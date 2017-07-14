«Зенит», ЦСКА и «Спартак» в собственной лиге решат, кому править на Руси

Главным ньюсмейкером сезона стал собравший себе практически два состава «Зенит», его же автоматически заносят и в первые фавориты.

Мне кажется, ситуация совсем не столь однозначна – Роберто Манчини в любом случае потребуется время для осознания того, куда он попал, сами возможности итальянца не вызывают сомнений разве что у Сергея Фурсенко, а его взаимоотношения с такими, как Артем Дзюба или Александр Кокорин – вполне могут стать интересными не только футбольной составляющей.

Так что в чем-то мы с коллегами сходимся – не «Зенит» главный фаворит этого сезона, а ладно скроенный ЦСКА, легко принявший идеи нового тренера, да и сам тренер теперь выглядит куда более раскрепощенным. Про «Спартак» разговор отдельный. Пережить успех не так просто, а еще ведь и испытание медной трубой имени Лиги чемпионов будет.

Главное, что я вижу на старте нового сезона – фактическое и довольно четкое расслоение участников РФПЛ. Со следующего года в Лигу чемпионов идут три клуба? Ну так вот они: ЦСКА, «Зенит», «Спартак». Порядок у каждого свой, у меня такой.

Не верю, что «Краснодар» сможет сделать шаг вперед и побороться за расширенную прихожую элитного клуба. Кажется, для выхода на новый уровень «быкам» не хватает 2-3 игроков классом чуть выше, чем уже есть в команде – но они пополняются Янбаевым и Шишкиным. Да и способность Шалимова поднять команду из разряда «симпатичный и приятный» в «сильный и нелюбимый» неоднозначна.

Где-то тут же, рядом – «Локомотив» и «Рубин». Еще чуть ниже – «Динамо», вернувшееся в РФПЛ, и стремящееся спокойно тут закрепиться и успокоить свою жизнь. Новый «Ахмат» и привычный «Амкар». Если им повезет – кто знает, может, и прорубят окно в Европу.

Все остальные участники – пока не сделали ровным счетом ничего, чтобы не воспринимать их как «стартующих из боксов». Вопрос сохранения прописки в лиге будет для них актуальным долго, кто-то неминуемо попадет в завал, а кто-то, напротив, выстрелит до первой десятки. Но как их дифференцировать сейчас – решительно непонятно.

Особняком стоит СКА-»Энергия» - но только потому, что в лиге она впервые. Думаю, хабаровчанам следует идти по примеру «Амура» Ханну Йортики – конвертировать стартовые эмоции в набранные очки. Когда эффект новизны уйдет – будет тяжело.

Самый загадочный проект сейчас – это, конечно, «Ростов». Сложно представить себе такое в тех странах, что мы именуем футбольными – чтобы весь предыдущий состав разбегался, уступая место новому. Посмотрим, как пойдет, но думаю, планку претензий ростовчанам придется спустить вниз, и как бы не на десяток мест.

Совсем забавная история – с «Тосно». Вроде бы и хочется похвалить упрямый клуб, все-таки нашедший себе дорогу в лучший футбол России, да только непонятно, зачем и для кого. Вряд ли они будут собирать зрителя на «Петровском», да и в Санкт-Петербурге отношение к ним смешанное. Думаю, это кандидат на вылет номер 1.

Виталий Мутко ждет от «особенного» чемпионата «серьезной конкуренции». Я – тоже. Но на разных этажах. А «особенности» в нем не видно. И кажется, что лучшие годы именно чемпионата – остались где-то сзади, в прошлом десятилетии.

Хорошо, если только кажется.