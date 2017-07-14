«Хочу видеть прогресс спартаковской защиты». Рейтинг Ловчева. Тренеры

Илья Кутепов и Массимо Каррера Фото: «Советский спорт»

В конце недели – старт нового сезона РФПЛ. «Советский спорт» представляет рубрику «Рейтинг Ловчева», в которой наш обозреватель выделяет тех, за кем он в новом сезоне будет следить в первую очередь. Сегодня, в пятой, последней, серии, – обзор тренеров.

1. КУРБАН БЕРДЫЕВ, «РУБИН»

После Кубка конфедераций было много разговор, мол, может, стоило позвать Бердыева? Я всегда отвечаю на это следующее: Бердыев всем все доказал, без вопросов, но он делал это ежедневной клубной работой. В сборной совершенно другая специфика.

Бердыев дважды со средними командами достигал хороших результатов. При нем футболисты прогрессировали, порой играя даже выше своих возможностей. Но это всегда был результат кропотливой и многомесячной работы. Если помните, «Ростов» при нем в первые полгода всерьез боролся за выживание.

И мне будет интересно, как быстро он разберется с тем, что досталось ему в «Рубине» - это и раздутый состав, и некоторые футболисты, чей потолок, скорее всего, не выше середины таблицы, и отсутствие стоящих покупок. То, что Бердыев со всем этим разберется, без сомнений. Но как быстро – вот что любопытно.

2. РОБЕРТО МАНЧИНИ, «ЗЕНИТ»

«Зенит» давно уже делает ставку на иностранных тренеров. И те не особенно чтят питерскую молодежь. Знаю, что многим в Питере это не нравится. Когда работал на радио, мне часто звонили и говорили, что скучают по «Зениту» Аршавина, Кержакова, Быстрова, Малафеева.

Иностранцы, конечно, в прописку смотреть не будут. Они сразу дают клубу список тех, кого хотят купить. Так, уверен, сделал и Манчини. Но 11 звезд в Россию не привезешь. И мне интересно посмотреть, как итальянец, поработавший с Тевесом, Агуэро, Ибрагимовичем, справится теперь, когда у него в составе будут Кокорин и Дзюба, Шатов и Ерохин.

3. МАССИМО КАРРЕРА, «СПАРТАК»

Отношусь к итальянскому футболу, как к великому искусству игры в обороне. А главная проблема «Спартака» последних лет – это именно защита. Проблема и сейчас остается, пусть в меньше степени, чем раньше. То Кутепов ошибется, например, когда его Ари переиграл в дерби с «Локомотивом», то Дзюба «развернет» Джикию. И таких моментов хватает.

В РФПЛ «Спартаку» помогает атака, которую считаю лучшей в стране. Благодаря ей Каррера отодвигает игру от своих ворот. Но хочу, чтобы футболисты обороны «Спартака» росли как игроки, прогрессировали. Если с «Томью» и «Оренбургом» что-то можно было исправить, то в Лиге чемпионов за каждую ошибку придется расплачиваться.

4. ВИКТОР ГОНЧАРЕНКО, ЦСКА

Такое впечатление, что в последнее время при Слуцком ЦСКА находился в неком застое. С приходом Гончаренко команда оживилась. Если раньше говорили, вот, мол, не хватает кадрового ресурса – Мусы или Думбия, то при Гончаренко на глазах начали расцветать Чалов и, особенно, Витиньо.

На сегодняшний момент ЦСКА – самая слаженная команда. Они мало пропускают на сборах, значительно больше стали забивать. Хотя, по сути, серьезного усиления как не было, так и нет. Безусловно, ЦСКА будет бороться за золото.

5. ОЛЕГ КОНОНОВ, «АХМАТ»

Кононов ворвался в российский футбол, можно сказать, случайно. Мне рассказывали, что скауты «Краснодара» поехали во Львов на один матчей чемпионата Украины смотреть игрока, а вернулись с четким пониманием, что нужно брать тренера – Кононова. Футбол, который он пропагандирует, комбинационный, атакующий. И, что важно, развивающий игроков. Интересно, как будет играть при нем «Ахмат».

ВНЕ КОНКУРСА. ЮРИЙ СЕМИН И СЕРГЕЙ СЕМАК

«Локомотив» никого толком не купил пока. Это тревожный момент. Но я хорошо знаю Семина - он мастер. И много раз это доказывал. Интересно, что у него получится после почти года работы в «Локомотиве». Из молодых тренеров в этом сезоне буду внимательно следить за Семаком. У него большой игроцкий опыт, в том числе и зарубежный, и у многих сильных тренеров он поиграл. В общем, перспективы хорошие. Хотелось бы это увидеть в сезоне.