Топ-10 самых ярких финалов в истории киберспорта

Некоторые люди по-прежнему считают киберспорт бессмысленным занятием, никак не причастным к спорту — спорту эмоциональному и яркому, острому и увлекательному. Сегодня мы решили вспомнить десять самых интересных решающих матчей киберспортивных турниров, которые не уступают финалам футбольных или хоккейных ни по эмоциональному фону, ни по градусу напряженности.



10. Samsung Blue — KT Arrows

Дисциплина: League of Legends

Турнир: OGN Champions Summer 2014



Финал главной корейской лиги по League of Legends, проводимой тогда еще в старом формате, многие называют самым ярким матчем в истории дисциплины. Обе команды показали шикарную игру, буквально эталон макро- и микрогейма, фантастическое взаимодействие и крутые соло-действия. При просмотре этого матча ценители Лиги Легенд не обязательно должны поддерживать игроков или команд — достаточно просто наслаждаться потрясающим зрелищем.



Тогда, три года назад, Arrows смогли обойти победителей весеннего сезона и лидеров группы A — Samsung Blue. Как это произошло, несмотря на все турнирные расклады, до сих пор остается загадкой для многих. Самые же осведомленные незаметно кивают в сторону kaKAO: невероятно харизматичного и яркого лидера, одного из лучших на этой роли. Эта победа позволила ему получить личную награду от организаторов и статус легендарного игрока от многочисленных поклонников LoL..





9. Natus Vincere — HellRaisers

Дисциплина: World Of Tanks

Турнир: The Grand Finals 2016



Противостояние двух этих команд в течение нескольких сезонов было одним из самых обсуждаемых дерби в «мире танков». Na’Vi и HR более десяти раз встречались в решающих матчах, поочередно склоняя чашу весов в свою сторону. В рамках финальной части мирового первенства 2016 года команды сошлись в очередной раз.



Даже те, кому данная дисциплина не знакома или кажется скучной, признают — встреча в формате best-of-13 (до семи побед) захватила с самого начала и не отпускала до последнего выстрела. Команды шли нос к носу, и судьба чемпионства решилась только на тай-брейке. Самый дорогой камень в мире и другие яркие моменты серии наверняка отпечатались в памяти каждого зрителям того легендарного матча.





8. Natus Vincere — Mortal Teamwork

Дисциплина: Counter-Strike 1.6

Турнир: World Cyber Games 2010



2010 год для стреляющего подразделения «рожденных побеждать» выдался великолепным — легендарная пятерка в составе Zeus, starix, ceh9, markeloff и Edward тогда выиграла 12 топ-турниров из 21. В матче против датчан команда выглядела явным фаворитом, но легкой прогулкой bo3-серия для Natus Vincere так и не стала.



Хотя поначалу игра казалась довольно простой для украинской команды — на de_inferno датчане много ошибались, а Na’Vi успешно этим пользовались. Однако после перерыва все оказалось не так просто — минутная расслабленность при счете 14:10 (за два раунда до победы!) едва не стоила команде матча. «Рожденные побеждать» не только проиграли шесть раундов подряд, но и с трудом смогли собраться на третью карту. 30 раундов на de_train закончились со счетом 15:15, и лишь во втором овертайме Natus Vincere все-таки смогли дожать датскую пятерку.





7. Natus Vincere — EHOME

Дисциплина: Dota 2

Турнир: ESWC 2011



Киберспортивный фестиваль Electronic Sports World Cup стал одним из первых соревнований по Dota 2; оглушительный успех The International хоть и помог в развитии новой дисциплины, первую DotA полностью сместить не смог. Чемпионат в Париже помог выйти на новый уровень не только команде Na’Vi, но и игре от Valve.



Победа на The International 2011 стоит особняком, но после «рожденные побеждать» затихли; турниры проходили без них, да и в составе произошли первые изменения. Так или иначе, в финальном матче ESWC оставшаяся без своего лидера ArtStyle команда показала настолько яркую игру, что дота-сцена была просто поражена. Ну и, само собой, куда без мема — норматив убийств «один китаец в минуту» позволил Dendi на несколько лет закрепить за собой звание лучшего Pudge планеты.





6. Virtus.pro — Astralis

Дисциплина: Counter-Strike: Global Offensive

Турнир: ELEAGUE Major



Решающую игру последнего мейджор-турнира многие зрители по праву считают самым лучшим матчем в истории данной киберспортивной дисциплины. Главный приз в полмиллиона долларов одинаково сильно хотели получить и триумфаторы ESL Major Series One: Katowice 2014, любимцы публики Virtus.pro, и молодые амбициозные датчане.



Сюжет игры вышел самым что ни на есть драматичным. Уверенный успех ветеранов сцены в первой карте развить так и не удалось — Astralis неожиданно смогли перехватить инициативу и фактически играть первым номером, однако значительный перевес по счету получить так не смогли. Обе победы дались им невероятно тяжело — Virtus.Pro не хватило совсем чуть-чуть, и два сета подряд завершились с минимальным перевесом 16:14.





5. Pavel — DrHippi

Дисциплина: Hearthstone

Турнир: Чемпионат мира 2016



Финальный матч еще до начала стал успешным — успешным для всего русскоязычного киберспортивного сообщества, в тот год не избалованного победами игроков из стран СНГ. Показательно, что противостояние россиянина и украинца в компьютерном спорте обошлось без политических выпадов и состоялось в дружественной атмосфере. По-другому и быть не могло, ведь каждый СНГ-фанат наблюдал за этой игрой с удовольствием, но без видимого напряжения — все уже знали, что наши в любом случае победили.



