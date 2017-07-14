«Он не сможет больше говорить и ходить». Страшный случай на футбольном поле
«Советский спорт» – о трагедии 20-летнего полузащитника «Аякса» Абделхака Нури, который во время матча потерял сознание, а теперь рискует навсегда остаться инвалидом.
Маленький Маэстро
– Семь лет назад Абдельхак Нури был выбран в качестве
лучшего игрока молодежного турнира в Амстердаме. Я отчетливо помню это, ведь я
был в жюри. На фоне своих сверстников из «Аякса», и другой молодежи из таких
клубов как «Интер», «Барселона», «Байер», «Андерлехт», Аппи (Маэстро – прозвище
Нури) выделялся своей игрой. Для меня не стало неожиданностью, что в
последующие годы звание лучшего игрока присваивалось ему почти в каждом
европейском турнире среди юниоров. Имя этого футболиста на карандаше у многих
топ-команд Европы. Это блестящий игрок с ярким будущим, – рассказывал
голландский журналист Хенк Спан.
Голландец оказался прав: миниатюрный Нури прогрессировал так быстро, что
руководство «Аякса» поспешило подписать с этническим марокканцем долголетний
контракт, чтобы его не увели заграничные клубы.
– Мы должны дорожить таким талантом как Нури.
Физически, возможно, он не самый сильный футболист, но он компенсирует это
скоростью и техникой. Мне всегда приятно наблюдать за его игрой. Он может найти
выход в любой ситуации, – сказал главный тренер того «Аякса» Франк де Бур после
подписания нового соглашения с Аппи.
Помимо выступлений за молодежку «Аякса», Нури
привлекался и в сборную Голландии всех возрастов, дважды сыграл на юношеском
чемпионате Европы.
Однажды, от маленького, но очень креативного и настырного полузащитника досталось и российским командам: вот так Нури обыграл Константина Щербакова из молодежки «Спартака».
Абдельхак Нури и московский Спартак, например. https://t.co/VqCcKnABFW— Illy Novikov (@illy_man) 26 ноября 2015 г.
«Мы не сдаемся»
21 сентября 2016 года Нури осуществил свою мечту:
на 74-й минуте кубкового матча против «Витесса» Абделхалак появился на поле в
официальном матче за свою родную команду. Как подобает атакующему игроку, он
отпраздновал это событие голом.
Всего Нури сыграл еще 10 матчей в чемпионате
Голландии, а в следующем сезоне должен был стать игроком основного состава.
Но…
8 июля во время контрольного матча против «Вердера» Нури стало плохо: он упал на землю и с того момента самостоятельно больше не передвигался.
Через несколько часов после того, как хавбека увезли в больницу, твиттер «Аякса» написал, что у Нури возникли проблем с сердцем, но теперь его жизни ничего не угрожает. При этом, полузащитник продолжал оставаться в искусственной коме, в которую его ввели врачи. Еще через день стало понятно, что у игрока выявлены серьезные и необратимые повреждения головного мозга.
Это значит, что Нури никогда не сможет ходить, говорить
и даже узнавать людей.
– Мы не сдаемся. Вера учит нас принимать
неизбежное, мы молимся за его выздоровление. Жизнь человека является временной
здесь и вечной в дальнейшем, – сказал в интервью голландским СМИ старший брат
Нури Абдеррахим.
Весь футбольный мир пытается всеми силами поддержать молодого футболиста. Например, форвард «Барселоны» Луис Суарес опубликовал совместное фото с Нури и пожелал ему здоровья.
Не остался в стороне Робин Ван Перси.
Devastating news about Abdelhak Nouri. I wish him and his family all the strength in the world #StayStrongAppie 🙌🏻❤️🙏 pic.twitter.com/0cSRFtEyzJ— Robin van Persie (@Persie_Official) 13 июля 2017 г.
Патрик Клюйверт, чей сын играл в одной команде с Нури.
Hartbroken to hear this news , all our prayers to Appie and his Family and Friends #staystrongappie 🙏🏾😔❤️ pic.twitter.com/GGukKjt3HP— Patrick Kluivert (@PatrickKluivert) 13 июля 2017 г.
И нынешний лидер сборной Голландии Джорджиньо Вейналдум.
#StayStrongAppie sending all my prayers to you and your family 🙏🏾❤️ pic.twitter.com/nrHZz6dXKN— Georginio Wijnaldum (@GWijnaldum) 13 июля 2017 г.
Болельщики «Аякса» возле клиники, где лежит Нури, оставили послание для футболиста.
Источник: ФК «Аякс»
А официальный магазин «Аякса» на следующий день после трагедии выглядел так.
Источник: ФК «Аякс»
Весь мир желает Абделхалака выздоровления, но шансы пока все еще минимальны…