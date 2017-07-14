Первый клуб Шкртела или израильские литовцы. Все о соперниках «Зенита» в ЛЕ
«Советский спорт» – о первом сопернике «Зенита» в Лиге
Европы, которым может стать словацкий «Тренчин» или израильская «Бней Иегуда».
В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы в Словакии команды сыграли вничью 1:1, поэтому перед ответной встречей чуть больше шансов у израильтян. 55 на 45 в пользу «Бней-Йегуды» и у букмекеров, поэтому с них и начнем.
«Бней Иегуда», обладатель Кубка Израиля 2017
Команда Герасимца и
Жабченко
В «Бней Иегуде» в разные годы играли два бывших футболиста «Зенита».
Перед переездом в Петербург в конце 1990-х четыре года в
Израиле провел Сергей Герасимец. Также несколько матчей в аренде сыграл бывший игрок ленинградского «Зенита» и сборной Украины Игорь Жабченко.
Русский вратарь
В прошлом сезоне в «Бней Иегуде» числился 22-летний Никита
Хайкин: воспитанник московского «Торпедо» по году занимался в академиях московского
«Динамо, «Челси», «Портсмута», «Рединга» и «Насьоналя». Профессиональную
карьеру должен был начать в «Сибири» или испанской «Марбелье», но из-за проблем
с документами контракт подписан не был. Потом поиграл за молодежные команды «Мордовии»
и «Кубани» и вернулся в Израиль, где родился и жил первые два года.
В прошлом сезоне Хайкин сыграл всего два матча и пропустил
три мяча, но стал обладателем Кубка Израиля. Также на счету Никиты два матча и
один пропущенный гол за молодежную сборную России.
Сейчас контракт Хайкина закончился, и вратарь в поисках
новой команды.
Литовцы
Основным вратарем «Бней Иегуды» стал литовец Эмилиюс Зубас,
который перешел в команду из чемпионата Польши. Есть в клубе еще один его
соотечественник – Нериус Вальскис: в 2013-м году он добился высочайшего
достижения. Литовец забил за родную «Судуву» 27 мячей за сезон, что позволило
ему занять третье место в зачете «Золотой бутсы». Выше были только Криштиано
Роналду и Диего Коста.
Тренер
Главный тренер «Бней Иегуды» – Йоси Абукасис, бывший игрок
сборной Израиля. В 2003-м он играл против сборной России в товарищеском матче:
россияне тогда уступили 1:2. В той встрече 45 минут провел координатор Академии
«Зенита» Александр Кержаков. Абукасис уже работал в «Бней Иегуде» с 2013 по 2015 года, а последние два сезона тренировал команду «Бней Сахин».
«Тренчин», четвертое место чемпионата Словакии
Первый клуб Шкртела
Мартин Шкртел – первое, что связывает «Зенит» и «Тренчин»: в
2004-м году защитник переехал из Словакии в Россию, откуда уже через четыре
года перешел в «Ливерпуль».
– Шкртел? Когда я работал тренером в словацком «Тренчине»,
то часто ходил на матчи дубля и видел, как растет парень. Личность, капитан
команды, он брал на себя игру, подключался, забивал, обладал авторитетом. У
меня сомнений не было, что вырастет большой игрок. Думаю, это самая удачная
рекомендация, – рассказывал в интервью «Чемпионат.com» Александр Бокий.
Александр Бокий
Собственно, Бокий – второе пересечение «Тренчина» и «Зенита».
В конце 1990-х он закончил карьеру и остался работать в Чехии, а чуть позже и в
Словакии. Какое-то время Бокий провел и в «Тренчине».
С приходом Сергея Фурсенко и Константина Сарсании Бокий
вернулся на должность руководителя селекционного отдела «Зенита», которую он
занимал 11 лет назад.
Георгий Беридзе
Единственный футболист «Тренчина», который когда-то играл
против «Зенита», это Георгий Беридзе.
Два года назад грузинский нападающий сыграл час в Юношеской
Лиге чемпионов против молодежки «Зенита» за бельгийский «Гент». Команда Симутенкова
тогда победила 2:0, но никто из той молодежки сине-бело-голубых сейчас даже не
привлекается к работе с основным составом.
Голландское лобби
Помимо большого количества местных игроков, в «Тренчине»
выступает сразу четыре голландца: бывший игрок «Аякса» Ашраф Эль-Махдуаи,
экс-футболист карагандинского «Шахтера» Деслей Уббинк, которым в конце прошлого
сезона активно интересовался «Тосно», а также никому не известные
братья-близнецы Милтон и Родни Клустеры.
Объясняется это легко: владелец «Тренчина» – бывший
футболист сборной Голландии Тшеу Ла Линь, который также входит в наблюдательный
совет «Аякса».
Тренер
Главный тренер «Тренчина» – Мартин Шевела – работает с командой уже четыре года. До этого никакого тренерского опыта у 41-летнего специалиста не было, но он смог дважды завоевать золотые медали чемпионата Словакии.
Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы пройдет 20 июля в Израиле, по итогам которого и определится соперник «Зенита».