Один АЕК уже помог «Спартаку»… С кем ЦСКА сыграет в Лиге чемпионов

«Советский спорт» - о сопернике ЦСКА по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов – греческом АЕК.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Вот ведь парадокс. В прошлом году, опять же на старте сезоне, один АЕК уже удачно подсобил нашей команде. Кипрский клуб, что из славного курортного города Ларнака, не пустил «Спартак» в групповой этап Лиги Европы, чем здорово помог красно-белым. Как окажется позднее, это была чуть ли не одна из главных причин успешного выступления «Спартака» в чемпионате России.

Сейчас – почти тот же временной отрезок, вновь московский клуб – теперь ЦСКА – решает вопрос еврокубков, а в соперниках опять АЕК. Теперь, правда, греческий. Столичный, из Афин. Но кого это интересует. Убежден, что многие фанаты нашего футбола толком не разберут, та ли эта команда, что играла с красно-белыми годом ранее или нет. Греция, Кипр – для кого-то точно нет разницы. А жаль.

ИСТОРИЯ

Кипрский клуб по сравнению с греческим – сопляк, на лице которого только недавно появилась растительность. Афинский АЕК основан еще в 1924 году (93 года), он старше большинства российских клубов, и за свою богатую историю успел немало чего выиграть и не мало чем запомниться. Сейчас клуб занимает 200-е место в рейтинге УЕФА.

Например, именно АЕК – первый греческий клуб, пробившийся в групповой этап ЛЧ (сезон-1994/95). Тогда в квалификации греки обыграли чемпионат Шотландии «Рейнджерс» и попали в ядерную группу с «Аяксом», «Миланом» и «Аустрией». В общем-то успешно АЕК выступить не сумел, но зато в последующие годы дважды подряд выходил в ¼ финала Кубка обладателей кубков. Ранее конечно были полуфинал Кубка УЕФА (1976/77) и четвертьфинал Кубка европейских чемпионов (1969). АЕК и здесь оказался первопроходцем.

Трофеи – не единственная гордость клуба. С 2003 года АЕК проводит домашние матчи на олимпийском стадионе в Афинах – гигантском 70-тысячнике, который видел не только Олимпиаду-2004, но и финал Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ливерпулем» (2:1) в 2007-м.

Достижения: 11-кратный чемпион Греции (последний раз в 1994-м), 15-кратный обладатель кубка Греции, двукратный обладатель суперкубка страны и обладатель одного Кубка лиги.

СОСТАВ

АЕК укомплектован серьезно. В команде много широко известных игроков. Например, сейчас в составе трое футболистов, успевших поиграть в России: защитник Враньеш совсем недавно выступал за «Томь», нападающий Алмейда помогал «Кубани» и «Анжи», а еще один нападающий Ливайя так и не смог раскрыться в «Рубине». Кроме того, за АЕК играет украинский защитник Чигринский, известный публике по донецкому «Шахтеру» и не оправдавшему себя трансферу в «Барселону».

Если кто-то считает, что в остальном кадры у греков скромные – спешу разочаровать, команда у них сбитая, крепкая. Составленная из футболистов пусть и не топ-уровня, но точно зарекомендовавших себя в Европе. Тут и Вила, отыгравший в испанских середняках, и Лопеш, проведший три года в «Пасуш де Феррейра», и футболист сборной Швеции Йоханссон, и многие другие. Кстати, в противостоянии с армейцами мы могли бы увидеть 24-летнего серба Уроша Чосича, который с 2009 по 2013 годы принадлежал ЦСКА, а уже потом укатил в европейское турне, но сейчас футболист выступает за «Эмполи».

Лично мне было бы интересно посмотреть на вездесущего игрока атаки Клонаридиса. Парню 24 года, он мечтает играть за главную сборную Бельгии (в молодежке уже засветился). Показатели в АЕК у него пока не выдающиеся – 23 матча, 5 голов и 3 передачи, но ранее в «Панатинаикосе» он здорово пошумел – 123 встречи, 29 мячей и 18 ассистов.

ТРЕНЕР

Маноло Хименес уже второй раз работает с АЕК. Впервые он трудился в афинском коллективе в сезоне-2010/11, а вернулся обратно лишь в этом году. Хименес – в первую очередь легенда «Севильи». В бытность игроком он 14 сезонов не снимал футболку воспитавшего его клуба. В 2007 он даже приходил на тренерский мостик главной команды в жизни, но за три года успехов не добился. Кстати, именно Хименес посадил на лавку Кержакова.

Благодаря Хименесу АЕК в 2011-м взял Кубок Греции – первый трофей за девять лет. Какой футбол поставит своей команде испанец - не известно, ведь он в команде совсем недавно: в прошлом сезоне АЕК возглавлял Тимури Кецбая. Известно лишь, что Хименес любит красивый быстрый футбол с разнообразными вариантами в атаке, кроме того он неплохо работает с молодежью. На родине его даже прозвали испанским Венгером, однако до регалий француза ему все-таки еще далеко.

С ЦСКА греческий АЕК (все-таки не путайте с кипрским!) встретится 25 июля и 1 августа.