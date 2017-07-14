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Василий Ломаченко: Я как танк перееду Гильермо Ригондо

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Василий Ломаченко
Василий ЛомаченкоФото: Gettyimages.ru

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко прокомментировал свой предстоящий бой против колумбийца Мигеля Марриаги. Кроме того, украинец объяснил, почему не состоялся его поединок с мексиканцем Орландо Салидо и бросил вызов кубинцу Гильермо Ригондо.

Напомним, поединок Василия Ломаченко и Мигеля Марриаги станет главным событием шоу, которое пройдет в Лос-Анджелесе 5 августа.

– Я очень рад снова выйти в ринг. Не могу дождаться 5 августа. Я снова хочу продемонстрировать вновь то, что я умею делать лучше всего. Это следующая ступень на пути к званию лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории. Я постараюсь показать новые вещи, которые люди еще не видели. Вы сможете увидеть их первыми и увидеть их очень близко.

– Как часто вы готовы драться?
– Я готов боксировать каждые два месяца. Если компания Top Rank сможет для меня это устроить, я готов это делать.

– Вам важно, что ваш бой будет транслироваться на телеканале ESPN?
– Когда мой бой покажет канал ESPN, многие люди откроют для себя такого боксера, как Василий Ломаченко.

– Повлияло ли на подготовку то, что имя соперника сообщили так поздно?
– На подготовку это не повлияло, хотя я настраивался на поединок с Салидо сразу же после боя с Сосой. Я готовился к нему. Но никто не знает, что будет завтра. Но это бокс. Нам без разницы, с кем боксировать и доказывать, кто лучший.

– Сколько вы готовы ждать Салидо?
– Если в течение года с Салидо не удастся договориться, то я больше не хочу с ним  встречаться, так как все будут говорить, что я побил старого человека.

– Бой с кем хотелось бы провести лично вам?
– Лично мне бы хотелось провести бой с Майки Гарсией. Но я прислушиваюсь к тому, о чем говорят люди. Много разговоров идет о поединке с Ригондо. Не вопрос. Давайте, организуем этот бой и узнаем, кто сильнее.

– Ригондо неудобный соперник. Нашли бы к нему ключи?
– Давайте начнем с того, что не я вызываю его на ринг. Не я прошу о бое с ним, а он просит боя со мной. Если он хочет, я готов пойти навстречу. Но он должен знать, что если выйдет на ринг против меня, я перееду его как танк.

– Многие ставят вас на первое место в рейтинге лучших боксеров мира. Почему вы с этим не соглашаетесь?
– Я уже не раз говорил, чтобы считаться лучшим боксером в мире, недостаточно побить одного чемпиона мира. Нельзя считаться лучшим из лучших, победив только одного чемпиона мира. Я считаю, что нужно победить нескольких чемпионов. Вот я хочу победить Майки Гарсию, с Ригондо, если устроят бой. После этих двух боев, если пройдет все так, как я запланировал, после этого мы сможем поговорить откровенно. А так толку то? Я не считаю, что об этом можно говорить. Вы считаете, классно.

– Кого вы считаете лучшим боксером мира?
– Теренс Кроуфорд.

– Хотите что-нибудь передать Ригондо?
– Если ты действительно хочешь боксировать и выйти со мной на ринг, ты знаешь, как это делается. Набери своему промоутеру и пусть он договаривается с моим промоутером. Я готов. Я прошу своих менеджера и промоутера Боба Арума организовать этот бой.

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