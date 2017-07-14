Первый клуб Шкртела или израильские литовцы. Все о соперниках «Зенита» в ЛЕ

«Советский спорт» – о первом сопернике «Зенита» в Лиге Европы, которым может стать словацкий «Тренчин» или израильская «Бней Иегуда».

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы в Словакии команды сыграли вничью 1:1, поэтому перед ответной встречей чуть больше шансов у израильтян. 55 на 45 в пользу «Бней-Йегуды» и у букмекеров, поэтому с них и начнем.

«Бней Иегуда», обладатель Кубка Израиля 2017

Команда Герасимца и Жабченко

В «Бней Иегуде» в разные годы играли два бывших футболиста «Зенита».

Перед переездом в Петербург в конце 1990-х четыре года в Израиле провел Сергей Герасимец. Также несколько матчей в аренде сыграл бывший игрок ленинградского «Зенита» и сборной Украины Игорь Жабченко.

Русский вратарь

В прошлом сезоне в «Бней Иегуде» числился 22-летний Никита Хайкин: воспитанник московского «Торпедо» по году занимался в академиях московского «Динамо, «Челси», «Портсмута», «Рединга» и «Насьоналя». Профессиональную карьеру должен был начать в «Сибири» или испанской «Марбелье», но из-за проблем с документами контракт подписан не был. Потом поиграл за молодежные команды «Мордовии» и «Кубани» и вернулся в Израиль, где родился и жил первые два года.

В прошлом сезоне Хайкин сыграл всего два матча и пропустил три мяча, но стал обладателем Кубка Израиля. Также на счету Никиты два матча и один пропущенный гол за молодежную сборную России.

Сейчас контракт Хайкина закончился, и вратарь в поисках новой команды.

Литовцы

Основным вратарем «Бней Иегуды» стал литовец Эмилиюс Зубас, который перешел в команду из чемпионата Польши. Есть в клубе еще один его соотечественник – Нериус Вальскис: в 2013-м году он добился высочайшего достижения. Литовец забил за родную «Судуву» 27 мячей за сезон, что позволило ему занять третье место в зачете «Золотой бутсы». Выше были только Криштиано Роналду и Диего Коста.

Тренер

Главный тренер «Бней Иегуды» – Йоси Абукасис, бывший игрок сборной Израиля. В 2003-м он играл против сборной России в товарищеском матче: россияне тогда уступили 1:2. В той встрече 45 минут провел координатор Академии «Зенита» Александр Кержаков. Абукасис уже работал в «Бней Иегуде» с 2013 по 2015 года, а последние два сезона тренировал команду «Бней Сахин».

«Тренчин», четвертое место чемпионата Словакии

Первый клуб Шкртела

Мартин Шкртел – первое, что связывает «Зенит» и «Тренчин»: в 2004-м году защитник переехал из Словакии в Россию, откуда уже через четыре года перешел в «Ливерпуль».

– Шкртел? Когда я работал тренером в словацком «Тренчине», то часто ходил на матчи дубля и видел, как растет парень. Личность, капитан команды, он брал на себя игру, подключался, забивал, обладал авторитетом. У меня сомнений не было, что вырастет большой игрок. Думаю, это самая удачная рекомендация, – рассказывал в интервью «Чемпионат.com» Александр Бокий.

Александр Бокий

Собственно, Бокий – второе пересечение «Тренчина» и «Зенита». В конце 1990-х он закончил карьеру и остался работать в Чехии, а чуть позже и в Словакии. Какое-то время Бокий провел и в «Тренчине».

С приходом Сергея Фурсенко и Константина Сарсании Бокий вернулся на должность руководителя селекционного отдела «Зенита», которую он занимал 11 лет назад.

Георгий Беридзе

Единственный футболист «Тренчина», который когда-то играл против «Зенита», это Георгий Беридзе.

Два года назад грузинский нападающий сыграл час в Юношеской Лиге чемпионов против молодежки «Зенита» за бельгийский «Гент». Команда Симутенкова тогда победила 2:0, но никто из той молодежки сине-бело-голубых сейчас даже не привлекается к работе с основным составом.

Голландское лобби

Помимо большого количества местных игроков, в «Тренчине» выступает сразу четыре голландца: бывший игрок «Аякса» Ашраф Эль-Махдуаи, экс-футболист карагандинского «Шахтера» Деслей Уббинк, которым в конце прошлого сезона активно интересовался «Тосно», а также никому не известные братья-близнецы Милтон и Родни Клустеры.

Объясняется это легко: владелец «Тренчина» – бывший футболист сборной Голландии Тшеу Ла Линь, который также входит в наблюдательный совет «Аякса».

Тренер

Главный тренер «Тренчина» – Мартин Шевела – работает с командой уже четыре года. До этого никакого тренерского опыта у 41-летнего специалиста не было, но он смог дважды завоевать золотые медали чемпионата Словакии.

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы пройдет 20 июля в Израиле, по итогам которого и определится соперник «Зенита».