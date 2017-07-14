Качайся как атлет из Африки. Самодельные гантели, штанги из рельсов и жесть

Cамуэль Кульбила, 27-летний атлет из Ганы. У него фитнес-зала под боком, и даже обычные гантели покажутся ему роскошью. Вместо этого Кульбила поднимает самодельные штанги, где вместо блинов иногда подвешены обычные кирпичи, гантели из обрубков дерева и куски железа, которые удалось найти.

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Подъем рельса на бицепс

I would kindly ask everyone to support me build a gym and buy equipment. Link in my bio 👆👆👆👆 is all about #SERIOUSABOUTLIFTING #PASSION and #LOVE Публикация от Kulbila Agyarko Samuel (@kulbila_fitness) Июн 15 2017 в 5:21 PDT

Тренажерный зал на своем заднем дворе Самуэль Кульбила начал строить четыре года назад. Он ходил по улицам Аккры, столицы Ганы, и собирал все ржавое, выброшенное железо которое мог найти.

«Мы брали цемент, знакомые приносили металлические трубки и тросы – так получились штанги и тренажеры», - рассказывает атлет. Несколько гантелей он выпилил сам из кусков дерева. Стойку для приседаний и скамью для жима сколотили из досок.

В 2014 году фотографии Кульбилы, который тренируется в своем зале, больше похожем на декорации из фильма «Безумный макс», попали в интернет – принеся атлету более 150 тысяч подписчиков в Инстаграме. Страничка атлета до недавнего времени обновлялась с периодичностью раз в 4-7 дней. Там, где живет Кульбила нет не только штанг и гантелей, но и хорошего интернета.

Озарение

Tag a frnd who loves crossfit ..💪💪 .. is all about #SERIOUSABOUTLIFTING #MOTIVATION #PASSION AND #LOVE .. Credit: @mizo_flow_official Публикация от Kulbila Agyarko Samuel (@kulbila_fitness) Май 15 2017 в 9:40 PDT

Самуэль Кульбила помнит с точностью до минуты тот момент, когда он впервые взял в руки штангу. «Это было 15 сентября 2011 года, в 6.30 утра. Меня с собой позвал знакомый в небольшой зал, где он работал. Я ответил, что мне это неинтересно, но он настоял: посмотрев на меня он сказал, что у меня хорошие задатки для спорта», - рассказывает атлет.

В тот первый день он делал в зале то, что делают все другие новички – качал бицепс и плечи. На следующий день, по словам Кульбилы, он не мог согнуть и поднять руки – так все болело. Но вместе с болью пришло озарение: несмотря на то, что у него не было денег для покупки абонемента в спортзал, Самуэль Кульбила понял, что штанги и гантели – это его призвание и судьба.





Генетика, на которую обратил внимание его знакомой, и впрямь оказалась отменной. На самодельных гантелях и штангах Самуэль Кульбила набрал больше 15 кг сухой мышечной массы за первый год тренировок. Спустя три с половиной года занятий на заднем дворе он выступил в мужском чемпионате Ганы по бодибилдингу среди мужчин – и занял там третье место.

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Рост на бобах

Beast mode with my gym brothers in Accra kanda...This year is gonna be fire 🔥🔥🔥 #tbw #chalewote2016 . Публикация от Kulbila Agyarko Samuel (@kulbila_fitness) Янв 25 2017 в 3:54 PST

Кульбила позиционирует себя как 100% натуральный атлет. «В Гане, где и мясо-то могут позволить себе не все, анаболические стероиды – это просто фантастика, - говорит он. – Мой прогресс – это исключительно результат тяжелой работы и хороших данных».

Атлет тренируется 5-6 дней в неделю, работая каждый день над определенной группой мышц. В его программе – все классические движения бодибилдинга: много «базы» - например, приседаний и жима лежа, много блочных тренажеров (где вместо отягощений выступает кусок железа, примотанный к тросу), изолирующие упражнения – вроде французского жима и подъемов гантелей на бицепс. По словам Кульбилы, все упражнения он делает, начиная с 15 повторов, а затем увеличивает вес, доводя число повторов в последнем подходе до восьми. Дважды в неделю он делает кардио: бегает трусцой и прыгает со скакалкой. Иногда он тренируется дважды в день, с утра и вечером. Это нужно, по его словам, «чтобы шокировать мускулы».





Кульбила питается 4 раза в день. По его словам, он начинает день с тарелки пшенной каши, в которую добавляет немного кокоса. Второй прием пищи – 6 яичных белков, 2 банана и горсть овсянки. Третий и четвертый – рис, бобы, много авокадо и жареная на гриле рыба.

Будущее

Уже сейчас по меркам Ганы Самуэль Кульбила – весьма успешный человек. Прослышав о его занятиях, в его зал на заднем дворе пришли другие парни с улицы. «Каждый из них платит определенный взнос, чтобы быть членом моего зала», - говорит Кульбила. Кроме того, ему удалось спонсора – компанию по производству спортивной одежды.

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Атлет мечтает когда-нибудь построить полноценный зал – где гантели, штанги и тренажеры будут заводского, а не кустарного домашнего производства. Месяц назад он запустил компанию по сбору средства на краудфандинговой платформе TryFundME. Ему нужно собрать 15 000 фунтов. Пока собрано только 244.

Самуэль Кульбила не отчаивается. Человек, который потратил многие часы своего времени, собирая штанги из кусков ржавого железа, знает: рано или поздно упорство даст результат.



