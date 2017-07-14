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«Приперся. Сидел бы в своем Питере». Шнуров собрал 47000 на стадионе «Спартака»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Приперся. Сидел бы в своем Питере». Шнуров собрал 47000 на стадионе «Спартака»
Фото: Instagram

«Советский спорт» изучил социальные сети людей, посетивших концерт группы «Ленинград» на «Открытие Арене».

За день до официального старта футбольного сезона в России на стадионе «Спартака» никакого футбола: 13 июля «Открытие Арена» принимала группировку «Ленинград», а 15 июля на стадионе соберутся поклонники группы «Depeche Mode». Из-за этого первый тур чемпионата красно-белые проведут в Химках. 

И наверняка на стартовом матче чемпионата России не будет столько зрителей, сколько было на концерте «Ленинграда».

По приблизительным подсчетам, концерт посетило 47 000 человек. Это, кстати, на 10 000 больше средней посещаемости матчей «Спартака» в чемпионском сезоне. Но справедливости ради, трибуны столько и не вмещают: во время концерта на газоне была сделана фан-зона. 

Был на концерте и известный болельщик «Спартака» рэпер ST.

На #Ленинград

Публикация от Ассоль (@assol13)

Как шутят в комментариях, сложно было найти человека в Москве, который не пошел на концерт «Ленинграда». 

Естественно, на стадионе был и Василий Уткин – давний друг и поклонник творчества Сергея Шнурова. Комментатор даже выложил то, что происходило до начала концерта за кулисами. 

Понеслась!

Публикация от Василий Уткин (@realradioutkin)

Понравился концерт и знаменитому экстрасенсу Денису Холодницкому.

И актрисе Екатерине Макеевой.

Были и недовольные. Судя по инстаграму следующей девушки, охранники оказались не очень рады приезду петербургской рок-звезды в Москву. 

 Но радостных лиц намного больше. Закончим еще одним прямо со сцены. 

Бусечка, я тебя люблю!

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)


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