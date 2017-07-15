SK Gaming против всех: гид по PGL Major Kraków 2017

Восемьдесят игроков, сотни журналистов и десятки тысяч зрителей в эти дни собираются в Кракове, Польша; именно там сегодня стартует крупнейший турнир по Counter-Strike: Global Offensive — PGL Major. Шестнадцать лучших команд мира в течение недели разыграют миллион долларов. «Советский Спорт» за день до начала столь эпичного ивента готов познакомить вас с основными действующими лицами и общим планом турнира.



Так, соревнования пройдут с 16 по 23 июля на открытой в 2014 году площадке «Краков Арена», вмещающей от 12 до 18 тысяч зрителей. Там, где пару лет назад сражались лучшие волейболисты мира и пела Кэтти Перри, сейчас собираются лучшие стрелки мира.



По традиции, в первые четыре дня будет сыгран первый этап по швейцарской системе, где между собой встречаются команды с одинаковыми результатами. Три победы позволяют пройти в стадию плей-офф (соответственно. три поражения будут означать вылет с турнира), в которой восьмерка лучших после дня перерыва разыграет основной призовой фонд по олимпийской системе.





Главным нововведением чемпионата станет новая система вето (запрета карт для игры) в матчах best-of-1. Теперь первая команда запрещает две карты, а вторая — сразу три, после чего первая выбирает место сражения из двух оставшихся, а соперники начнут игру за более удобную сторону сил; таким образом организаторы убрали элемент случайности. В целом приятное изменение подпортило лишь то, что Valve объявили об этом за неделю до начала турнира — многие коллективы банально не успеют перестроить тактические схемы и вынуждены разбираться на месте.

Трансляция

Расписание

16 июля:



12:00 — Gambit Esports - mousesports

13:30 — Fnatic - FlipSid3 Tactics

15:00 — Virtus.pro - Vega Squadron

16:30 — SK Gaming - PENTA Sports

18:00 — FaZe Clan - BIG

19:30 — North - Cloud9

21:00 — Natus Vincere - G2 Esports

22:30 — Astralis - Immortals

Основные претенденты на трофей



Безоговорочным фаворитом турнира многие считают SK Gaming. Бразильская пятерка находится в топовой форме, что и показала на недавнем ESL One в Кёльне. Превосходство над соперниками в каждом матче показывает, что противостоять команде Габриэля Толедо трудно, как никогда. Впрочем, в киберспорте всегда есть место сенсациями, потому даже самые смелые аналитики не спешат отдавать первое место SK — даже несмотря на большой отрыв..



Ребятам есть кому помешать. Так, немецкий чемпионат пропустили действующие чемпионы Astralis. Да, с момента триумфа в Атланте прошло больше полугода, но ход датчане вовсе не сбавили. Кроме того, отказ от участия в ESL One необязательно означает неуверенность в своих силах — возможно, датчане просто решили приготовить соперникам что-то новое. Что-то, к чему готовы не будут даже бразильцы.



Специалисты по всему миру не устают повторять — еще ни разу Major не выигрывала команда, в составе которой игроки разных национальностей. Но вслед за этим почти каждый из них добавляет: «FaZe Clan все равно один из главных претендентов на титул». Европейская пятерка привыкла ломать стереотипы и вполне готова к чемпионству; хорошая форма и удачные выступления — прямое тому подтверждение.





Чуть более призрачными выглядят шансы на победу G2 или North. Трудно представить, что эти коллективы могут оказаться в роли победителей, но исключать такой возможности не стоит. И те, и другие уже показывали, что способны обыгрывать лучшие команды мира, и при определенных обстоятельствах могут дойти до финала. А там, как мы знаем, может произойти все, что угодно. Так, аналитик SLTV Алексей Кучеров даже считает первых претендентами на победу — правда, если не брать во внимание тройку лидеров.





Болеем за наших



СНГ на турнире представит сразу четыре коллектива — и это уже грандиозный успех. Говорим «уже», подразумевая то, что громкий успех нашего коллектива будет сенсацией. Даже фронт-лидер Natus Vincere едва ли может надеяться на попадание в финал, топ-4 уже станет большим успехом для команды. Хотя игроки в своих силах уверены, и это внушает доверие.



Любопытно будет посмотреть и за Gambit — команду Даниила Тесленко в топ-8 поставил даже английский журналист Дункан Шилдс, известный своим критическим отношением к СНГ-командам. У нашей пятерки действительно хорошие шансы попасть в плей-офф, сохранив за собой статус легенды. Последние две недели ребята напряженно тренировались на базе и могут составить конкуренцию лучшим командам мира.



В то же время и опытных FlipSid3, и новичков турнира Vega Squadron многие расценивают исключительно как аутсайдеров. Тем не менее, безвольные 0-3 мы вряд ли увидим; наши команды способны проявить себя как в отдельных матчах, так и по ходу всего турнира. На стороне F3 опыт, в то время как «акулы» могут удивить соперников личным скиллом и новыми заготовками. Последним может помочь еще и удачная жеребьевка — в первом раунде Vega сыграют с Virtus.pro.







Virtus.pro и другие темные лошадки



Неожиданно «мишки» оказались среди темных лошадок. Сейчас у команды непростой период, и даже Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски признает: последние три-четыре месяца не выходит ничего — настолько плохо в команде не было никогда. По его же словам, Virtus.pro на грядущем турнире могут надеяться только на удачу.



Выделяться на фоне ослабевших Fnatic или выходцев из квалификации PENTA и C9 польской пятерке помогает лишь домашняя арена. Краков — родной город Snax, да и в целом провалиться перед родной публикой VP просто не могут. Кроме того, не стоит забывать, что «медведей» давно считают командой LAN-турниров; может, именно PGL Major наконец пробудит парней от зимней спячки?



В арьергарде находятся и легендарные Fnatic, в 2017 году ярких результатов не показывающие. Многие аналитики всерьез утверждают, что в Кракове «оранжевые» могут потерять статус легенд — после двух замен в феврале команда лишь единожды поднималась на пьедестал, попав в финал DreamHack Summer.



У VP, Gambit и Fnatic много конкурентов в борьбе за места в плей-офф. Прежде всего, это яркие PENTA, в последнее время блистающие на европейской CS-сцене. Рекомендуем также обратить внимание на представителей американской сцены Cloud 9 и крепких mousesports, которые показали хороший уровень на последнем ESL One. По своему могут удивить BIG и Immortals.





Впрочем, все турнирные расклады пора отложить в сторону. Завтра в полдень PGL Major стартует матчем Gambit — mousesports, и каждый из нас сможет насладиться лучшими противостояниями мира в одной из самых динамичных кибердисциплин. Попутно, разумеется, поддерживая своих любимцев.