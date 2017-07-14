Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак0 : 0Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит», ЦСКА и «Спартак» в собственной лиге решат, кому править на Руси

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» в собственной лиге решат, кому править на Руси
Фото: «Советский спорт»

Главным ньюсмейкером сезона стал собравший себе практически два состава «Зенит», его же автоматически заносят и в первые фавориты.

Мне кажется, ситуация совсем не столь однозначна – Роберто Манчини в любом случае потребуется время для осознания того, куда он попал, сами возможности итальянца не вызывают сомнений разве что у Сергея Фурсенко, а его взаимоотношения с такими, как Артем Дзюба или Александр Кокорин – вполне могут стать интересными не только футбольной составляющей.

Так что в чем-то мы с коллегами сходимся – не «Зенит» главный фаворит этого сезона, а ладно скроенный ЦСКА, легко принявший идеи нового тренера, да и сам тренер теперь выглядит куда более раскрепощенным. Про «Спартак» разговор отдельный. Пережить успех не так просто, а еще ведь и испытание медной трубой имени Лиги чемпионов будет.

Главное, что я вижу на старте нового сезона – фактическое и довольно четкое расслоение участников РФПЛ. Со следующего года в Лигу чемпионов идут три клуба? Ну так вот они: ЦСКА, «Зенит», «Спартак». Порядок у каждого свой, у меня такой.

Не верю, что «Краснодар» сможет сделать шаг вперед и побороться за расширенную прихожую элитного клуба. Кажется, для выхода на новый уровень «быкам» не хватает 2-3 игроков классом чуть выше, чем уже есть в команде – но они пополняются Янбаевым и Шишкиным. Да и способность Шалимова поднять команду из разряда «симпатичный и приятный» в «сильный и нелюбимый» неоднозначна.

Где-то тут же, рядом – «Локомотив» и «Рубин». Еще чуть ниже – «Динамо», вернувшееся в РФПЛ, и стремящееся спокойно тут закрепиться и успокоить свою жизнь. Новый «Ахмат» и привычный «Амкар». Если им повезет – кто знает, может, и прорубят окно в Европу.

Все остальные участники – пока не сделали ровным счетом ничего, чтобы не воспринимать их как «стартующих из боксов». Вопрос сохранения прописки в лиге будет для них актуальным долго, кто-то неминуемо попадет в завал, а кто-то, напротив, выстрелит до первой десятки. Но как их дифференцировать сейчас – решительно непонятно.

Особняком стоит СКА-»Энергия» - но только потому, что в лиге она впервые. Думаю, хабаровчанам следует идти по примеру «Амура» Ханну Йортики – конвертировать стартовые эмоции в набранные очки. Когда эффект новизны уйдет – будет тяжело.

Самый загадочный проект сейчас – это, конечно, «Ростов». Сложно представить себе такое в тех странах, что мы именуем футбольными – чтобы весь предыдущий состав разбегался, уступая место новому. Посмотрим, как пойдет, но думаю, планку претензий ростовчанам придется спустить вниз, и как бы не на десяток мест.

Совсем забавная история – с «Тосно». Вроде бы и хочется похвалить упрямый клуб, все-таки нашедший себе дорогу в лучший футбол России, да только непонятно, зачем и для кого. Вряд ли они будут собирать зрителя на «Петровском», да и в Санкт-Петербурге отношение к ним смешанное. Думаю, это кандидат на вылет номер 1.

Виталий Мутко ждет от «особенного» чемпионата «серьезной конкуренции». Я – тоже. Но на разных этажах. А «особенности» в нем не видно. И кажется, что лучшие годы именно чемпионата – остались где-то сзади, в прошлом десятилетии.