Регион — это, пожалуй, единственное, что их объединяло: игроки оказались совершенно непохожими друг на друга. DrHippi в один момент взлетел в топ и позиций не отпускал, Pavel же пробивался в элиту несколько месяцев step-by-step, падая и поднимаясь уже чуть выше. Украинец чувствовал себя уверенно и не оставлял шансов сопернику — россиянин жаловался на усталость, но все равно перевернул ход и четвертьфинала, и полуфинала. В матче за $100,000 Павел тоже оказался чуть ярче — 4:2 и главный титул в карьере молодого киберспортсмена.





4. Virtus.pro — OG

Дисциплина: Dota 2

Турнир: The Kiev Major 2017



Разумеется, нельзя обойти вниманием финал последнего Major по Dota 2. Если абстрагироваться от региональной принадлежностей, невозможно не признать: это была самая трудная победа, самая драматичная встреча за последние пару лет. Впервые за четыре года (об этом чуть позже) в финале турнира от Valve были сыграны все пять карт, а СНГ-коллектив остановился в одном шаге от того, чтобы вернуть 2011 год и оставить трофей такого уровня на родине Vigoss и Dendi.



В пятой, решающей Virtus.pro имеют пятикратный перевес по убийствам и идут вперед — но пара ошибок заставили многократных победителей Major OG почувствовать только им знакомую уверенность. Им не помешало ничто: ни отставание по счету, ни безумная борьба с поддерживающей «медведей» публикой, ни воссоединившийся ради этой игры дуэт легендарных русскоязычных комментаторов.





3. SK Telecom T1 — KOO Tigers

Дисциплина: League Of Legends

Турнир: Чемпионат мира 2015



Чемпионат мира по Лиге Легенд отличается от более привычных СНГ-зрителю The International или CS:GO Major. В рукаве у Riot Games спрятаны зачастую не крупные призовые или «путь для всех». Идеологи любят задавать риторический вопрос — часто ли в спортивном ЧМ или на Олимпиаде афишируют размеры призовых? Турнир по этой дисциплине — целое событие, участие в котором может принять только настоящий профессионал, потративший на игру много месяцев или даже лет. Но это того стоит: каждый ивент от Riot есть уникальное шоу, аналогов которому, несмотря на все старания конкурентов, до сих пор нет.



Уже несколько лет на сцене доминируют корейцы, показывая всему миру тактические новинки и неочевидные фишки. С 2012 года на представителей этой страны самые лучшие команды мира только и могут, что смотреть с раскрытым ртом, пытаясь копировать стратегии и играть, как Они. Больше всего трудностей корейцы испытали в 2015, когда многие спортсмены в знак протеста против низких зарплат переехали в Китай — однако именно тогда в финал в очередной раз вышли две команды из Южной Кореи; вышли и показали один из лучших матчей в истории дисциплины.





2. Natus Vincere — Virtus.pro

Дисциплина: Counter-Strike: Global Offensive

Турнир: ESL One New York 2016



Матч между командами, представляющими две крупнейшие киберспортивные организации СНГ — всегда незабываемое дерби. Коллективы редко встречаются в финале, однако, если такое и происходит, то будьте уверены: вас ждет незабываемое зрелище. Стреляющие кибератлеты из Na’Vi и VP в очередной раз сыграли в решающем матче ESL One New York, где показали потрясающее шоу: как в игре, так и за ее пределами



По-другому турнир закончиться просто не мог: 15-15 и серия дополнительных раундов в решающей карте, победа с минимальным разрывом и безудержная радость «желто-черных» на фоне профессионально сдержанного разочарования в результате со стороны проигравших дуэль «мишек». Драматизма ситуации добавили слезы одного из самых хладнокровных игроков мира GuardiaN — Na’Vi вновь оказались лучшими.





1. Natus Vincere — The Alliance

Дисциплина: Dota 2

Турнир: The International 2013



Самый известный киберспортивный финал тоже не обошелся без участия «рожденных побеждать». Четыре года назад лучший команды мира собрались в Сиэтле, чтобы разыграть крупнейший на тот момент призовой фонд в истории киберспорта — $2,874,380. Лидерам сцены Natus Vincere противостояли новички из The Alliance, ворвавшиеся на сцену как NoTideHunter.



Напряжения финальному матчу придавали сразу несколько факторов. Так, звезду шведского коллектива AdmiralBulldog в свое время открыл в паблике игрок Na’Vi Данил «Dendi» Ишутин, а уже через год тот обыграл его в финале верхней сетки — 2:0. Кроме того, шведы были явно недовольны использованием Na’Vi связки Chen+Pudge, которая и помогла «желто-черным» дойти до финала.





Однако в финале силы оказались равны: опыт и яркий командный стиль с одной стороны сглаживались новой метой и качественным сплитпушем с другой. В итоге идеи, которые «альянсы» показывали весь сезон, все-таки сработали. «Dream Coil на миллион» от s4 и связка Chaos Knight+Io стали победными для шведской пятерки, а противостояние этих двух команд на любой площадке отныне стало самым ожидаемым матчем — хотя из десяти участников того финала в составах остался лишь один Dendi. Тот самый, что открыл миру AdmiralBulldog и проиграл ему важнейший матч в карьере.