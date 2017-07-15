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«Судья полностью испортил матч за Суперкубок». Чем так недоволен Семин?

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Судья полностью испортил матч за Суперкубок». Чем так недоволен Семин?

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выказал недовольство судейством матча за Суперкубок против «Спартака» (1:2).

- Думаю, футбол всем понравился. И «Первый канал» не прогадал, что взялся транслировать этот матч, - говорил Семин.- Благодарен своей команде, которая отдавала все силы и показывала качественный футбол.

Потом Семин вздохнул, явно решаясь сказать что-то жесткое.

- Игра была совершенно равная, - начал он. – Но я считаю, что только видеоповторы спасут российский футбол. Сегодняшняя ситуация с Адриано показательна! Он должен был получить вторую желтую карточку и удалиться. Но вдруг карточку получает Баринов. За что, понять никто не может. Сам судья говорил, что должен был удалить Тарасова и Адриано. Так удаляй, чтобы по-честному. Это матч судья полностью испортил.

Напомним, на 75-й минуте игры Адриано ткнул Тарасову локтем в лицо. И главный арбитр матча Владислав Безбородов имел все основания дать бразильцу вторую желтую карточку. Но судья не стал этого делать, оставив команды в равных составах.

Главный тренер «Спартака» Каррера отказался отвечать на вопрос о действиях Безбородова

- Заслуженно ли остался на поле Адриано? Судья мог показать ему вторую желтую карточку.
- Вы знаете, что я не люблю комментировать судейство. Поэтому не будут отвечать на ваш вопрос, - сказал Каррера. «Массимо весь прошлый сезон ни разу не высказался о судействе. Вы хотите, чтобы он этот сделал сейчас?» – справедливо заметил пресс-аташе «Спартака» Леонид Трахтенберг.

- Как в целом оцените игру?
- Мы знали, как будет играть «Локомотив». Физически мы выглядели не на высшем уровне, но это только начало сезона. Поздравляю команду с заслуженной победой.

- Во вторник матч с «Динамо». Будут ли изменения в состав?
- Завтра снова тренировка. Посмотрим, как чувствуют себя игроки.

- Боккетти и Джикия – это оптимальная связка защитников сейчас?
- Я всегда выбирают состав исходя из того, что вижу на тренировках.

- Почему не играл Самедов?
- Он приехал из сборной с небольшим повреждением. На тренировках пробовал работать на все сто процентов, но потом стало понятно, что его надо лечить. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

- Команда играла сегодня без Зобнина. Нужно ли искать на эту позицию усиления?
- Мы победили сегодня. Это главное. 

Матч

Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)

Голы

Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари

Предупреждения:

Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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