Хорошо, если только кажется.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Азмун вернулся в «Рубин». Таблица трансферов РФПЛАзмун вернулся в «Рубин». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.ЦСКА сыграл вничью с «Анжи» в 1-м туре молодежного первенстваФутболисты ЦСКА не смогли переиграть «Анжи» в матче первого тура молодежного первенства России.Суперкубок России. «Спартак» – «Локомотив» (0:0). ОнлайнСуперкубок России. «Спартак» – «Локомотив» (0:0). ОнлайнМатч за Суперкубок России-2017 на сайте «Советского спорта».Александр Кержаков: Манчини не видит меня в составе. Как я буду цепляться за основу?Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал информацию о завершении карьеры футболиста.Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч за Суперкубок«Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч за Суперкубок России по футболу. Об этом информирует официальный twitter Российской футбольной премьер-лиги.Футболисты «Локомотива» добирались на матч за Суперкубок России на поезде МЦКФутболисты «Локомотива» добирались на матч Суперкубка России на поезде Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.Кержаков: как я начинал играть в футболКержаков: как я начинал играть в футболВ этом году Александр Кержаков, который на этой неделе заявил о прекращении своей футбольной карьеры.«Нам в «Спартаке» не нужен Дзюба. Там уже есть тренеришка, который все выиграл»«Нам в «Спартаке» не нужен Дзюба. Там уже есть тренеришка, который все выиграл»Интервью «Советскому спорту» дала пятикратная олимпийская чемпионка, легенда синхронного плавания Светлана Ромашина.ФОТО ДНЯ: Представлен официальный мяч РФПЛ на сезон 2017-18ФОТО ДНЯ: Представлен официальный мяч РФПЛ на сезон 2017-18Александр Мостовой: Смолов заиграет в любом сильном российском клубеАлександр Мостовой: Смолов заиграет в любом сильном российском клубеОдин из самых успешных легионеров в истории российского футбола Александр Мостовой – о конкуренции, отношении Манчини к Дзюбе.Георгий Миланов: АЕК будет цепляться за свой шансПолузащитник ЦСКА Георгий Миланов поделился мнением о сопернике армейцев в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов греческом АЕКе.Понтус Вернблум: АЕК - хорошая команда!Полузащитник Понтус Вернблум Итоги поделился мнением о сопернике армейцев в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов греческом АЕКе.Виталий Мутко: Стартующий чемпионат будет особенным. Ожидаю от него серьезной конкуренцииПрезидент РФС Виталий Мутко поделился своими ожиданиями от стартующего в субботу чемпионата России по футболу.Сослан Джанаев: Конкуренция с Рыжиковым пойдет на пользу как мне, так и СергеюВратарь «Рубина» Сослан Джанаев поделился эмоциями после подписания контракта с казанской командой.Азмун официально вернулся в «Рубин»Нападающий Сердар Азмун стал игроком «Рубина».Джанаев, Гранат и Кудряшов подписали контракты с «Рубином»Футбольный клуб «Рубин» заключил контракты с вратарем Сосланом Джанаевым, защитниками Владимиром Гранатом и Фёдором Кудряшовым. Об этом информирует официальный сайт команды.Владимир Хашиг: Смолов теоретически может уйти, но это все инсинуации со стороныГенеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал информацию о возможном уходе из команды нападающего Федора Смолова.Один АЕК уже помог «Спартаку»… С кем ЦСКА сыграет в Лиге чемпионовОдин АЕК уже помог «Спартаку»… С кем ЦСКА сыграет в Лиге чемпионов«Советский спорт» - о сопернике ЦСКА по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов – греческом АЕК.Шамиль Газизов: Задержка рейса никак не повлияла на планы «Уфы»Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что задержка рейса не повлияла на планы команды перед матчем с «Тосно».«Анжи» отзаявил Базелюка, арендованного у ЦСКА в июне«Анжи» отзаявил нападающего Константина Базелюка, которого арендовал у ЦСКА 20 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФПЛ.
Футбол
Виталий Мутко: Стартующий чемпионат будет особенным. Ожидаю от него серьезной конкуренции
Теннис
Чилич обыграл Куэрри и впервые вышел в финал Уимблдона
Футбол
Защитник «Тоттенхэма» Уокер перешел в Манчестер Сити» (фото)
Футбол
Азмун официально вернулся в «Рубин»
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости