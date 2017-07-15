«Мужик, ты ограждение пробил!». Что творилось на Суперкубке России

Эмоции матча за Суперкубок России между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1) - глазами корреспондента советского спорта.

А КТО ХОЗЯИН?

В Москве дорожная ситуация расскажет вам обо всем: когда люди едут на работу/дачу, когда стремятся обратно. Когда в очередной раз меняют брусчатку на центральных улицах, когда сносят дома в рамках реновации. Ну и когда мчат на футбол - тоже.

Я всегда езжу на домашние матчи «Локомотива» на машине, и Суперкубок России в этом отношении не стал исключением. И вроде бы до встречи ещё два часа, и места в окрестных дворах быть должны по обыкновению... Но нет, припарковаться оказалось явно сложнее. И это, повторюсь, за два часа до игры. Ажиотаж? Да нет, просто в этот раз на футбол на автомобилях приехало куда больше народу.

Не знаю, как в сложившейся ситуации себя чувствуют поклонники «Спартака» - они вроде бы номинальные хозяева матча, а играют де-факто в гостях. На «Открытии» этим летом дико плотный график: прошли матчи Кубка конфедераций, группировка «Ленинград» в легкую собрала 47 тысяч на юбилее (коллективу 20 лет), а в субботу на стадионе Depeche Mode несомненно разорвет сердца всем московским меломанам.

Получается, больше повезло фанатам «Локомотива». Ещё и стадион освежили: заново покрасили фасад, обновили сидения, сколотили новый фан-шоп, повесили в чаше четыре новых табло. Короче говоря, задатки для суперматча серьёзные.

ЭМОЦИИ ЧЕРЕЗ КРАЙ

Болельщики «Спартака» даже умудрились устроить дымовое шоу за полтора часа до стартового свистка. Там же, у центрального входа, произошла стычка фанатов 20 на 20 человек. К счастью, вовремя подскочила конная полиция и разогнала бунтарей. Дерби все-таки!

В прессе футболисты обеих команд яро доказывали, что Суперкубок для них не пустой звук, не банальный никому не нужный матч, а престижный трофей. Железнодорожники, кстати, дважды брали золотую чашу – в 2003 и 2005 годах. Красно-белые же похвастать этим не могут, поэтому, наверное, и хотят для начала в первый раз победить в подобной игре

Естественно, фанаты все это прекрасно знали, поэтому и подчеркнули основной посыл игроков в своих баннерах. Армия «Локо» грезила третьим Суперкубком, а фаны «Спартака» не двойственно намекали на расширение трофейного ассортимента в клубном музее.

ВИДЕОПОВТОРЫ. БЕТА-ВЕРСИЯ

Что удивило – так это прямая трансляция матча на четырех новых табло. И видно четко, и можно моментально увидеть все по случайности просмотренное. И видеоповторы есть между прочим! Правда, режиссеры трансляции умело отключали их в спорных моментах, где судья принимал непосредственное участие. Зато в slow motion радовали большие и сочные кадры ударов по воротам, эффектных обработок мяча и потрясающих спасений.

Может, РФС всерьез задуматься над возможностью показывать на экранах и спорные ситуации? А что, судья вот он, на поле, прямо оттуда и будет их смотреть, ассистенты даже не нужны! Ну и тратить по 1,2 миллиона евро на установку системы на каждом стадионе не нужно. Это же один из ключевых моментов, если верить нашим футбольным руководителям. Так что советую прислушаться к моему дешевому и сердитому варианту.

ПЕСНЬ ЛЬДА И ПЛАМЕНИ

«Спартак» в этой встрече атаковал много больше, чем защищался. «Локомотив» - наоборот. Не поймите меня неправильно, но уж больно мне это напомнило вечную схватку льда и пламени. И нет и не будет в этой борьбе как такового победителя: ведь спичка против айсберга – ничто. Как, впрочем, и лесной пожар против со сосульки. Результат такого столкновения локален – сегодня победил один, а завтра – другой.

Болельщики мои аллегории здорово поддержали. Дымовыми шашками, файерами и прочей пиротехникой. Жгли черкизовский кислород и испускали белый дым оба фан-движения, но выглядело это по-разному. Спартаковцы демонстрировали величие духа, а железнодорожники – привлекали ярким мерцанием, как поезда вдали от перрона.

ИГРАЙТЕ, МУЖИКИ!

Как бы нам не хотелось, футболистов на весь матч не хватило. Минут на 60 – максимум. Потом, отдельно взятые личности – Адриано, Ещенко, Тарасов – стали провоцировать, выяснять отношения, получать карточки. И это грустно. Но, с другой стороны, мы увидели, что имеем: сезон начался рано, а готовились к нему все скомкано. К тому же, сборники толком не отдохнули. Да что там наши сборники, Промес и Фарфан на тяжелых ногах!

Откровенно говоря, я молил бога, чтобы без дополнительного времени.. Домой бы, поздно все-таки. Да и зачем оно нам? Чтобы увидеть еще полчаса беготни с высунутыми языками? А потом абсолютно фатальную и непредсказуемую для обоих соперников серию пенальти? К черту…

После гола Адриано мимо пронесся сумасшедший болельщик «Спартака» и врезался в защитное стекло на трибуне. Выглядело это комично: худощавый мужчина на эмоция побежал вниз по трибуне и со всей силы врезался в стекло рядом со стюардом. Мощь! Но надо себя контролировать.

Болельщик Спартака после гола Адриано от радости врезался в защитное стекло. И разбил его. 😂😂😂 #СпартакЛокомотив #Суперкубок pic.twitter.com/gjacpO5cXz — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 14 июля 2017 г.

Время отыграться у «Локомотива» было, но железнодорожники, пропустив второй, один мяч отквитали – гениальностью со штрафного блеснул Фернандеш. Промес же несколькими минутами ранее тоже сделал красиво, как в прошлом сезоне. Но будет ли у «Спартака» все так радужно и в этом году? Ой не знаю. Лига чемпионов покажет.