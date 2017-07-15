«Даже Адриано заиграл». Мостовой – о победе «Спартака» и прогрессе красно-белых
Бывший полузащитник
московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых
над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок России.
– Считаю, что «Спартак» был ближе к победе, чем «Локомотив».
Красно-белые владели преимуществом. У команды Карреры было больше моментов. «Локомотив»
надеялся на контратаку. Об этом говорили еще до игры, с чем я согласен.
На мой взгляд, красно-белые заслуженно выиграли трофей. «Спартак»
мог решить все вопросы в основное время. Хотя, отмечу, что у «Локо» были
моменты при счете 0:0. Вспомнить хотя бы удар Фарфана в первом тайме.
Команде Юрия Семина вновь чего-то не хватило. – продолжает Александр. – Возможно, свежести. С другой стороны, это странно, чемпионат ведь только начитается. Вообще, о «Спартаке» пишут каждый день, и мы хоть какое-то имеем представление о подготовке красно-белых, чего не скажешь о «Локо». Команда-загадка, о которой ничего не слышно.
Нет, я не считаю, что отсутствие Чорлуки и Виталия Денисова
сыграли ключевую роль. У «Спартака» тоже отсутствовали ведущие игроки – Зобнин
продолжает восстановление, Самедов получил травму.
В очередной раз я убедился, что лидерами «Спартака» являются
Промес и Зе Луиш. Даже Луис Адриано заиграл. Когда он только перешел
в «Спартак», это был совсем другой нападающий. Видимо, бразилец набрал форму и
полностью адаптировался в команде. Понравилась ли мне его игра? Сегодня – да.
Видел, как он рвался к мячу, а не просто стоял и ждал передачи.
– Какие позиции
должен усилить «Спартак»?
– Не хотелось бы говорить об этом, – отвечает Мостовой. – На мой взгляд, у красно-белых очень хороший состав. Если будет вариант с приглашением действительно сильного игрока, нужно этим воспользоваться. Вот вспомните, сколько футболистов пригласили за последние 5 лет. Мы запутаемся с вами в этом списке. Подчеркиваю, клуб выиграл с нынешним составом чемпионат страны. На уровне России с этими игроками можно решить самые высокие задачи, – заявил Александр.
Матч
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)
Голы
Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари
Предупреждения:
Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция