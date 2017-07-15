«Нам все время дают понять: русские, не зарывайтесь! Побеждайте по-тихому!»

Интервью «Советскому спорту» дала пятикратная олимпийская чемпионка, легенда синхронного плавания Светлана Ромашина.

Первая часть интервью

Вторая часть – о мужчинах в синхронном плавании

Третья часть – о суперрекорде и наглом Китае

«СЕМЬ ЗОЛОТЫХ ИЛИ СЕМЬ ДЕТЕЙ»

- Президент федерации синхронного плавания Алексей Власенко говорит прямым текстом, что если наши спортсменки в Будапеште снова возьмут все золото, то убьют этим интерес к виду спорта. Вас не обижает такая формулировка?

- Мы-то не обижаемся. В какой-то степени и сами это понимаем. Нельзя сказать, что это был наш расчет в том, чтобы убрать одну программу. Совсем нет. Но мы помним, что нельзя зарываться. Периодически нам это дают знать. Все здорово, но побеждайте по-тихому.

- Наталья Ищенко ушла, получив высокий пост в правительстве Калининградской области. Как это повлияло на ее решение? И может ли вас увести из спорта солидная должность?

- Знаете, у Наташи уже были мысли о завершении карьеры, когда ей предлагали должность вице-губернатора. Поэтому тут у нее не стоял выбор. Зачем плавать дальше, если Ищенко уже всем доказала вообще все? Пора идти по новой дороге.

Но я бы, если честно, выбрала плавание. Потому что есть еще порох в пороховницах. Есть желание. Если буду возвращаться, то нацелюсь на олимпийский рекорд в Токио.

- Да, семь золотых медалей Олимпиады за карьеру в синхронном плавании не выигрывал никто.

- Не получится – ничего страшного. Буду ставить рекорды в другой жизни. Например, в семейной.

- Семь детей?

- Как пойдет – почему нет? – улыбается Света.

- Вам в Токио будет 30 лет. Нет такого в синхронном плавании, что опытных спортсменов выживают?

- Можно сказать, что я буду самой возрастной спортсменкой, которая вернется после родов. Но с годами понимаю, что опыт не пробьешь ничем. Та Света Ромашина, которая была в 20 лет и та, которая сейчас – это совершенно разные спортсменки. Теперь мне проще морально и даже физически, потому что голова гораздо быстрее все усваивает и исправляет ошибки. Затрачиваешь на это меньше усилий. В нашем виде спорта это играет большую роль.

О КОНКУРЕНТКАХ

«КИТАЯНКИ НАС РЕШИЛИ КОПИРОВАТЬ»

В конце интервью я спросил у Светланы Ромашиной, что она думает о соперницах из Китая, Испании? Кто прибавляет, а кто – сдает?

- Конечно, следим за конкурентками. Пытаемся найти их в интернете, но они скрываются, - говорит Ромашина. – Правда, теперь появились новые соревнования – Гран-при. Туда все приезжают, и так мы их изучаем.

Да, бывает, что китаянки нас удивляют. Но сейчас произошла очень интересная ситуация. Приехал первый китайский дуэт и группа, они не привезли соло. А в группе, как они рассказывают, будет не основной состав. Просто собрали девчонок из разных провинций.

Но программа у них – под нашу музыку, с которой мы выступали на Олимпиаде. Некоторые музыкальные части не разбиты вообще! Две минуты сплошняком просто идет наша музыка.

- Ничего себе.

- Казалось, если вы приехали не первой сборной, но хотите бороться – сделайте что-то другое. Там ведь даже присутствуют наши движения. Это выглядит странновато. И как тогда нам бороться с нашей же программой?

- Вы не можете это запатентовать.

- Да, но все вспомнят, что это была олимпийская программа, тем более золотая. Однако есть неприятное чувство, что с нами решили бороться нашими же элементами и музыкой. Что за борьба-то такая?

О РЕГАТЕ

«БУДУ СИДЕТЬ НА БЕРЕГУ С КОЛЯСКОЙ»

Светлана Ромашина известна еще и тем, что каждый год ходит в регату. Но теперь традиция будет нарушена из-за беременности. Как же быть?

- Сейчас у меня муж в регате, - рассказывает Ромашина. – И у нас с ним строгая договоренность. До следующего мая он такой же невыездной, как и я. Никаких регат, чтобы все было справедливо.

Ну а летом можно выехать. Я буду сидеть на берегу с коляской. Наблюдать издалека за тем, как красиво плавает яхта. А он пусть управляет. Через год – пожалуйста, сдал ребенка бабушкам на неделю, и плыви.

То есть планы уже есть. Но теперь важно, чтобы это все воплотилось в жизнь, и все было бы в порядке со здоровьем.