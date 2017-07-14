Вячеслав Быков: Есть игроки, а есть шабашники, которым только деньги нужны

Обозреватель «Советского спорта» обсуждает злободневные темы с дважды олимпийским чемпионом, легендарным тренером Вячеславом Быковым.

Первая часть интервью – о музыке

«ДЕНЬГИ НАДО ЗАРАБАТЫВАТЬ»

- Хотел сказать: ЦСКА так усилился в межсезонье, что отберет Кубок Гагарина у вашего СКА. Но быстро вспомнил, что ЦСКА – тоже ваш клуб.

- А еще «Салават Юлаев». И не забудем о «Тракторе».

Да, серьезные составы у армейских клубов. Но «Ак Барс» - тоже приличная команда. Хотя мне будет интересно посмотреть на новый ЦСКА. И на перестроенный СКА после ухода Шипачева и Дадонова.

- Вот в НХЛ ограниченные ростеры, каждая команда может набрать только четыре пятерки. Остальных – в фарм-клуб. А в КХЛ этого нет, и теперь ЦСКА набрал состав на семь звеньев. Это нормально?

- Вопрос к тем, кто руководит нашим хоккеем. Они должны делать выводы. Когда создавалась КХЛ, то смотрели в сторону НХЛ. Но саму структуру заокеанской лиги толком не взяли. Пошли своим путем.

А нужно прислушиваться к мнению менеджеров клубов. Решения принимать сообща.

И куда смотрят игроки, когда подписывают контракт с командой, где семь пятерок? Если просто идешь за деньгами, то получишь свой куш. Но потеряешь в качестве, потому что полсезона просидишь на лавке.

Вообще деньги нужно не получать, а зарабатывать. Для этого нужна конкурентная среда. Вот что необходимо повышать в нашей лиге.

- С другой стороны СКА и ЦСКА подписывают тех, у кого не сложилась карьера в Северной Америке. И выводят их на новый уровень. Разве это плохо?

- Еще вопрос, восстановятся ли ребята после НХЛ. Но им дается возможность себя проявить в больших клубах. Рядом с тобой качественные игроки, с кем можно быстро найти общий язык. Как раз в отдельно взятом клубе, как ЦСКА и СКА, есть конкуренция за место в составе.

И вот ребята с амбициями будут пробиваться наверх, повоюют за игровое время. А бывают шабашники, которые приехали только за деньгами. Им хорошо с большой зарплатой и в запасе сидеть.

- Артемий Панарин в «Ак Барсе» не играл в плей-офф. При вас в СКА он вырос в звезду мировой величины.

- Когда я пришел в СКА, то Тема там уже был. Другое дело, что мы создали тройку Панарин – Шипачев – Дадонов.

Знаете, тренер дает возможность игрокам реализовать свой потенциал. Но именно игроки делают тренера. Бывают спортсмены, которым просто надо не мешать. Артемий – очень талантливый парнишка. Он радуется хоккею. Работа с ним состояла в нюансах, в небольших подсказках. Я просто дал огранку этому бриллианту.

«ЖЕЛАЮ УДАЧИ АНИСИНУ»

- Не больно вам было следить за новостями из «Динамо»? Вы радуетесь, что туда вернулся Михаил Анисин?

- Я очень рад, что мы не потеряли «Динамо». Это легендарный клуб, история отечественного хоккея. «Динамо» обязательно должно быть в нашей лиге. Даже обсуждать нечего.

Хорошо, что Анисину дали новый шанс. Другой вопрос, как он им воспользуется. Слишком много времени потерял этот игрок. Но теперь Михаил может снова проявить себя, и это хорошо. Хоккеист ведь яркий.

- Похож на Тео Флери, против которого вы играли. В нашей сборной игроки его называли «Chicken shit». От горшка два вершка.

- Я помню Флери. Да, было такое. Но я не назову Мишку фразой «chicken shit». Это только о Флери. А вот Анисин – неординарный, техничный и забивной парень. Неравнодушный спортсмен. Но со своими причудами. Может, он теперь успокоится, потому что уже стал взрослым? Не будем вдаваться в детали, но желаю парню только удачи.

- КХЛ дала 16 дней сборной России перед Пхенчханом. Не много ли?

- Это вопрос к тренерскому штабу сборной, как они видят подготовку к Олимпиаде. У нас перед Ванкувером была другая ситуация. Тогда в состав приехали игроки НХЛ, причем с корабля на бал. Мы провели только одну тренировку вместе. Теперь хоккеистов из НХЛ не будет. А еще семь лет назад нас лига попросила сделать календарь таким, чтобы дольше играть.

Сейчас другая история, и все поставлено на карту ради Олимпиады. Сколько тренеры попросили, столько дней им и дали.