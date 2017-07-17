«Фернандо – кукловод, Дзюба – инородное тело». Анонс свежего выпуска «ССФ»

18 июля выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт - Футбол» (полностью его pdf-версию можно скачать здесь). Представляем его главные материалы.





Преждевременная экспертиза

«Завершить карьеру футболиста Кержаков должен был по-другому». Обозреватель «ССФ» Сергей Микулик рассуждает о прошлом и настоящем зенитовца.

«Дзюба – инородное тело «Зенита»

Евгений Ловчев разбирает игру фаворитов в первых официальных поединках сезона.

Греко-армейские войны

В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов московский ЦСКА сыграет с АЕКом. «ССФ» подробно представляет клуб из греческой столицы.

Алексей Ребко: «Фернандо – кукловод красно-белых»

Экс-хавбек «Спартака» поведал о причинах перехода в «Арарат», назвал ошибкой свои трансферы в «Москву» и «Динамо», а также объяснил, почему ему бывшая команда стала чемпионом.

Программа реновации

В 26-м чемпионате России ожидается обновление целого ряда рекордов. «ССФ» представляет десятку самых любопытных из них.

Рыночные отношения

«ССФ» исследует, как работают на трансферном рынке ведущие клубы европейских топ-чемпионатов, и оценивает их перспективы в новом сезоне.

Любош Михел: «Не скучаю по судейству»

Арбитр ФИФА, который в 2008 году обслуживал финал Лиги чемпионов в Москве, рассказал «ССФ» о работе в Греции под руководством Ивана Саввиди, беседах с Мирчей Луческу и поддержал новые технологии в футболе.

Трагический талант

Эдуард Стрельцов считался едва ли не самым ярким отечественным талантом. 21 июля прославленному форварду «Торпедо» и сборной СССР исполнилось бы 80 лет.

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