри них будут «сеяные» и «несеяные» клубы, которые, соответственно, встретятся друг с другом. И «Зенит» (клубный коэффициент – 87,106) и «Краснодар» (32,106) попадут в число «сеяных». УЕФА по-прежнему разводит между собой российские и украинские команды.

Уровень соперников? В прошлом сезоне начинавшим свой путь на этой же стадии Лиги Европы «Спартаку» и «Краснодару» достались кипрский АЕК и мальтийская «Биркиркара» соответственно. Вряд ли условные финский ХИК и албанская «Шкендия», рубящиеся сейчас между собой во 2-м раунде, чем-то глобально отличаются от прошлогодних оппонентов.

Матчи 3-го отборочного раунда пройдут 27 июля и 3 августа. Жеребьевка 4-го отборочного раунда (туда попадут 29 победителей пар плюс 15 команд, выбывших в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов) – 4 августа.

ЗАДАЧА – ОТБИТЬСЯ ОТ ПОРТУГАЛИИ

По итогам этого сезона будет определяться, сколько каждая страна сможет заявить команд в еврокубковый сезон-2019/20. Задача России – удержать 6-е место, дающее право заявить в Лигу чемпионов три клуба (два – в групповой турнир, один – в отборочный раунд). Отрыв от Португалии – меньше трех баллов.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

1. Испания 88,998

2. Германия 63,284

3. Англия 61,819

4. Италия 60,249

5. Франция 46,248

6. Россия 41,582

7. Португалия 38,915

8. Бельгия 36,700

9. Украина 33,933

10. Турция 29,800