Вячеслав Быков: Вы мне можете объяснить, почему КХЛ начала урезать клубы?

Обозреватель «Советского спорта» обсуждает злободневные темы с дважды олимпийским чемпионом, легендарным тренером Вячеславом Быковым.

Первая часть интервью – о музыке

Вторая часть – об игроках КХЛ и Олимпиаде

«ХИЧКОКУ ПОВЕЗЛО»

- Вы жестко критикуете НХЛ за то, что хоккеистов не отпустили в Южную Корею. Но поставьте себя на место работодателя – почему он должен отправлять куда-то своего игрока в разгар сезона?

- Для НХЛ это большой бизнес. Причем все упирается в диалог лиги с профсоюзом. Идет торговля, и Олимпиада стала жертвой этих переговоров.

Игроки сами выбирают себе судьбу. Вот Ковальчук ради Игр остался в СКА. Ну а Шипачев с Дадоновым уехали. Они прекрасно понимают, что теряют. Что станут подневольными в вопросе Олимпиады – лига все решит за них.

Но ведь есть профсоюз игроков. Когда встает вопрос по деньгам, то там готовы идти до забастовки. А в теме Пхенчхана не было крайних мер. Потому что туда поедет только сотня игроков. Это не общее дело.

Я все понимаю, и в этом смысле нет никакой критики. Но я выступаю противником НХЛ только потому, что стоило бы отдать дань уважения международному хоккею, который поднял лигу на новый уровень. А для многих игроков Олимпиада – святой турнир.

- Радулов перешел в «Даллас», который тренирует Кен Хичкок. Специалист старой формации, приверженец защитных схем. Сработается ли с ним вспыльчивый Александр?

- Запросто. Радулов хорошо играет в обороне. Но его сильное качество – создание голевых моментов. Если матч складывается плохо, он будет рвать и метать.

Вообще Хичкоку повезло. Он получил очень качественного спортсмена. И если в «Далласе» будет отлажена оборона, то в атаке необходим форвард, который умеет создать гол из ничего. А это как раз Радулов и есть.

- 45-летний Яромир Ягр в КХЛ – вам интересна эта идея?

- Вопрос неоднозначный. Ягр – великий мастер с хорошим катанием. И не заглядывайте ему в паспорт. Но сейчас хоккей очень динамичный, и переход с маленькой на большую площадку может получиться тяжелым. Если Яромир в форме и с этим справится – добро пожаловать. А если приехать, чтобы получить деньги и дотянуть до пенсии – лучше не надо. Возьмите молодого. Все должна решать игра.

«ВЫТАСКИВАЕМ КИРПИЧИ ИЗ ДОМА»

- Ваш друг Игорь Захаркин возглавил «Югру», но через год команды может не быть. КХЛ будет сокращена еще на три клуба. Вам не обидно?

- В связи с чем сократят лигу? По какому принципу? Вот разработали восемь критериев. Стадион, бюджет, еще что-то. Но нужна четкая аргументация, почему выгоняют кого-то.

- Какая разница, кого уберут – Тольятти или Ханты-Мансийск? Жалко всех.

- Безусловно. Но удивляет, что мы сначала расширяли хоккейную карту, а теперь хотим ее урезать. Сначала говорим, что КХЛ – это социальный проект, идем в регионы. А потом отрезаем Новокузнецк, и впереди новые потери. Хотя люди привыкли к своим командам, там есть болельщики, традиции. И вдруг раз – и пропал клуб в КХЛ. Почему?

- Хороших игроков не хватает на столько команд.

- Их хватает. Но значит, мы плохо работаем. При каждом клубе должна быть своя школа. Это важнейший критерий. Вот чему надо уделять внимание. Ну отправили «Кузню» в ВХЛ. Там что, теперь больше хоккеистов вырастет?

Дайте объяснение. КХЛ – теперь бизнес-проект? Почему тогда календарь так выстроен под сборную?

Мы строили большой дом, а теперь сами из него кирпичи вытаскиваем. Было 16 этажей, а мы хотим до десятиэтажки сократить. Так и до хрущевки дойдем. Не будем работать с низами, с резервом – останется вообще 10 команд в КХЛ.

Меньше – нереально. Страна-то богатая на таланты. Даже без развития хоккея в стране кинь шайбу пацанам – они начнут ее гонять. Посмотрят мастеров по телевизору, потянутся за ними.

Есть сильные школы, которые традиционно дают хороший резерв. В других командах эти школы надо поднимать. А это уже работа федерации совместно с лигой.