Валерий Рейнгольд: «Спартаку» пора забыть про чемпионство

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от Суперкубка России, в котором красно-белые сыграют с «Локомотивом».

– «Спартак» приобрел только одно защитника Петковича. Маловато?

– Достаточно. Футболистов лучше, чем уже есть купить трудно, а поломать атмосферу в команде может даже один человек. Сейчас все ребята довольны.

Дзюба в «Спартаке» не нужен. Я много раз говорил, что команде нужно сохранить чемпионский состав, включая Мельгарехо и Попова. Рад, что это удалось.



– Об игре с «Локомотивом»…

– Будет тяжело. И это касается любого соперника «железнодорожников». Команда сама не играет и другим не дает. Трудно будет прорвать эту оборону. По индивидуальному мастерству «Спартак» сильнее. Но обе команды только вышли из предсезонной подготовки. Они пока не готовы физически. Нет легкости, пока не «разбежались». Выиграет тот, у кого крепче нервы и характер. Захочет больше «Локомотив» – выиграет он. Захочет «Спартак» – выиграет «Спартак». Основная борьба развернется во втором тайме. Мой прогноз 50 на 50.

Добавлю, что «Спартак» проиграет «Локомотиву», если продолжит праздновать чемпионство. Про чемпионство пора забыть. Начинается новый сезон. Реваншистов полно. Суперкубок – первый экзамен.

– Какова ценность Суперкубка с вашей точки зрения?

– Будет полный стадион. Этим всем сказано. Престиж турнира сохраняется. Мне бы хотелось, чтобы такие матчи проходили на периферии.

– Следили за матчами «Спартака» в межсезонье?

– Да. В том числе видел последнюю игру со «Славен Белупо» – 1:1. В первом тайме играли хорошо, второй – провалили. Наверное, было чемоданное настроение. Самое главное, чтобы в этих играх футболисты получили физические нагрузки. Я верю, что Каррера исходил из этого. Мне понравилось одно его высказывание: «Кто не хочет играть в «Спартаке», дверь на выход открыта». Молодец! Это не детский сад, никого уговаривать не надо.

– Новых лиц в стартовом составе «Спартака» ждете?

– Нет. Думаю, что выйдет основной состав. Единственная загадка – в два нападающих или одного. Например, Адриано выглядел прилично. Но чем хорош Каррера – в «Спартаке» нет обид. Кто играет, тот играет. Все понимают, что в данный момент должен играть Адриано, а потом его должен заменить Зе Луиш. Или наоборот.

– Состав «Локомотива» не изменился. Он может рассчитывать на что-то больше, чем в прошлом году?

– Нет. В таком составе он будет бороться за «восьмерку». Команда неприятная, но средняя. Хорошая дисциплина, но претендовать на золотые медали в таком составе… Даже говорить неудобно. Миранчук не потащит всю команду.

– По чемпионату. Кто составит «Спартаку» конкуренцию за первое место?

– ЦСКА. Ушел только Тошич. Гончаренко не на ровном месте делает команду. Ничего не надо лепить. Нужно только поддерживать. Есть молодые Чалов и Головин. Выздоровел Дзагоев. А ведь еще есть опыт и характер.