«Приперся. Сидел бы в своем Питере». Шнуров собрал 47000 на стадионе «Спартака»
«Советский спорт» изучил социальные сети людей, посетивших концерт группы «Ленинград» на «Открытие Арене».
За день до официального старта футбольного сезона в России на стадионе «Спартака» никакого футбола: 13 июля «Открытие Арена» принимала группировку «Ленинград», а 15 июля на стадионе соберутся поклонники группы «Depeche Mode». Из-за этого первый тур чемпионата красно-белые проведут в Химках.
И наверняка на стартовом матче чемпионата России не будет столько зрителей, сколько было на концерте «Ленинграда».
По приблизительным подсчетам, концерт посетило 47 000 человек. Это, кстати, на 10 000 больше средней посещаемости матчей «Спартака» в чемпионском сезоне. Но справедливости ради, трибуны столько и не вмещают: во время концерта на газоне была сделана фан-зона.
Был на концерте и известный болельщик «Спартака» рэпер ST.
Как шутят в комментариях, сложно было найти человека в Москве, который не пошел на концерт «Ленинграда».
Даа! И мы были на этом концерте. Я конечно до сих пор в шоке от количества людей на стадионе, они заполнили всё поле и трибуны😱 Вчера вечером Москва наверное опустела, ведь все были на #wwwленинград #ленинград #концерт #открытиеарена #группировкаленинград #cool #people #show #moscow #fire #like #friends
Естественно, на стадионе был и Василий Уткин – давний друг и поклонник творчества Сергея Шнурова. Комментатор даже выложил то, что происходило до начала концерта за кулисами.
Понравился концерт и знаменитому экстрасенсу Денису Холодницкому.
И актрисе Екатерине Макеевой.
Были и недовольные. Судя по инстаграму следующей девушки, охранники оказались не очень рады приезду петербургской рок-звезды в Москву.
Проходя мимо стажей нашего порядка, охраняющих наш мир и покой, нами было услышано: "че он приперся... сидел бы в своём Питере" СПАСИБО что приперся @shnurovs Здорово... Великолепно!!! Давно я не видела столько интеллигенции в одном месте, на Культурном мероприятии🙌🏽 #ленинград #ленинград20лет #шнур
Но радостных лиц намного больше. Закончим еще одним прямо со сцены.