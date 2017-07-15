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«Мамы в России уже ведут мальчиков в синхронное плавание. И это настораживает»

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Мамы в России уже ведут мальчиков в синхронное плавание. И это настораживает»
Фото: Gettyimages.ru

Интервью «Советскому спорту» дала пятикратная олимпийская чемпионка, легенда синхронного плавания Светлана Ромашина.

Первая часть интервью 

Вторая часть интервью – о мужчинах в синхронном плавании

«СВЕТА И САША ПОДХОДЯТ ДРУГ ДРУГУ»

- Чего ждать от Колесниченко в соло, а также от ее дуэта с Александрой Пацкевич? Скажите как помощница тренера.
- Мне кажется, все нормально. Татьяна Евгеньевна очень переживает. Но это с ней всегда. Вот стою рядом с Данченко и меня тоже начинает колбасить. От нее передается нервное состояние. Понимаю, что все как надо. Но нашего тренера прям трясет. И это обычное дело.

Свете в этом году не совсем просто. Она длительное время не выступала в соло, даже на Европе. А так готова физически и морально. Нужно только поверить в себя. Думаю, после первого старта она поняла, что сильна. И никаких проблем не будет. Саша Пацкевич – вообще боец…

- Причем со стажем.
- Да, хотя в дуэте она не выступала, и это абсолютно другое. Но большой плюс, что Саша многое повидала, и всегда выступала стабильно. Раньше старта так говорить нельзя. Но это правда.

Они очень хорошо друг другу подходят. Две суперхудощавые спортсменки. Маленькие, стройненькие, с красивыми подъемами. Удивительно схожие по конституции. Будут здорово смотреться вместе.

«КАКОЙ ЕЩЕ АРТИСТИЗМ?»

- Синхронное плавание могут переименовать в артистическое. Что вы об этом думаете?
- Ну какое артистическое? Это значит, ты можешь плавать на спине и делать что хочешь. Зачем нужен синхрон с партнершей? И как это будет оцениваться – тоже неизвестно.

А ведь главное в нашем виде спорта – это синхронность с музыкой, напарницей, со всей группой. Неоспоримый факт, который должен оставаться в приоритете.

- Это против России придумали, чтобы высоко не оценивать наши сложные элементы?
- Не могу так сказать. Потому что в следующем году меняются технические элементы. И если все эти годы они шли на уменьшение сложности, то сейчас мы можем наблюдать, что какие-то элементы усложнили. Наконец-то можно будет немного выпендриться!

Вот это большой плюс для нас. И не думаю, что название сможет сильно повлиять на судейскую политику или расположение мест в целом.

- А что за «хайлайты» хотят ввести со следующего чемпионата мира?
- Это программа, в которой могут участвовать от восьми до 10 спортсменок. Или даже 12. Длится в районе двух минут и состоит из одних поддержек. Каскады ногами или руками.

Честно говоря, мы никогда в этом не участвовали. Может, поэтому вводят «хайлайты»? – смеется Ромашина. – С одной стороны это здорово. Теперь будет 10 комплектов медалей на чемпионатах мира. Но с другой – времени на отработку всех программ становится все меньше.

- Почему сборная России в Будапеште не будет выступать в таком виде как комбинация? Времени не хватило?
- В нашей группе сменилась большая часть спортсменок. Остались только две олимпийские чемпионки – Влада Чигирева и Маша Шурочкина. Все остальные девчонки были только чемпионками Европы или вообще пришли из юниорской сборной.

Татьяне Николаевне Покровской было нужно время, чтобы ввести их в форму. Хотя наши юниоры – сильнейшие в мире. Но переход на другой уровень, во взрослую сборную – это абсолютно другая вещь. Нужно выходить на мировую арену хорошо подготовленными. А для этого необходимо время.

«ЭТО НЕ САНЕК, А БОЕВОЙ САША»

- Два года назад в Казани отобрали одно золото у дуэта, в котором выступал наш Александр Мальцев. Правда, золото во втором виде он с партнершей взял.
- Да, но сейчас мы надеемся, что больше не отберут. Извините, но Саша у нас – уже чемпион мира. Верим здесь в две золотые медали. К тому же у американца Билла Мэя, который взял золото в Казани, сменилась партнерша…

- А у Мальцева?
- Относительно чемпионата мира – да. Саша будет выступать с Михаелой Каланчой. Но они вместе уже завоевали европейское золото.

- Что произошло с Александром за эти два года?
- Он здорово вырос в техническом мастерстве, заматерел. Уже не просто Санек, а боевой Саша. Верим, что проблем в миксте у нас не возникнет.

- Уже два года как официально ввели мужчин в синхронное плавание. Есть ли конкуренты у Мальцева в России?
- На высоком уровне – пока нет. И наверное, в ближайшие годы не будет. Но маленькие мальчики идут в синхронное плавание. Мамы приводят их в секции. Честно скажу, меня это немного настораживает. Но тут выбор каждого.

- И ведь не знаешь, что из этого мальчика вырастет. Вдруг он к 15 годам располнеет и не влезет в плавки?
- Так ведь выбирают как девочку! Смотрят на конституцию, изучают родителей. Не обязательно, чтобы совсем тоненький. Но нужны пластика, гибкость, умение хорошо держаться на воде.

Окончание следует…

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