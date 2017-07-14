Монтекки и Капулетти, украинская версия. Почему стоит посмотреть Суперкубок

Незначимых матчей между киевским «Динамо» и «Шахтером» не существует в природе – когда-то они умудрились украсить драками финал предсезонного Кубка Первого канала.

Нет сомнений, что и Суперкубок Украины, который они разыграют между собой в 10-й раз (пока 5-4 в пользу «Динамо») получится выразительным. Тем более, что скандал грянул еще до игры.

В его эпицентре оказался арбитр Анатолий Жабченко, фактически проживающий в Симферополе, но «приписанный» к Хмельницкой федерации футбола. Он подозревается в наличии российского гражданства (обладание двумя паспортами запрещено украинским законодательством) и незаконном пересечении границы. Пар начал выходить наружу после того, как фамилию арбитра обнаружили в базе данных «Миротворец», госпогранслужба Украины уже выразила готовность проверить судью (и одного из его помощников Юрия Вакса), а сам Жабченко, поначалу пытавшийся обернуть дело в шутку, в итоге лично отказался судить матч за Суперкубок.

Забавно, что уже на следующей неделе ему судить в Лиге чемпионов, и даже любопытно, через какую границу Жабченко отправится в Македонию.

«Динамо» и «Шахтер» это вряд ли сильно интересует, «Монтекки и Капулетти» украинского футбола внутри страны уже давно питаются эмоциями исключительно от игр друг с другом («Днепра» и «Металлиста» ведь больше нет). Прошлый Суперкубок был дебютом нового тренера «Шахтера» Пауло Фонсеки, нынешний станет первой официальной игрой во главе «Динамо» для Александра Хацкевича. Белорусский тренер пока доволен тем, как прошли сборы (в последнем контрольном матче была разгромлена пражская «Спарта» - 4:1), но только официальные игры покажут, в какой футбол готовы играть его подопечные. Уже через неделю вечные соперники сойдутся вновь – во 2-м туре чемпионата, а затем «Динамо» предстоит квалификация к Лиге чемпионов. В команду после двух лет, проведенных в Англии, вернулся Диомерси Мбокани, а так же в «Лехе» был куплен защитник Томаш Кендзера.

«Шахтер», распустив некоторых ветеранов, решил обойтись без покупок вообще – взяли лишь свободного агента Давида Хочолаву. После прошлого сезона чемпион смотрит на «Динамо» свысока – отрыв достиг 13 очков, да и кубок достался давно квартирующим в Киеве донетчанам. Судя по всему, подготовку горняки не форсируют, уступив в последнем контрольном матче «Шарлеруа» 0:2.

На данный момент в официальных встречах (не считая времена СССР) клубы сыграли 77 раз. 32 раз побеждал «Шахтер», 30 раз «Динамо», 15 раз фиксировалась ничья. Почти каждая из этих встреч была яркой и бескомпромиссной. Не станет исключением и матч, в котором соперники уже в 6-й раз сыграют в Одессе.