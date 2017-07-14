Василий Ломаченко: Я как танк перееду Гильермо Ригондо
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко прокомментировал свой предстоящий бой против колумбийца Мигеля Марриаги. Кроме того, украинец объяснил, почему не состоялся его поединок с мексиканцем Орландо Салидо и бросил вызов кубинцу Гильермо Ригондо.
Напомним, поединок Василия Ломаченко и Мигеля Марриаги станет главным событием шоу, которое пройдет в Лос-Анджелесе 5 августа.
– Я очень рад снова выйти в ринг. Не могу дождаться 5 августа. Я снова хочу продемонстрировать вновь то, что я умею делать лучше всего. Это следующая ступень на пути к званию лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории. Я постараюсь показать новые вещи, которые люди еще не видели. Вы сможете увидеть их первыми и увидеть их очень близко.
– Как часто вы готовы
драться?
– Я готов боксировать каждые два месяца. Если компания Top Rank сможет для меня это устроить, я готов это делать.
– Вам важно, что ваш
бой будет транслироваться на телеканале ESPN?
– Когда мой бой покажет канал ESPN, многие люди откроют для себя такого боксера, как Василий Ломаченко.
– Повлияло ли на
подготовку то, что имя соперника сообщили так поздно?
– На подготовку это не повлияло, хотя я настраивался на поединок с Салидо сразу же после боя с Сосой. Я готовился к нему. Но никто не знает, что будет завтра. Но это бокс. Нам без разницы, с кем боксировать и доказывать, кто лучший.
– Сколько вы готовы
ждать Салидо?
– Если в течение года с Салидо не удастся договориться, то я больше не хочу с ним встречаться, так как все будут говорить, что я побил старого человека.
– Бой с кем хотелось
бы провести лично вам?
– Лично мне бы хотелось провести бой с Майки Гарсией. Но я прислушиваюсь к тому, о чем говорят люди. Много разговоров идет о поединке с Ригондо. Не вопрос. Давайте, организуем этот бой и узнаем, кто сильнее.
– Ригондо неудобный
соперник. Нашли бы к нему ключи?
– Давайте начнем с того, что не я вызываю его на ринг. Не я прошу о бое с ним, а он просит боя со мной. Если он хочет, я готов пойти навстречу. Но он должен знать, что если выйдет на ринг против меня, я перееду его как танк.
– Многие ставят вас
на первое место в рейтинге лучших боксеров мира. Почему вы с этим не
соглашаетесь?
– Я уже не раз говорил, чтобы считаться лучшим боксером в мире, недостаточно побить одного чемпиона мира. Нельзя считаться лучшим из лучших, победив только одного чемпиона мира. Я считаю, что нужно победить нескольких чемпионов. Вот я хочу победить Майки Гарсию, с Ригондо, если устроят бой. После этих двух боев, если пройдет все так, как я запланировал, после этого мы сможем поговорить откровенно. А так толку то? Я не считаю, что об этом можно говорить. Вы считаете, классно.
– Кого вы считаете
лучшим боксером мира?
– Теренс Кроуфорд.
– Хотите что-нибудь
передать Ригондо?
– Если ты действительно хочешь боксировать и выйти со мной на ринг, ты знаешь, как это делается. Набери своему промоутеру и пусть он договаривается с моим промоутером. Я готов. Я прошу своих менеджера и промоутера Боба Арума организовать этот бой.