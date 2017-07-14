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Россия будет пробиваться на ЧМ без Шведа, Мозгова и, возможно, без игроков ЦСКА

Лев Тигай
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Россия будет пробиваться на ЧМ без Шведа, Мозгова и, возможно, без игроков ЦСКА
Фото: «Советский спорт»

Из-за конфликта между ФИБА и Евролигой мужской сборной России, похоже, придется играть в отборочном турнире ЧМ-2019, стартующем в конце ноября, в серьезно ослабленном составе.

1 июля «Советский спорт» дал прогноз: нового раунда активных «боевых действий» в противостоянии Международной федерации баскетбола и организаторов главного еврокубка, которое после мощных канонад прошлого лета нынешним вроде бы перешло в окопную стадию, стоит ожидать к ноябрю, когда стартует отборочный турнир ЧМ-2019.

6 июля Евролига обнародовала календарь своего регулярного чемпионата-2017/18. Как и ожидалось, никаких «окон» для сборных там предусмотрено не было. Налицо жесткие, несовместимые с «жизнью на два фронта» пересечения в расписаниях двух турниров.

Матчи России в отборе на ЧМ-2019

Матчи ЦСКА в Евролиге

Матчи «Химок» в Евролиге

24.11

КВ (квалификация) - Россия

24.11

Уникаха – ЦСКА

24.11

Фенербахче - Химки

27.11

Россия – Бельгия

1.12

ЦСКА – Барселона

30.11

Химки - Бамберг

22.02

Франция – Россия

22.02

ЦСКА – Баскония

23.02

Химки - Панатинаикос

25.02

Россия - КВ

1.03

Маккаби – ЦСКА

1.03

Баскония - Химки

29.06

Бельгия – Россия

-

-

2.07

Россия – Франция

-

-

ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ ЭТО ПРОТИВОРЕЧИЕ?

Напомним, что с этого года ФИБА внедряет новую схему соревнований сборных. Ее суть - в возрождении отборочных турниров ЧМ (раньше состав его участников определялся по итогам континентальных первенств) и полноценной, с участием всех сильнейших квалификации перед чемпионатами Европы (прежде несколько ведущих команд освобождались от отбора). Кроме того, теперь ЧЕ будут проводиться раз в четыре, а не в два года: после Евробаскета-2017, подготовку к которому сборная России начнет в конце июля, следующий турнир состоится лишь в 2021-м.

Цели этой реформы - вернуть матчам национальных команд регулярность (все последние годы они проходили только летом) и дать болельщикам возможность вновь видеть свои сборные не только на нейтральных площадках, принимающих ЧЕ, ЧМ и Олимпиады, но и на домашних.

Противники новой системы с самого начала ссылались на загруженность клубного календаря, а также на несправедливость отборочных турниров, в которых априори не смогут участвовать игроки НБА. Теперь же выяснилось, что заокеанской лигой это дело не ограничится: серьезные проблемы возникнут с призывом под знамена национальных команд и баскетболистов из главной лиги европейской.

Как только был опубликован «безоконный» календарь Евролиги-2017/18, ФИБА немедленно выступила по этому поводу с возмущенным письмом. На которое, разумеется, тут же последовал встречный пресс-релиз из Барселоны: мол, мы тоже всегда горой за сборные, и клубы имеют полное право отпускать туда игроков, если захотят, но раз с той стороны нет никакого переговорного процесса, а только волевые решения, будем делать то, что считаем нужным. При этом Евролига отмечает, что дважды направляла в чужой «окоп» предложения по компромиссному календарю, и не получила никакого ответа. Плюс и те, и другие продолжают с переменным успехом вести между собой различные судебные тяжбы, конца и края которым не видать и желанием разбираться в которых лично я совершенно не горю. Могу лишь поздравить адвокатов, представляющих интересы сторон: заработок, господа, вы нашли себе явно надолго.

Судьбу же путевок на чемпионат мира в Китае будут решать не спецы по юридической казуистике, а конкретные команды. И их составы по описанным выше причинам сегодня оказались в полном тумане. Чтобы хоть как-то рассеять эту мглу, я обратился к руководителям Российской федерации баскетбола и двух клубов, которые в предстоящем сезоне будут представлять нашу страну в Евролиге.

