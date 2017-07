«Он не сможет больше говорить и ходить». Страшный случай на футбольном поле

«Советский спорт» – о трагедии 20-летнего полузащитника «Аякса» Абделхака Нури, который во время матча потерял сознание, а теперь рискует навсегда остаться инвалидом.

Маленький Маэстро

– Семь лет назад Абдельхак Нури был выбран в качестве лучшего игрока молодежного турнира в Амстердаме. Я отчетливо помню это, ведь я был в жюри. На фоне своих сверстников из «Аякса», и другой молодежи из таких клубов как «Интер», «Барселона», «Байер», «Андерлехт», Аппи (Маэстро – прозвище Нури) выделялся своей игрой. Для меня не стало неожиданностью, что в последующие годы звание лучшего игрока присваивалось ему почти в каждом европейском турнире среди юниоров. Имя этого футболиста на карандаше у многих топ-команд Европы. Это блестящий игрок с ярким будущим, – рассказывал голландский журналист Хенк Спан.

Голландец оказался прав: миниатюрный Нури прогрессировал так быстро, что руководство «Аякса» поспешило подписать с этническим марокканцем долголетний контракт, чтобы его не увели заграничные клубы.

– Мы должны дорожить таким талантом как Нури. Физически, возможно, он не самый сильный футболист, но он компенсирует это скоростью и техникой. Мне всегда приятно наблюдать за его игрой. Он может найти выход в любой ситуации, – сказал главный тренер того «Аякса» Франк де Бур после подписания нового соглашения с Аппи.

Помимо выступлений за молодежку «Аякса», Нури привлекался и в сборную Голландии всех возрастов, дважды сыграл на юношеском чемпионате Европы.

Однажды, от маленького, но очень креативного и настырного полузащитника досталось и российским командам: вот так Нури обыграл Константина Щербакова из молодежки «Спартака».

Абдельхак Нури и московский Спартак, например. https://t.co/VqCcKnABFW — Illy Novikov (@illy_man) 26 ноября 2015 г.

«Мы не сдаемся»

21 сентября 2016 года Нури осуществил свою мечту: на 74-й минуте кубкового матча против «Витесса» Абделхалак появился на поле в официальном матче за свою родную команду. Как подобает атакующему игроку, он отпраздновал это событие голом.

Всего Нури сыграл еще 10 матчей в чемпионате Голландии, а в следующем сезоне должен был стать игроком основного состава.

Но…

8 июля во время контрольного матча против «Вердера» Нури стало плохо: он упал на землю и с того момента самостоятельно больше не передвигался.

Через несколько часов после того, как хавбека увезли в больницу, твиттер «Аякса» написал, что у Нури возникли проблем с сердцем, но теперь его жизни ничего не угрожает. При этом, полузащитник продолжал оставаться в искусственной коме, в которую его ввели врачи. Еще через день стало понятно, что у игрока выявлены серьезные и необратимые повреждения головного мозга.

Это значит, что Нури никогда не сможет ходить, говорить и даже узнавать людей.

– Мы не сдаемся. Вера учит нас принимать неизбежное, мы молимся за его выздоровление. Жизнь человека является временной здесь и вечной в дальнейшем, – сказал в интервью голландским СМИ старший брат Нури Абдеррахим.

Весь футбольный мир пытается всеми силами поддержать молодого футболиста. Например, форвард «Барселоны» Луис Суарес опубликовал совместное фото с Нури и пожелал ему здоровья.

Не остался в стороне Робин Ван Перси.

Devastating news about Abdelhak Nouri. I wish him and his family all the strength in the world #StayStrongAppie 🙌🏻❤️🙏 pic.twitter.com/0cSRFtEyzJ — Robin van Persie (@Persie_Official) 13 июля 2017 г.

Патрик Клюйверт, чей сын играл в одной команде с Нури.

Hartbroken to hear this news , all our prayers to Appie and his Family and Friends #staystrongappie 🙏🏾😔❤️ pic.twitter.com/GGukKjt3HP — Patrick Kluivert (@PatrickKluivert) 13 июля 2017 г.

И нынешний лидер сборной Голландии Джорджиньо Вейналдум.

#StayStrongAppie sending all my prayers to you and your family 🙏🏾❤️ pic.twitter.com/nrHZz6dXKN — Georginio Wijnaldum (@GWijnaldum) 13 июля 2017 г.

Болельщики «Аякса» возле клиники, где лежит Нури, оставили послание для футболиста.



Источник: ФК «Аякс»

А официальный магазин «Аякса» на следующий день после трагедии выглядел так.



Источник: ФК «Аякс»



Весь мир желает Абделхалака выздоровления, но шансы пока все еще минимальны…