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Александр Мостовой: Смолов заиграет в любом сильном российском клубе

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Мостовой: Смолов заиграет в любом сильном российском клубе
Фото: «Советский спорт»

Один из самых успешных легионеров в истории российского футбола Александр Мостовой – о конкуренции, отношении Манчини к Дзюбе и Кокорину, и сильных качествах Смолова.

«СОГЛАСЕН С МАНЧИНИ»

- Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что Артему Дзюбе и Александру Кокорину нужно работать в десять раз больше, чтобы быть полезным команде. Что скажете?
- Для меня нет ничего удивительного в словах Манчини, он все правильно сказал. Те, кто играл много лет за границей, и я том числе, на себе все это испытали.

Другое дело, что в условиях нашей действительности, в нашем чемпионате можно работать в полнакала. Потому что игроки знают, что в любом случае получат свои большие зарплаты. За границей – одну-две игры сыграешь не важно, тебя посадят на лавку. И тебе каждый день на тренировках нужно доказывать, что ты лучший. Потому что ты – легионер и занимаешь место местного игрока. Поэтому Манчини предъявил эти требования, к которым сам привык в своей карьере. И надеюсь, что эти требования привьет этим двум футболистом, и они будут им соответствовать. Хотя они итак сами все это прекрасно знают. Но, честно говоря, до конца не понимаю, почему эту тему так раздули. Они игроки «Зенита», и я надеюсь, что в этом году они сделают то, что от них требует Манчини.

- То есть, Дзюбе и Кокорину надо пахать в десять раз больше, как требует Манчини?
- Это очевидно. Нужно не получать, а зарабатывать. Нужно каждый день доказывать, что ты сильнее. А это тяжелый труд. Кто-то это выдерживает, а кто-то нет – не хватает характера, силы воли. Таких примеров я в своей карьере тоже видел немало.

- Можете привести?
- Я поиграл в четырех странах, фамилии уже не помню. Просто я сам сталкивался с таким, когда в одной команде 30 человек, из них 15 иностранцев. И на каждую позицию по 3-4 конкурента.

- Да, это же огромное психологическое давление…
- И надо учесть, что ты живешь в чужой стране. Рядом ни родных, ни близких, кто бы мог тебя хоть как-то поддержать.

«НЕ СТАЛ БЫ ДАВАТЬ ФЕДОРУ СОВЕТОВ»

- История с Федором Смоловым тянется долго. Видимо, он сам уже настроен перейти в другой клуб. Его агент дает понять, что Федор не хочет оставаться в «Краснодаре».
- Интересы агента очевидны. Для него хорошо, когда игрок переходит, это дополнительный заработок. Другое дело, что я понимаю амбиции самого Смолова – он что-то существенное хочет выиграть. Немало примеров, когда сильный футболист никаких трофеев не выигрывал в своей карьере. Смолову уже 26-27, и он, видимо, хочет попытать счастья в другой команде. Хотя у «Краснодара» есть все, чтобы стать нашим топ-клубом. «Краснодар» показывает самый интересный футбол в России. Не все сразу, когда-то и победы придут.

- Сейчас все обсуждают: стоит ли Смолову за год до чемпионата мира менять команду, в которой ему комфортно и в которой он лидер? Вдруг в «Спартаке» или «Зените» не выдержит конкуренции и сядет на лавку.
- Думаю, это не про Федора. Это такой футболист, который во всех сильнейших российских командах будет играть. Если б я был тренером, Федор у меня играл бы точно.

- С высоты своего богатого опыта, что можете Федору посоветовать – остаться в «Краснодаре» или уйти?
- Не знаю. В такой ситуации не стоит давать советы. Человеку 26-27 лет, многое уже в своей жизни прошел. Федор сам должен решать. К тому же повторю: мы говорим о футболисте, который в любой самой сильной команде России заиграет. Потому что Федор обладает теми качествами, которых нет у многих.

- Можете расшифровать?
- У Смолова есть дриблинг, техника, скорость, мышление, он открывается, не боится брать игру на себя.

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