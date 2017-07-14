Спорт не вне политики! Самые известные спортсмены на видных политических постах

Кто из признанных спортивных звезд впоследствии добился больших побед и на политической арене.

На днях новым президентом Монголии был избран Халтмаагийн Баттулга. Не просто прочитать его имя, еще сложнее – одолеть его в единоборствах. Баттулга – миллиардер, художник, но главное – спортсмен. Бывший чемпион мира и обладатель Кубка планеты по самбо (1989), член сборной страны по дзюдо. В свои 54 года сохраняет блестящую форму, играет в баскетбол, тягает железо в спортзале… Министры будут ходить по струнке – с таким лидером можно «огрести» по полной!

«Советский спорт» вспомнил, кто еще из успешных спортсменов впоследствии смог построить блестящую карьеру в политике.

ДЖЕРАЛЬД ФОРД (США)

Форд стал 38-м президентом США в 1974 году, когда Ричард Никсон, угодив в эпицентр скандала, связанного с расследованием по делу Уотергейта, подал в отставку. При правлении Форда завершилась Вьетнамская война, он продолжил политику разрядки в отношениях с СССР, справлялся с тяжелым экономическим кризисом в родной стране, пережил два покушения… И прожил 29 лет после того, как покинул Овальный кабинет в 1977-м (рекорд для всех экс-президентов США, за исключением Герберта Гувера). Мало кто знает, что Форд в юности играл на позиции лайнбекера в команде университета Мичигана, становясь национальным чемпионом по американскому футболу в 1932-1933 годах. Однако многообещающей карьере в НФЛ все-таки предпочел политику.

ИМРАН ХАН (ПАКИСТАН)

Легенда пакистанского крикета (на Индостане этот вид спорта – почти религия), сердце национальной команды, взявшей Кубок мира-1992 (в финале пала Англия), Имран Хан, уйдя из спорта, тоже подался в политику и возглавил партию Техрик-е-Инсаф, ныне – одну из самых популярных в стране. Он остается заклятым врагом Талибана и одним из самых влиятельных людей к западу от села Вагах. Возможно – будущий президент Пакистана.

КЕВИН ДЖОНСОН (США)

Звезда НБА, легенда «Финикса», чемпион мира-1994, 3-кратный участник Матчей всех звезд тоже не потерялся после ухода из спорта. Джонсон не подался на телевидение, не стал экспертом или комментатором, как многие его баскетбольные коллеги, а с головой ушел в политику. В декабре 1998 года он был избран мэром Сакраменто – столицы штата Калифорния (к слову, став первым афроамериканцем на этом посту в данном городе). Свой пост Джонсон удерживал до 2016-го, прежде чем передал полномочия Даррелу Штайнбергу.

ДЖИМ БАННИНГ (США)

Джеймс Пол Дэвид «Джим» Баннинг (американцы любят длинные имена) провел 17 сезонов в Главной лиге бейсбола (МЛБ), выступая на позиции питчера в «Детройте», «Филадельфии», «Лос-Анджелесе» и «Питтсбурге» в 1955-1971 годах. Семь раз входил в Сборную всех звезд. Его номер «14» выведен «Филадельфией» из обращения в память о своем бывшем лидере. В 1996-м включен в Зал славы бейсбола. Но и после спортивной карьеры Баннинг не успокоился – с 1999-го по 2011-й он занимал пост сенатора от штата Кентукки (тот, что граничит с Нью-Йорком). Увы, в мае этого года Баннинг скончался в возрасте 85 лет.

ДЖЕССИ ВЕНТУРА (США)

Джеймс Джордж Янош, известный как Джесси Вентура – звезда профессионального рестлинга 70-80-х годов. Согласны – это скорее не спорт, а шоу, но тем не менее… Вентура засветился в нескольких голливудских блокбастерах (включая «Хищник» и «Бетмэн и Робин»), а в начале 90-х подался в политику и стал в итоге губернатором штата Миннесота, занимая этот пост в 1999-2003 годах.

АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР (АВСТРИЯ/США)

Про «Железного Арни» сложно сказать что-то новое. Семикратный Мистер Олимпия, человек, по примеру которого миллионы людей занялись бодибилдингом, успел сделать блестящую кинокарьеру и только потом подался в политику. В ноябре 2003-го Шварценеггер уверенно выиграл выборы на пост губернатора штата Калифорния – самого населенного и богатого в США. В 2006-м успешно переизбрался на второй срок. Арни замахнулся бы и на пост президента, но по закону не имел на это права, так как родился не на территории страны (а в австрийской деревне Таль близ Граца). Осенью 2011-го он покинул губернаторское кресло в Сакраменто и вернулся обратно в Голливуд.

КЕН ДРАЙДЕН (КАНАДА)

Шестикратный чемпион Кубка Стэнли, пятикратный обладатель «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона в НХЛ), легенда «Монреаля», как-то пропустившая 7 шайб от сборной СССР в Суперсерии-1972… Драйден не просто так вошел в Зал хоккейной славы. И не просто так делал годичный перерыв в своей карьере, чтобы в 1974-м получить степень в области права в Университете Макгилла. Уйдя со льда, Кен подался в политику и дослужился до поста министра соцобеспечения Канады – этот пост он занимал в 2004-2006 годах.

ДЖОРДЖ ВЕА (ЛИБЕРИЯ)

Обладатель «Золотого мяча»-1995, легенда своего поколения, Веа был настолько значимой фигурой в родной маленькой Либерии, что после завершения футбольной карьеры всерьез поборолся за пост президента страны. На выборах 2005 года он даже прошел во второй тур, набрав 28 процентов голосов. Но в финале проиграл Элен Джонсон-Серлиф, ставшей первой женщиной-президентом в истории Африки.

МЭННИ ПАКЬЯО (ФИЛИППИНЫ)

Один из лучших боксеров поколения занялся политикой задолго до завершения карьеры – еще в 2007 году. Пакьяо основал либеральную партию Филиппин, позднее – в 2010-м – победил на выборах в Конгресс, а уже после известного поражения от Флойда Мэйвезера-младшего благополучно избрался сенатором в Верхнюю палату Парламента. Мэнни боготворят на родине, так что до поста президента – рукой подать. Возможно, это просто вопрос времени.

ПАЛ ШМИТТ (ВЕНГРИЯ)

Безусловно – главная звезда в этом списке. Причем, и в плане спортивных достижений, и в плане политических. Пал Шмитт дважды выигрывал золото Олимпийских игр в составе сборной Венгрии в командном турнире шпажистов (1968 и 1972 годы). Дважды становился чемпионом мира. Уйдя из спорта, он долгое время возглавлял Национальный олимпийский комитет, а затем решился двигаться дальше. И в итоге… в 2010 году стал президентом Венгрии! Правда, выбирал его не народ, а Парламент. Да и продержался Шмитт на своем посту недолго – всего два года. Когда выяснилось, что докторская диссертация бывшего шпажиста оказалось поддельной, разгорелся нешуточный скандал, и Пал досрочно сложил полномочия главы государства.

ВИТАЛИЙ КЛИЧКО (УКРАИНА)

Прославленный тяжеловес, экс-чемпион мира по версиям WBO и WBC, давно покинул профессиональный ринг и занялся профессиональной политикой. В июне 2014 года Доктор Железный Кулак был избран мэром Киева. Впоследствии всерьез заявлял о намерении участвовать и в президентских выборах на Украине, однако от этой затеи отказался. Может, и к лучшему. Мемов с Кличко-старшим, иронизирующих над его косноязычием, нам и так хватает сполна.