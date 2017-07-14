Борис Майоров: Ковальчук нам на Олимпиаде пригодится. Сборной нужны лидеры

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о перспективах форварда СКА Ильи Ковальчука в олимпийской сборной России.

- Я приветствую решение Ковальчука остаться в СКА. И думаю, что он еще пригодится нашей команде, - считает Борис Майоров. – С учетом потерь, которые понесла наша команда из-за игроков, которые приняли решение продолжать карьеру за океаном, помощь Ильи будет очень даже не лишней.

Да даже если бы все они остались в России… Думаю, что и в этом случае Ковальчуку нашлось бы место в сборной. Это я заявляю с учетом того, как опытный форвард провел предыдущий сезон в питерском клубе. Он заслужил призыва в национальную команду!

Ведь надо рассуждать объективно, смотреть на игровые показатели игрока. Вспомните, когда Илью весной 2016 года сняли с матчей СКА, который бился в плей-офф, всем нам казалось, что он, как хоккеист, уже закончился. Ан нет! Ковальчук в ответ наоборот собрался и доказал, что еще на многое способен.

И лично я готов ему поставить за прошедший сезон «пятерку с плюсом». В первую очередь за то, что он не смотря на все эти неурядицы, сумел вернуться на привычный для себя уровень. Стал одним из лучших бомбардиров КХЛ и чемпионом страны, выполняя роль капитана СКА в самых ответственных решающих матчах.

Может быть, нашей команде и на чемпионате мира в Кельне не доставало в ответственных поединках именно такого авторитетного лидера на скамейке и в раздевалке. И отчасти это сказалось на результате. Хотя я думаю, что в полуфинале с Канадой все решили первые секунды третьего периода. Россиянам там совсем немного надо было продержаться в меньшинстве. Вбрасывание было в центре поля… А мы через 15 секунд после него получили шайбу в свои ворота. Ни в коем случае нельзя было этого делать!

Не думаю, что Ковальчук бы там что-то реально изменил. Это тренерский штаб нашей команды должен был самое пристальное внимание уделить именно этим тридцати секундам в меньшинстве. Выдержи мы тогда натиск канадцев, весь матч сложился бы по-другому.

Ну а сейчас, повторюсь, Ковальчук достоин приглашения в сборную. Думаю, и на Олимпиаду он попадет. Если, конечно, не сбавит оборотов по сравнению с прошлым сезоном.