«ХИМКИ» ОТПУСКАТЬ ИГРОКОВ НЕ ХОТЯТ

- Прежде всего хочу подчеркнуть: мы гордимся, когда наши игроки выступают за свои национальные команды, и от всей души поддерживаем сборную России. Но сейчас получается так, что руководители европейского баскетбола не могут договориться между собой, а заложниками данной ситуации становятся именно клубы, - констатировал генеральный директор «Химок» Павел Астахов. - Игроки имеют большие контракты с клубами, а перед клубами, в свою очередь, спонсоры ставят большие задачи. Поэтому я выступаю категорически против того, чтобы наши баскетболисты уезжали в сборные в то время, когда проводятся матчи Евролиги и Единой Лиги ВТБ. У нас не НБА, где в регулярном чемпионате 82 игры и даже пять поражений, а то и больше, можно потом компенсировать. Здесь важен каждый матч. Из-за пары осечек ты рискуешь попасть в плей-офф на более сильного соперника, или, в случае с Евролигой, не попасть туда вообще. И в конце сезона может получиться, что недолгое, казалось бы, отсутствие лидеров негативно скажется на итоговом результате клуба, его дальнейшем развитии и финансировании. Такого хода событий я допустить не могу.

- Сейчас у вас однозначная позиция. Может ли она измениться к ноябрю?

- Ничего не изменится. Даже в теории не допускаю этого. Летом, когда у клубов межсезонье, другое дело. В этом случае мы будем только приветствовать выступление наших игроков за сборные и болеть за них.

ЦСКА ЕЩЕ КОЛЕБЛЕТСЯ

- Мы всегда уделяем много внимания вопросам вызова игроков в сборные. Рассматриваем разные варианты, просчитываем последствия для баскетболистов, для клуба, для командной «химии». Естественно, судьба сборной России нам далеко не безразлична. Но пока однозначного ответа по этой ситуации у нас нет. Будем принимать решения ближе к тем самым «окнам». Печально, что в войне двух организаций страдают ведущие клубы и, в особенности, сильнейшие игроки. Они из-за несогласованности функционеров рискуют здоровьем, рабочим местом и добрым именем, - заявила «Советскому спорту» вице-президент БК ЦСКА Наталия Фураева.

Объяснить такую, более сдержанную позицию армейцев совсем несложно. ЦСКА - один из сильнейших клубов Европы, и решить задачу выхода в плей-офф Евролиги с преимуществом своей площадки (то есть, с одного из первых четырех мест) ему наверняка будет проще, чем «Химкам». Да и игроков сборной в столичной команде тоже заметно больше. Кого-то можно и отпустить, а кого-то - все-таки оставить.

С другой стороны, в начале июля официальный сайт ЦСКА после совещания акционеров Евролиги цитировал слова той же Фураевой, выдержанные в более жестком тоне: «Представители команд единогласно поддержали проект календаря… Сильнейшая баскетбольная лига Европы не может позволить диктовать себе условия… На игроков сборных и без того выпадает очень большая нагрузка… Мы не можем позволить себе разрывать течение турнира, который идет по гладкому и плотному графику».

РФБ: ПЕРЕГОВОРЫ ЛУЧШЕ ДАВЛЕНИЯ

- Ясно, что календарь есть, и с ним придется работать. Но пока мы не мыслим какими-то предложениями. Когда придет время, тогда и будем об этом говорить, - считает президент РФБ Андрей Кириленко. - Естественно, надо вести переговоры с представителями ЦСКА и «Химок» по кандидатам в сборную. Я не считаю, что нужно действовать с позиции силы. Лучше обсуждать все моменты с руководителями команд и искать оптимальное решение…

Остается добавить, что во всех остальных еврокубках «окна» для сборных в ноябре и феврале предусмотрены. Включая, как ни странно, Кубок Европы, который организует та же «мятежная» Евролига. Так что за участие в отборочных матчах игроков «Зенита», «Локомотива» и УНИКСа Кириленко может особо не беспокоиться. Вот только какая из них получится команда?

В списке 18 баскетболистов, с которыми главный тренер сборной Сергей Базаревич совсем скоро начнет подготовку к ЧЕ-2017, представители ЦСКА и «Химок» составляют ровно половину. Армейцев там шестеро - Воронцевич, Фридзон, Курбанов, Антонов и братья Кулагины, химчан - только трое, но зато в этой троице с Зубковым и Зайцевым соседствует такая важная фигура, как Алексей Швед. И в ноябрьских матчах сборной мы его, похоже, не увидим. Как, разумеется, и Тимофея Мозгова из «Бруклин Нетс».

Хотя из четырех команд в каждой группе первого отборочного этапа ЧМ-2019 во второй выходят целых три. А о том, что будет дальше, и о других подробностях мы с вами поговорим чуть попозже. Буквально на днях.

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