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«Спартак» все тот же. Каррера взял второй трофей

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» все тот же. Каррера взял второй трофей

«Локомотив» в матче за Суперкубок держался достойно, но с каждой секундой становилось очевидно: «Спартак» лучше во всем.

«ДВОЙНАЯ ЦЕНА? ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ НЕОХОТА»

Суперкубок – крутой. Конечно, это не концерт Шнура на заполненной до отказа «Открытие Арене», но дело тоже нужное. За час до матча находились даже те, кому было не лень стоять на противной от очередного дождя мостовой в надежде купить билет.

- В продаже остались только для болельщиков «Локомотива», - говорил, очевидно, спартаковец. – Есть вариант купить у спекулянтов в два раза дороже, например, на места за ворота предлагали билеты за 1500 рублей. А они стоят около 700-800.

- Брать будете, если дешевле не найдете? - спрашивал, чтобы уточнить масштаб интереса к старту российского сезона.

- Нет. Неохота переплачивать, - был ответ. Ну, и правильно. Дай бог, не последний день живем. Тем более, трибуны все равно оказались почти заполнены.

Попадая на территорию стадиона, первое, что бросалось в глаза - очередь на фото с Суперкубком. К трофею, который некоторые называют второсортным, выстроилась шеренга людей, достойная самых разнузданных поликлиник. Но важное отличие - в ожидании фото все улыбались.

Вообще, по организации матчей чемпионата России «Локомотив» в прошлом сезоне был вне конкуренции. И на Суперкубке то, что происходило до футбола, оказалось на уровне. Покушать? Пожалуйста, кафешки, небольшие вагончики с бутербродами. Цены терпимые – московские. А особенно порадовала идея настольного футбола в увеличенном масштабе, где вместо фигурок были люди. Бессмысленно, безбашенно, но весело.

ЧЕГО ЖДЕТ «ЛОКОМОТИВ»?

Всего шесть слов. Единственные новички «Локомотива» - Корян и Медведев. Те, кого в прошлом сезоне не было. Потому что подписание Кверквелии и продление аренды Ари – это гуд, но и с ними «Локомотива» весной не феерил. Пусть до конца трансферного окна еще полтора месяца, а Медведев – один из талантливейших вратарей России, но чемпионат-то начнется уже через несколько дней. Ситуация усугубляется тем, что, скорее всего, до зимы не сыграет Чорлука.

Кадровый голод «Локомотива» можно описать простым примером. Кого из команды Семина при возможности мог быть взять «Спартак»? Без раздумий и взвешивания «за»/ «против». Разве что Миранчука. И то – потому что молод и перспективен. Остальные либо ничем не сильнее тех, кто есть у «Спартака», либо Игорь Денисов.

А теперь проверните в голове тот же фокус в обратную сторону. Почти любой игрок «Спартака» из старта финального матча на Суперкубок пригодился бы «Локо». Чтобы в такой ситуации на длинном отрезке сезона замахнуться на что-то серьезное, надо быть Хиддинком из 2008-го года. И то не факт.

«Спартак» на трансферах пока тоже не искрил. Но у него по-прежнему лучшее нападение в РФПЛ, а это уже не мало. А если прибавит Джикия, выздоровеет Таски и вернет себя осеннего Кутепов, то и защита станет на уровне. А вот кто заменит Зобнина, человека, который мало того, что мог играть на трех позициях, так еще и делал это почти одинаково хорошо, - вопрос для финальной серии игр «Что? Где? Когда?». И дело не только в универсальности – это всего лишь приятный бонус. Зобнин мог очень здорово в одиночку и на скорости протаскивать мяч, если не шла комбинационная игра.

ДВУХСТОРОНЕЕ ДВИЖЕНИЕ

На пресс-конференции перед матчем Каррера сказал, что схему игры в отсутствии Зобнина менять не будет. Хитрил итальянец - против «Локомотива» «Спартак» вышел в три нападающих – с Зе Луишем, Адриано и Промесом. Кстати, с такой расстановкой нужность Смолова для красно-белых резко возрастает.

«Локо» играл в пять защитников. Бедного Баринова, являющегося номинальным полузащитником, снова отрядили в центр обороны. Это к слову о комплектации состава. Из Игнатьева же пытались сделать Жиркова, заставляя работать по всей левой бровке. А что делать? Либо молодежь подтягивать, либо креативить. Юрий Палыч пока выбирает второе.

Первый тайм «Локомотива» большинство предматчевых раскладов смял и выкинул в урну. «Спартак» давил, больше владел мячом. Но это было не одностороннее движение. Имелись варианты и у команды Семина. Симпатично смотрелся Миранчук, который старался работать с мячом быстро и агрессивно. Ари, забивавший своему бывшему клубу – «Спартаку» - сем раз в семи матчах, снова изрядно напрягал Джикию и Боккетти.

Главное: не было ощущение скудной вариативности происходящего. Когда у одной из команд всего два пути: терпеть до последнего, но в конце все равно проиграть. Потому что из репродуктивного не работает ничего. Или по той же причине сдаться сразу. «Локо» всерьез рассчитывал не только дотерпеть, но и при возможности решить все самому. По крайней мере, так, казалось, по первому тайму.

Но после перерыва «Локомотив» подсел, а «Спартак» начал давит еще сильнее. И это звоночек для конкурентов: «Спартак» все еще по-хорошему одержим. Та магия, которая закидывала сумасшедшие мячи на последних минутах, по-прежнему подвластна Каррере. Ребят в красной форме не тяготило ни отсутствие фирменной белой полоски на футболах, ни чужой стадион.

Да, по судейству есть большие вопросы. В частности, по ситуации, когда Безбородов не показал Адриано вторую желтую карточку. Но это не отменяет превосходства «Спартака». И того, что в концовке матча Миранчук стал видеться с мячом все реже, Фарфан из-за отсутствия адресатов срывался на бесмысленные обводки в центре поля. А Семин ничего не мог поделать или боялся нарушить неустойчивый баланс нулей на табло заменами. Основное время завершилось вничью, но с каждой минутой матча было очевидно: «Спартак» сильнее во всем. И голы Адриано и Мельгарехо в овертайме были абсолютно логичны. А чудесное спасение «Локомотива», которое чуть не случилось, алогичным.

Каррера берет второй трофей за год.

Матч

Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)

Голы

Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари

Предупреждения:

Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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