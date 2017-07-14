«Приперся. Сидел бы в своем Питере». Шнуров собрал 47000 на стадионе «Спартака»

«Советский спорт» изучил социальные сети людей, посетивших концерт группы «Ленинград» на «Открытие Арене».

За день до официального старта футбольного сезона в России на стадионе «Спартака» никакого футбола: 13 июля «Открытие Арена» принимала группировку «Ленинград», а 15 июля на стадионе соберутся поклонники группы «Depeche Mode». Из-за этого первый тур чемпионата красно-белые проведут в Химках.

И наверняка на стартовом матче чемпионата России не будет столько зрителей, сколько было на концерте «Ленинграда».

Спасибо @shnurovs за отличное шоу! 47000 человек - это круто! #20летнарадость #ленинград #открытиеарена #шнур Публикация от Dmitry Komarov (@komarovdmitry) Июл 14 2017 в 12:19 PDT

По приблизительным подсчетам, концерт посетило 47 000 человек. Это, кстати, на 10 000 больше средней посещаемости матчей «Спартака» в чемпионском сезоне. Но справедливости ради, трибуны столько и не вмещают: во время концерта на газоне была сделана фан-зона.

Был на концерте и известный болельщик «Спартака» рэпер ST.

На #Ленинград Публикация от Ассоль (@assol13) Июл 13 2017 в 10:05 PDT

Как шутят в комментариях, сложно было найти человека в Москве, который не пошел на концерт «Ленинграда».

Естественно, на стадионе был и Василий Уткин – давний друг и поклонник творчества Сергея Шнурова. Комментатор даже выложил то, что происходило до начала концерта за кулисами.

Понеслась! Публикация от Василий Уткин (@realradioutkin) Июл 13 2017 в 10:58 PDT

Понравился концерт и знаменитому экстрасенсу Денису Холодницкому.

И актрисе Екатерине Макеевой.

Три часа ехала ,час парковалась,час проходила в фан-зону Ленинград 20 лет 🤘#ленинград Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan) Июл 13 2017 в 10:44 PDT

Были и недовольные. Судя по инстаграму следующей девушки, охранники оказались не очень рады приезду петербургской рок-звезды в Москву.

Но радостных лиц намного больше. Закончим еще одним прямо со сцены.

Бусечка, я тебя люблю! Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Июл 13 2017 в 1:27 PDT



