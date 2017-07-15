Сергей Галанин: Я болельщик ЦСКА, но песню спел для «Торпедо»

Сергей Галанин

«Советский Спорт» попросил своего автора, влюбленного в рок-музыку, открывать специальную рубрику - «Футбол и рок-н-ролл». В ней известные отечественные рок-музыканты будут высказываться по футбольной тематике. Сегодня - 1 серия. Сергей Галанин, лидер группы «Серьга».

БОЛЕЮ ЗА СБОРНУЮ ГЕРМАНИИ. ПОМНЮ, КАК ОНИ «НАТЯНУЛИ» АРГЕНТИНЦЕВ…

- Совсем недавно в нашей стране прошел Кубок конфедераций. Удалось ли вам посмотреть этот турнир?

- Что-то я видел. А вообще большой фанат футбола - это мой младший сын. Как правило, результаты и какие-то видеонарезки я получаю от него. Полностью матчи я не смотрел, в основном хайлайты.

Мы с сыном изначально распределили роли: Тимофей Сергеевич болел за Чили, а я - за Германию. У меня любовь к немецкой сборной еще со времен, когда играли Бекенбауэр, Мюллер, Брайтнер. Уважаю их за командный дух. В итоге ставка сработала, и я не облажался (смеется).

Если говорить о нашей сборной, последний матч с Мексикой был провальный. Но я другого и не ожидал. При всем при этом отмечу, что наша команда начала играть лучше, чем это было ранее. Я думаю, Россия показала высший результат из того, что потенциально было возможно.

- Мы коснулись сборной Германии. Вы в курсе, что они играли вторым составом на турнире?

- Я знал это с самого начала и все равно отдал ей приоритет. Лев ведь дядька такой. Он тренер непростой. Отчасти - философ. Йоахим рисковал. И не получи он трофей, возможно, попал бы под шквал критики у себя на родине.

То, что они выиграли, означает, что сама команда главнее отдельных звезд.

- Вам понравилась организация турнира?

- Я считаю, что было все на очень серьезном уровне. Минимизировали опасность столкновения фанатов, никаких стычек не было. Сработали все отлично. Поэтому думаю, что правильной дорогой идем к чемпионату мира.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ДОЛЖЕН ПРОИЗВЕСТИ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ…

- Что ожидаете от предстоящего чемпионата мира?

- Максимум, чего мы должны ожидать – это хорошего политического эффекта. Организация турнира у нас будет на высоте, сами мы довольно гостеприимные.

Ожидать каких-то спортивных результатов я бы не стал. Но в плане политической составляющей мы можем показать себя миру; то, какие мы на самом деле, а не то, какими нас пытаются обрисовать власть держащие.

- Другими словами, чемпионат мира – это шанс наладить отношения с Западом?

- Я бы не сказал, что это шанс. Самое главное, чтобы у простых людей, посетивших чемпионат, осталось хорошее впечатление. Приедут обычные люди, вот для них и будет праздник. Очень важно дружить на уровне обычных граждан.

Помимо этого, конечно, хочется, чтобы наша сборная хоть что-то показала. Но пока, к сожалению, не очень верится.

МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ МЕССИ…

- Насколько тесно связаны футбол и рок-н-ролл? В свое время Queen написала песню «We are the champions», которая звучит на всех финалах. Как сейчас рок-музыка вовлечена в футбол?

- Не могу сказать, что есть прям вот неразрывная связь между ними. У рок-н-ролла больше интереса к спорту, нежели наоборот. Потому что как ни посмотришь на наших спортивных звезд, все какая-то попса рядом с ними (смеется). А у нас, рокеров, к спорту отношение настоящее, открытое.

Мы похожи с ними в плане достижения целей, развития мастерства, выносливости. Все равно как на сцене 4 часа отработать, нагрузки такие же, поверьте. Хотя, конечно, спорт тяжелее. Но по накалу, по эмоциям все то же самое: ни там, ни там «фанера» не приветствуется. Спортсменам надо больше ориентироваться на рок-музыку. Вполне возможно, и результаты будут другие.

- Был такой тренер у «Локомотива» - Славен Билич. В свободное время лабал на гитаре рок…

- Я сам не знаю его. Но уверен, что такие примеры есть. Для меня это неудивительно.

- У вас есть клубные предпочтения, за кого болеете?

- Я старый болельщик ЦСКА. Другое дело, я не из той когорты, что каждый раз ходит на стадион, ездит на выезды. Но так уж получилось, что с детства, благодаря отцу, я «армеец».

Если говорить о западных клубах, я симпатизирую Месси. Он уникальный, мне импонирует его отношение к жизни и к тому, что он делает. Даже если взять его «налоговую историю»… Думаю, там все-таки папаша его накуролесил, сам он не из этой категории. В общем он мне нравится не только как футболист, но и как человек, поэтому частенько «подтапливаю» за «Барселону». Однако на чемпионате мира буду болеть за Германию. Когда в 2014 году немцы «натянули» Аргентину, я тогда был с концертами в Перми. Помню, все в нашей компании болели за аргентинцев, я один был за Германию.

ФАНАТЫ «ТОРПЕДО» ПОПРОСИЛИ СЫГРАТЬ ДЛЯ НИХ ПЕСНЮ…

- Вы сказали, что вы старый болельщик ЦСКА, при этом вы посвятили песню московскому «Торпедо». Расскажите немножко об этом…

- К нам обратились болельщики из фан-клуба. У них уже была готова песня. И они попросили нас переаранжировать. Я послушал материал, поправил там буквально некоторые мелочи. В итоге мы согласились, и записанная песня прозвучала «тяжеленько».

Вот вы упомянули Queen… Мне очень хочется записать общий спортивный гимн, а не для какой-то конкретной команды.

- Песня про «Торпедо» в вашем репертуаре часто звучит?

- Мы играли эту песню на специальных мероприятиях. Надо понимать, что это чужая песня. Я и свои-то не успеваю играть на концерте, что уж говорить о чужих.

- Как вы восприняли тот факт, что «Торпедо» теперь находится в забвении?

- Очень печально. Если назвать тройку лучших игроков за все советское время, то первые два будут Яшин и Стрельцов. Поэтому мне очень обидно, что с ними так произошло. Команда с большой историей, и такое вот падение. С другой стороны, любое падение – это тоже в копилочку. Надо осмыслить все и пробовать вылезать из этого болота.

Помните, что было с «Лестером» и что было с Джейми Варди? Парень играл черт знает где. А затем вышел на какой уровень и добился своего. Для спорта нормально - упасть и встать. Так что, возможно, это сыграет свою благодатную роль.

- Ваш товарищ Михаил Ефремов - ярый болельщик «Спартака». Общались с ним на эту тему?

- Здорово, что спустя столько лет «Спартак» стал чемпионом. В пьяной компании мы можем постебать друг друга: кто «конь», кто «мясо». А Мишка в этот раз радовался по-настоящему, он и на стадионе был. В этом плане он молодец, он гораздо лучший болельщик «Спартака», чем я – ЦСКА.

Кстати, настоящий болельщик ЦСКА - мой хороший товарищ Костя Кинчев.

- На предстоящем чемпионате мира хотели ли быть как-то задействованы? Может, выступить на открытии в каком-нибудь городе?

- Всегда и с удовольствием. У нас, рокеров, уважение к спорту настоящее. Мы понимаем, насколько это сложно, интересно и важно для общего культурного развития страны. Поэтому я был бы очень рад.