«Судья полностью испортил матч за Суперкубок». Чем так недоволен Семин?

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выказал недовольство судейством матча за Суперкубок против «Спартака» (1:2).

- Думаю, футбол всем понравился. И «Первый канал» не прогадал, что взялся транслировать этот матч, - говорил Семин.- Благодарен своей команде, которая отдавала все силы и показывала качественный футбол.

Потом Семин вздохнул, явно решаясь сказать что-то жесткое.

- Игра была совершенно равная, - начал он. – Но я считаю, что только видеоповторы спасут российский футбол. Сегодняшняя ситуация с Адриано показательна! Он должен был получить вторую желтую карточку и удалиться. Но вдруг карточку получает Баринов. За что, понять никто не может. Сам судья говорил, что должен был удалить Тарасова и Адриано. Так удаляй, чтобы по-честному. Это матч судья полностью испортил.

Напомним, на 75-й минуте игры Адриано ткнул Тарасову локтем в лицо. И главный арбитр матча Владислав Безбородов имел все основания дать бразильцу вторую желтую карточку. Но судья не стал этого делать, оставив команды в равных составах.

Главный тренер «Спартака» Каррера отказался отвечать на вопрос о действиях Безбородова

- Заслуженно ли остался на поле Адриано? Судья мог показать ему вторую желтую карточку.

- Вы знаете, что я не люблю комментировать судейство. Поэтому не будут отвечать на ваш вопрос, - сказал Каррера. «Массимо весь прошлый сезон ни разу не высказался о судействе. Вы хотите, чтобы он этот сделал сейчас?» – справедливо заметил пресс-аташе «Спартака» Леонид Трахтенберг.

- Как в целом оцените игру?

- Мы знали, как будет играть «Локомотив». Физически мы выглядели не на высшем уровне, но это только начало сезона. Поздравляю команду с заслуженной победой.

- Во вторник матч с «Динамо». Будут ли изменения в состав?

- Завтра снова тренировка. Посмотрим, как чувствуют себя игроки.

- Боккетти и Джикия – это оптимальная связка защитников сейчас?

- Я всегда выбирают состав исходя из того, что вижу на тренировках.

- Почему не играл Самедов?

- Он приехал из сборной с небольшим повреждением. На тренировках пробовал работать на все сто процентов, но потом стало понятно, что его надо лечить. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

- Команда играла сегодня без Зобнина. Нужно ли искать на эту позицию усиления?

- Мы победили сегодня. Это главное.