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«Нам в «Спартаке» не нужен Дзюба. Там уже есть тренеришка, который все выиграл»

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Артем Дзюба
Артем ДзюбаФото: «Советский спорт»

Интервью «Советскому спорту» дала пятикратная олимпийская чемпионка, легенда синхронного плавания Светлана Ромашина.

Первая часть интервью – о работе тренера и о футболе

Света из спорта не ушла. Но на чемпионате мира в Будапеште решила попробовать себя в роли помощника тренера. В субботу когда-то ее партнерша по дуэту, а теперь – подшефная Света Колесниченко может завоевать первую золотую медаль для сборной России.

«ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ В 2019 ГОДУ»

- Я сейчас к вам в бассейн заходил – оттуда девочку на носилках вывозили. Ничего себе, думаю, женский вид – синхронное плавание! – рассказываю Свете Ромашиной, которая выскочила ко мне на автобусную остановку. Пятикратная олимпийская чемпионка, но строгости вокруг турнира такие, что легенду спорта не пускают в микст-зону без спортсменки.
- Не знаю, что с ней случилось. Но нам так нравится в Будапеште, что удивительно. И даже страшно от этих мыслей, что все складывается хорошо. Не только в нашем выступлении, но и в организации. Живем в отличном отеле. Единственное неудобство – задерживаются автобусы. В остальном и погода удачная, и температура воды для девчонок комфортная. Особых претензий нет.

- Как вы себя ощущаете в новом статусе – помощника тренера?
- Странновато. Понимаю, что утром уже старт, Света Колесниченко начинает разминаться. А я не осознаю, что мне делать. Почему не прыгаю в воду?

Недавно ездила тренером с юниорской командой. Мне это понравилось больше. Там я отвечала за распределение времени, за разминки. Была сама себе с усами. А тут ты слушаешься, повинуешься. Как спортсмен, но немного не так.

Это сложно передать словами. Но я себя поймала на мысли, что выступать мне нравилось больше. Смотришь на девчонок, которые плавают, слушаешь об их ошибках. И понимаешь, что они стандартные у всех. Думаешь: «Вот, я их бы сейчас исправила». Но ведь не факт.

К тому же я не говорила, что закончила спортивную карьеру…

- Хотите вернуться к чемпионату мира 2019 года.
- Как Бог даст. Но вернуться хочу. Главное, чтобы было здоровье. А желание пока есть. После рождения ребенка может многое поменяться. Прежде всего в голове. Но сейчас я полна моральных сил. Видимо, не доплавала свое. 

«ПОСЛЕ РИО ВЕРНУЛАСЬ В СЕМЬЮ»

- Вот вы планируете: 2016 год – два золота на Олимпиаде в Рио, 2017 – беременность, рожаем в 2018-м, возвращаемся в 2019-м, и на Игры в Токио в 2020 году. Сложно ли соблюсти этот график?
- Я бы не назвала это графиком. Такое дается свыше. Но у меня была договоренность с мужем, что после Рио пора вернуться в семью. Мы оба очень хотим ребенка, ждем его. И мне было сказано: «Можешь родить первого, и дальше иди плавай». Меня сдают обратно Татьяне Евгеньевне Данченко.

Главное, чтобы понимали меня. И принимали выбор. А дальше дело за мной.

- УЗИ уже было? Мальчик или девочка?
- Было. Где-то проскакивает от меня в инстаграме, но объявлю попозже. Роды по плану ожидаются в начале ноября, как и у Наташи Ищенко. Почти день в день.

Не могу сказать, что Наташе было очень тяжело. Мне вообще показалось, что она не уходила! Уже плавала в следующем сентябре. Целый год на то, чтобы посидеть дома с ребенком.

Не загадываю о чемпионате Европы 2018 года в Глазго. Наверное, это рановато. Но время на восстановление есть.

- Когда вы вернетесь, кто станет солисткой – вы или Колесниченко? Не испортятся ли из-за этого отношения?
- Не ищите тут подводные камни. То же самое было с Наташей Ищенко. Негласно распределили, что одна выступает в технической программе, а другая – в произвольной.

Если честно, у меня пока мысли только о дуэте и о группе с прицелом на Олимпиаду. Еще остались порывы исполнить что-то свое под музыку в соло. Но поднакоплю сил, а там посмотрим.

О «СПАРТАКЕ»

- Вы известны как горячая болельщица футбольного «Спартака». Давно ходили на матч?
- Когда играли с «Зенитом» на «Открытии». Я уже находилась в положении. И было волнительно, потому что началась давка. Меня муж пытался защитить, чтобы никто не раздавил или с трибуны не упал. Но обошлось.

Я думаю, что «Спартак» и в следующем году станет чемпионом. Тренера оставили, состав еще усилим...

- Давайте Артема Дзюбу вернем.
- Нет, не надо.

- Почему? Хороший парень.
- Там есть один тренеришка, который все выиграл. А наш Артем остался в этом году без чемпионского титула. У каждого должно быть свое место. «Спартак» может побеждать и без Дзюбы.

Продолжение следует…

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