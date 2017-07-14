Дерби в Черкизове. Навстречу матчу за Суперкубок

Сегодня, 14 июля 2017 года, на стадионе «Локомотив» в Черкизово состоится 15-й розыгрыш Суперкубка России между столичными командами «Спартак» и «Локомотив». Кстати, именно «Локо» под руководством нынешнего главного тренера Юрия Семина в ранге чемпиона России стал обладателем первого в истории трофея. В 2003 году по пенальти был обыгран московский ЦСКА.

Суперкубок России по футболу – соревнование из одного матча, проводящееся раз в году перед стартом Российской футбольной премьер-лиги между чемпионом страны и обладателем Кубка России.

Самый быстрый гол в матчах за Кубок был забит в 2007 году в противостоянии ЦСКА - «Спартак», тогда на первой минуте отличился Вагнер Лав. Самые поздние голы были забиты в добавленное время на 113-й минуте также игроками ЦСКА: в 2004-м Кириченко забил «Спартаку», а в 2009-м Нецид - «Рубину». Если брать в расчет только нынешних соперников, то Максим Калиниченко становился автором самого быстрого гола, забитого на 14-й минуте в ворота ЦСКА, играя за «Спартак», а самый поздний гол забил в 2003 году игрок «Локомотива» Руслан Пименов на 83-й минуте.



Ориентировочные составы



«Спартак»: Ребров, Ещенко, Бокетти, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Промес, Попов, Ананидзе, Зе Луиш

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Игнатьев, Маргасов, Тарасов, Денисов, Фернандеш, Миранчук, Ари

Погода во время матча



По данным Gismeteo, будет малооблачно. Также возможен дождь и гроза. Температура воздуха +19 градусов. Ветер южный 3 м/с.

Интересные факты:

«Локомотив» дважды становился обладателем Суперкубка России по футболу - только в те годы, когда выигрывал чемпионат России (2002, 2004). Еще два раза «Локо» участвовал в розыгрыше, как и в этот раз, в качестве победителя Кубка России (2006/2007, 2014/2015), сегодня будет третья попытка. Повод для проявления суеверия. Золотые медали и Суперкубок были добыты «железнодорожниками» на своем домашнем стадионе в Черкизове, который в 5-й раз примет розыгрыш данного трофея и сравняется по этому показателю с «Лужниками». 12 человек из нынешних игроков «Локомотива» могут сыграть второй раз в матче за Суперкубок. В составе «Спартака» только один игрок, который уже принимал участие в подобном матче. Александр Самедов, возможно, выйдет на поле в третий раз, причем он по разу выходил в матче Суперкубка и за «Спартак» в 2004-м, и за «Локомотив», выйдя на 76-й минуте на замену в 2015 году, но так и не получил золотую медаль. Денис Глушаков в 2008 году, играя за «Локомотив», был в списке участников матча, но на поле так и не появился. Золотой медали за победу в Суперкубке России у него также нет. В четырех играх «Локомотива»:

- Красно-зеленые забили 4 мяча и пропустили тоже 4.

- Из четырех забитых голов, три были забиты во втором тайме: на 83-й, 74-й и 69-й минутах.

- Дважды в матчах игралось дополнительное время, и всегда в них судьба решалась в послематчевых пенальти: в 2003 году железнодорожники, уступая по ходу игры, отыгрались и выиграли матч. В 2015-м, ведя в счете 1:0, пропустили в конце второго тайма и в итоге проиграли поединок.

- Самый результативный матч прошел в 2008-м году против «Зенита», было забито 3 мяча. Питерцы выиграли 2:1.

- «Локо» забивал во всех встречах, но больше одного мяча не забивал.

- Трижды железнодорожникам приходилось отыгрываться, но лишь однажды они сумели одержать победу.

- Дважды команду выводил на поле Юрий Семин и оба раза выигрывал Суперкубок.

- За четыре игры игроками «Локомотива» было получено 10 «горчичников», 2 из которых превратились в красную карточку.

«Спартак» принимал участие трижды: в 2004-м как обладатель Кубка России (2002/03) и два раза как вице-чемпион (2005, 2006). Все три раза проиграл московским армейцам. Первый свой матч за Суперкубок красно-белые проиграли, когда ими руководил итальянец Невио Скала. В трех играх «Спартака»:

- Не забивалось меньше 4х мячей. В 2004м – 4 мяча, в 2006м – 5, в 2007м - 6.

- За три игры красно-белые забили 5 голов, пропустили 10.

- За три игры в первом тайме «Спартаком» было забито 2 мяча, а пропущено 3.

- Дважды «Спартак» открывал счет в матче, в первой половине первого тайма, но оба раза пропускал еще до перерыва и на перерыв команды уходили с ничейным результатом.

- Самое крупное поражение было с разницей в два гола: в 2004 году встреча закончилась со счетом 1:3, а в 2007-м со счетом 4:2.

- Один раз для выявления победителя понадобилось дополнительное время, в котором подопечные Невио Скалы за три минуты пропустили два мяча, не дотянув до серии пенальти.

- За три поединка игроками «Спартака» также было получено 10 «горчичников», но из них уже 4 превратились в 2 красные карточки.

Прогноз на матч

Если матч будет развиваться по данной статистике, то мы увидим боевую, жесткую и интересную игру. Обладателем Суперкубка России по футболу впервые станет московский «Спартак», выиграв со счетом 3:1. Красно-белые получат 6 желтых карточек, 2 из которых окажутся красной, а железнодорожники 3 «горчичника». Глушаков и Самедов наконец-таки обзаведутся золотыми медалями Суперкубка, а «Локомотив» впервые проиграет битву за этот трофей на своем поле, но продолжит традицию: кубок достается чемпионам.

Где смотреть матч за Суперкубок

Посмотреть прямую трансляцию матча за Суперкубок России по футболу можно сегодня в 21:30 по московскому времени на «Первом» канале. Также «Первый канал» покажет матч за Суперкубок в YouTube в формате 360 градусов. Прямую текстовую трансляцию можете смотреть на нашем сайте.



Также социальная сеть Одноклассники покажет эксклюзивную трансляцию предстартовой части Суперкубка. Трансляция начнется в 21:00, за полчаса до начала матча. Режиссеры покажут раздевалки, разминку, трибуны, прибытие команд на автобусе, планы стадиона с квадрокоптера и т.д.





