Застенчивый воришка эпохи великих комбинаторов. На смерть Блейзера

Слава Маламуд в полемической реплике для «Советского спорта» о кончине главного фигуранта коррупционного скандала в ФИФА Чака Блейзера.

Мы живем в интересные времена. В Америке их называют «post-truth era». Правда – это в прошлом, пацаны. Правда никому не нужна, она вообще фикция. Мы все плаваем в океане мутной воды и как бы уже договорились друг с другом о том, что факты – вещь далеко не упрямая, а вполне податливая. До такой степени, что даже неясно, вода это или нет. Вот выловит нас сейчас какой-нибудь старик с неводом, поставит в известность о наличии мутной воды как предыдущей среды обитания, а мы ему: «А ты докажь!» Прекрасно отдавая себе отчет в том, что и доказательства тоже можно не принять. А ты докажь свои доказательства, старче! Вместо реальности – сплошная недоказуемая теорема Ферма.

Вот, например, в Штатах есть президент. Которому стать таковым, если верить фактам, подсобили люди, в чьих жизнях так или иначе присутствуют березовый сок, Лев Лещенко и «Лада-Калина». И он тоже это знает. Что не мешает ни ему, ни вам отрицать это с негодованием, истовым и невинным. Верить фактам – это так наивно в 2017-м году, мужики. Впрочем, отдадим мистеру Трампу должное: он быстро преодолел маршрут от «Это чушь!» к «А ты докажь!» и до конечной «Ну и что? Все так делают!».

Трамп, если вы не в курсе, начинал свой героический путь как владелец недвижимостью. Одну его недвижимость – квартиру в «Трамп-Тауэре» на Манхэттэне – до недавнего времени очень плотно заполнял ныне покойный Чак Блэйзер. Точнее, даже две; во второй жили преимущественно его коты. Блэйзер – высокопоставленный функционер ФИФА – был более чем достоин своего лендлорда. Обладатель огромных габаритов, некошенной целины на лице (из-за которой президент РФ однажды сравнил Чака с Карлом Марксом), гусарских привычек и дрессированного попугая, с которым он любил выходить в люди. По сути, отец современного футбола в США. Основатель Золотого кубка КОНКАКАФ и меценат МЛС. Обжора и бонвиван. И, конечно же, первостатейный жулик.

Простой акт принятия взятки Блэйзер, которого в ФИФА называли Мистер Десять Процентов, довел до уровня произведения искусства. Он торговал налево билетами, осваивал платежи за телевизионные права, пригоршнями черпал из бюджета КОНКАКАФ и продавал голоса за место проведения чемпионата мира. Иными словами, был совершенно своим человеком в милой организации Зеппа Блаттера. Того самого Зеппа, которого за щедро купленную верность интересам Родины в российской прессе до последнего называли независимым и честным человеком. Прекрасно понимая, кто он есть на самом деле. Назло фактам.

Собственно на Чаке Зепп и погорел. Точнее, на неумении Чака обращаться с реальностью так, как человек, у которого он снимал квартиру. Когда шесть лет назад Блэйзера повязали прямо по пути в ресторан агенты ФБР и налоговой полиции, футбольный Гаргантюа не стал отбрыкиваться и отрицать очевидного. Он, несчастный, во всем сознался и сдал фирму Блаттера со всеми ее рогами и копытами. Именно во многом благодаря Чаку бывший независимый и честный швейцарец больше не продвигает интересы Катара или России на большой футбольной арене. Этим сейчас занимается другой независимый и честный. Все теперь отлично и до отвращения честно. Не веришь? А ты докажь.

Блэйзеру не повезло. Он был застенчивым воришкой во времена великих комбинаторов. Умирая, он надеялся, что оставляет футбол чище и прозрачнее. Простота уж воистину хуже воровства.



