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«Даже Адриано заиграл». Мостовой – о победе «Спартака» и прогрессе красно-белых

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Мостовой
Александр МостовойФото: «Советский спорт»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок России.

– Считаю, что «Спартак» был ближе к победе, чем «Локомотив». Красно-белые владели преимуществом. У команды Карреры было больше моментов. «Локомотив» надеялся на контратаку. Об этом говорили еще до игры, с чем я согласен.

На мой взгляд, красно-белые заслуженно выиграли трофей. «Спартак» мог решить все вопросы в основное время. Хотя, отмечу, что у «Локо» были моменты при счете 0:0. Вспомнить хотя бы удар Фарфана в первом тайме.

Команде Юрия Семина вновь чего-то не хватило. – продолжает Александр. – Возможно, свежести. С другой стороны, это странно, чемпионат ведь только начитается. Вообще, о «Спартаке» пишут каждый день, и мы хоть какое-то имеем представление о подготовке красно-белых, чего не скажешь о «Локо». Команда-загадка, о которой ничего не слышно.

Нет, я не считаю, что отсутствие Чорлуки и Виталия Денисова сыграли ключевую роль. У «Спартака» тоже отсутствовали ведущие игроки – Зобнин продолжает восстановление, Самедов получил травму.

В очередной раз я убедился, что лидерами «Спартака» являются Промес и Зе Луиш. Даже Луис Адриано заиграл. Когда он только перешел в «Спартак», это был совсем другой нападающий. Видимо, бразилец набрал форму и полностью адаптировался в команде. Понравилась ли мне его игра? Сегодня – да. Видел, как он рвался к мячу, а не просто стоял и ждал передачи.

– Какие позиции должен усилить «Спартак»?
– Не хотелось бы говорить об этом, – отвечает Мостовой. – На мой взгляд, у красно-белых очень хороший состав. Если будет вариант с приглашением действительно сильного игрока, нужно этим воспользоваться. Вот вспомните, сколько футболистов пригласили за последние 5 лет. Мы запутаемся с вами в этом списке. Подчеркиваю, клуб выиграл с нынешним составом чемпионат страны. На уровне России с этими игроками можно решить самые высокие задачи, – заявил Александр.

Матч

Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)

Голы

Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари

Предупреждения:

Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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