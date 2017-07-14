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Съели Пешке. Обыграв Пешке и Гренефельд, Веснина и Макарова вышли в финал

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Съели Пешке. Обыграв Пешке и Гренефельд, Веснина и Макарова вышли в финал
Фото: Gettyimages.ru

Елена Веснина и Екатерина Макарова второй раз вместе вышли в финал Уимблдона и теперь поборются за титул в парном разряде. На турнире, который раньше не выигрывали.

ПАРА ВМЕСТО ОДИНОЧКИ

Это прошлый Уимблдон сложился для обеих удачно. В одиночке Веснина с Макаровой добрались до четвертого круга, где встретились друг с другом и выдали фантастический по накалу страстей поединок. Елена в итоге победила в третьем сете 9:7, а затем еще разобралась с Доминикой Цибулковой, выйдя в первый в карьере полуфинал «Большого шлема» (он же до сих пор – и единственный). В паре девушки отметились в четвертьфинале. Правда, турнир завершился в один день – сначала Веснина разгромно уступила Серене Уильямс, затем вместе с Макаровой – все той же Серене и Венус (сестры разыгрывались перед Олимпиадой, и Уимблдон стал отличной разминкой для редко выступающих в паре американок – принес им, кстати, титул).

На этот раз одиночка выдалась не такой успешной. Обе россиянки оступились во втором круге. Макарова была слабее Светланы Кузнецовой, Веснина не сдюжила против вернувшейся в большой спорт Виктории Азаренко (не повезло со жребием, да). Зато появилось больше времени и сил на выступление в паре. Итог – шестой финал на двоих на «Больших шлемах». Второй – на Уимблдоне.

КОГО ПРОШЛИ?

В тот, первый раз, когда Веснина и Макарова боролись за титул в Лондоне, их остановили Мартина Хингис и Саня Мирза. Остановили в тяжелом поединке, буквально украв победу из под носа (наши девушки не смогли подать на матч). С тех пор прошло два года. Хингис ныне выступает с Юн-Ян Чан из Тайваня и до полуфинала не добралась – проиграла паре Анна-Лена Гренефельд/Квета Пешке. Вот немка и чешка и стали соперницами россиянок.

Весь первый сет – классический женский теннис. Брейк на брейке! Только Веснина с Макаровой возьмут подачу оппоненток – тут же отдадут свою. Раз, два, три… И так – до счета 5:5. Еще один брейк Пешке и Гренфельд отыграть не могут – Веснина слишком здорово вводит мяч в игру.

Вторая партия проходит уже легче. Немка и чешка выдыхаются, Елена и Екатерина ловят свой ритм и действуют надежнее. Сразу обеспечив себе преимущество в начале сета (2:0), россиянки уже не допускают обидных ошибок. Давят на соперниц атаками, умелой игрой у сетки, хорошей подачей... И вскоре делают очередной брейк, подводя черту под этим матчем – 7:5, 6:2.

Есть еще один финал!

С КЕМ БУДУТ БОРОТЬСЯ?

Это для Макаровой он лишь второй на Уимблдоне. Для Весниной – уже третий. Она боролась здесь за титул задолго до того, как стала выступать с нынешней партнершей. В 2010 году дошла до решающей встречи в паре с Верой Звонаревой, которая тогда и в одиночном финале отметилась. Но в один день Вера сначала уступила Серене Уильямс, привычно для себя расстроилась, расплакалась, и на пару собраться не смогла. Там борьба была более упорная, но вытянуть в одиночку поединок с Ваней Кинг и Ярославой Шведовой Елена не сумела. Впрочем, на партнершу даже не думала обидеться.

- Понятно, что Вере было сложно прийти в себя после поражения в одиночке. Я успокаивала ее как могла. Да и она сама старалась. В конце концов, ничего страшного не случилось, - пожимала плечами Веснина.

Теперь для них с Макаровой этот финал станет уже шестым на «Больших шлемах». За плечами – два титула («Ролан Гаррос»-2013 и US Open-2014). Еще три принесли поражения, последнее – на прошлогоднем «Ролан Гарросе» от Кристины Младенович и Каролины Гарсия. Но не пристало ведь олимпийским чемпионкам (у которых за плечами – и победа на Итоговом турнире WTA) так долго оставаться без новых титулов на «мейджорах»!

В этом финале россиянки будут фаворитками. Не важно, против кого выйдут играть.

СТАНУТ ЛИ ПЕРВЫМИ В РЕЙТИНГЕ?

Поднимутся на одну строчку – уже точно. С понедельника Веснина и Макарова станут третьими ракетками планеты в парном разряде. Обойдут, кстати, Хингис. Но до лидеров далеко – Люси Сафарова и Беттани Маттек-Сандс, сенсационно проигравшие в Лондоне уже во втором круге (украинкам Лесе Цуренко и Людмиле Киченок), сохранят первое место с большим запасом.

Правда, если Елена и Екатерина возьмут в Лондоне кубок, это их полностью осчастливит. Возглавить рейтинг россиянки и так успеют.

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