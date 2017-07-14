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Футбол  Спартак- : -Локомотив
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«Спартак» теряет молодежь, а легенда «Зенита» переходит на новую работу (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» теряет молодежь, а легенда «Зенита» переходит на новую работу (видео)
Фото: ФК «Спартак»

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Старт сезона

Летний перерыв скоротечен: вроде недавно были сыграны последние матчи прошлого сезона (переходные – 28 мая), а уже стартует новый. Не дал заскучать и Кубок конфедераций, растянувшийся почти на две недели. Да и само межсезонье усилиями «Зенита», «Ростова» и «Рубина» было насыщено событиями, новостями, слухами. Каждый день что-то новое. Вот и пролетело время незаметно.

Сезон открывают «Спартак» и «Локомотив». Красно-белые впервые могут выиграть Суперкубок, железнодорожники – в третий раз. Массимо Каррера должен был определиться со стартовым составом вчера. У него выбор больше: травмированы только Таски и Зобнин. Хотя последний идет на поправку так быстро, что первые прогнозы – в этом году не сыграет – скорее всего, не сбудутся.

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Вчера стало известно, что Гулиев, чемпион Европы среди юношей (U19), отдан в аренду в «Анжи» до конца сезона. Раньше в ростовскую аренду отправился Зуев, еще одно молодое дарование. Немного странные кадровые решения. Хотя бы тем, что тот же Зуев может закрыть проблемный левый фланг. Но закрывать придется, видимо, Мельгарехо.

У «Локомотива» не заладилась подготовка – много травм во всех линиях. Команда входит в сезон немного разобранной, но с новым капитаном. Им временно стал Игорь Денисов – пока Чорлука выздоравливает.

– Я обожаю такие матчи! Когда и давление, и ажиотаж – все вместе. Я кайфую от этого! – заявил капитан, который за год в «Локомотиве» дал больше интервью, чем за все предыдущие годы карьеры.

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Много споров вызвало время начала матча – 21.30 по Москве. Как будто сейчас столица задыхается от зноя и смога. И почему в рабочий день? Зато матч покажут по самому неспортивному (даже антиспортивному) каналу страны, где в порядке вещей вместо гимна крутить рекламу.

Спасибо, Саша!

Лучший бомбардир в истории российского футбола официально завершил карьеру. За эти годы Александр Кержаков забил 226 мячей: 30 за сборную, 30 в еврокубках, 139 в чемпионате России, 19 в Кубке России и 8 за иностранный клуб («Севилья»). Это данные клуба Григория Федотова, в котором бомбардир занимает третье место, уступая только Блохину и Протасову.


Фото: «Зенит»

Но Кержаков не уходит из футбола. Он остается в родном клубе, где теперь занимает должность координатора юношеских команд системы «Зенита». В общем, селекционная работа. С ней в Питере давно большие проблемы. Может быть, Александр сделает так, что мы наконец-то поймем, зачем «Зениту» своя академия.

34 года. Не рано ли? И неужели нынешний Кержаков хуже Кокорина? Что-то не верится.

А «Зенит» вчера тренировался на новом стадионе.

Игрокам ЦСКА вручили медали

В четверг на стадионе ЦСКА состоялась встреча руководства клуба с болельщиками. Игрокам и тренерам вручили серебряные медали прошлого сезона. Все мероприятие транслировалось в прямом эфире на youtube-канале клуба.


Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о трансферных планах.

– Завтра стартует новый футбольный сезон, и мы верим, что наша любимая команда, которая за 16 лет лишь один раз осталась без медалей, снова добьется успеха. Если нам не удастся найти в межсезонье новых футболистов, болельщики станут нашим усилением.

Наверное, не все болельщики оценили этот реверанс. О чем он вообще? Где трансферы? Да и болельщиков у ЦСКА не так чтобы много: средняя посещаемость – 14454, а заполняемость стадиона – 48%.

Виктор Гончаренко, в отличие от Бабаева, сумел найти правильные слова.

– У нас в составе 21 игрок, по сути каждая позиция дублируется. Так что говорить, что какие-то позиции требуют усиления количественно, не стоит. Нужно думать, чтобы качественно усилить и дать шанс молодым.

Вооот. И это не пустые слова. С молодежью Гончаренко действительно работает здорово.

Последние приготовления

«Рубин» – главная «темная лошадка» стартующего сезона. Курбан Бердыев умеет давать результат, причем в первом же полноценном сезоне. Так было в «Рубине» в 2003-м (бронза), так было в «Ростове» совсем недавно (серебро).


К «Ростову» присоединился… Дядюн! Выдающийся нападающий, получавший за свою работу, которую, правда, никто не видел, огромные даже по меркам нашего безумного футбола деньги. Говорит, соскучился. Смайлы по вкусу.

Почему «Ростов» будет жить и без Бердыева


«Динамо» тоже провело встречу с болельщиками, о которой мы рассказывали вчера. А сегодня это можно увидеть.


С новым сезоном, друзья!

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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