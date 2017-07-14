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Каждый десятый сошел. Как «Тур де Франс» теряет гонщиков

Анастасия Макарова
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Каждый десятый сошел. Как «Тур де Франс» теряет гонщиков
Фото: Gettyimages.ru

«Тур де Франс» всегда теряет часть гонщиков по дороге к финишу – завалы, падения и столкновения в велогонках считаются обычным делом. Но нынешний «Тур» оказался особенно богат на подобные события, причем жертвами становятся все – от фаворитов, до рабочих лошадок малых команд.

Первая жертва

Для испанца Алехандро Вальверде из команды Movistar гонка закончилась уже на первом этапе. Из-за дождя 1 июля в Дюссельдорфе асфальт стал очень мокрым и скользким, что и привело к падению гонщика в повороте и удару о заградительный барьер. Он не смог подняться самостоятельно и был увезен с гонки на машине «Скорой помощи».

Первый завал

Второй этап «Тур де Франс» вновь не обошелся без плохой погоды и сопутствующих падений. За 30 км. до финиша швейцарец Рето Холленштайн  немцы Тони Мартин, Рик Цабель и австриец Марко Халлер поскользнулись и упали. В этот же завал попали британцы – трехкратный победитель «Тур де Франс» Крис Фрум и его товарищ по команде Sky, являвшийся лидером гонки после победы на первом этапе, Джерейнт Томас. Последний сразу вернулся в гонку, а вот Фруму понадобилась замена велосипеда. Всего в эту аварию попали 8 гонщиков. К счастью, несмотря на масштаб велосипедного ДТП, все смогли быстро вернуться в строй.

Однако на этом череда аварий на втором этапе не закончилась. Не сумел закончить гонку белорусский велогонщик Константин Сивцов: упав на спуске, он получил сложный перелом бедренной кости, который вывел гонщика из строя.

Первая драка. 

Об инциденте, случившемся на четвертом этапе «Тур де Франс» слышали даже те, кто не следит за велоспортом. Примерно за 50 метров до финиша Петер Саган ударил локтем Марка Кавендиша, после чего тот упал и ударился о барьерное ограждение. Организаторы многодневки дисквалифицировали словака после данного инцидента. Команда Сагана подавала протест (главный тезис защиты звучал многообещающе: «Все так делают!») и требовала восстановления его результата Саана на 4-ом этапе, однако организаторы гонки настояли на своем.

Горы зовут 

Горный девятый этап был одним из самых богатых на падения. Не избежал аварии и австралиец Ричи Порт, являвшийся лидером гонки и претендентом на победу в общем зачете.

На спуске с последней вершины этапа Мон-дю-Ша («кошачья гора») лидер команды ВМС шел в группе лидеров на скорости свыше 75 километров в час. На одном из поворотов он передним колесом наехал на левую обочину и упал, слетев с велосипеда под колеса конкурентов. Уже через несколько секунд австралиец снова катился по дороге вместе с ирландцем Дэном Мартином, который влетел в пострадавшего. Однако, без последствий столкновение не обошлось: ирландец, который сумел встать и продолжить гонку без замены велосипеда, снова  упал за несколько метров до финиша. А для австралийца гонка закончилась в карете «скорой помощи».

На 100 километров раньше гонку завершил британец Джерейнт Томас. Он уже в четвертый раз стал жертвой скользкой дороги. Этот раз стал последним. Британца госпитализировали в больницу с переломом ключицы.

Наконец, в результате массового завала в начале этапа итальянец Алессандро Мори повредил ключицу, а голландец Роберт Гесинк получил перелом позвоночника.

Гонка продолжается. Осталось еще девять этапов и 179 пока еще целых гонщиков. На старте первого этапа их было ровно на 20 больше. Фактически, каждый десятый участник «Тура-2017» уже закончил гонку и отправился залечивать раны.

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