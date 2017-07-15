Георгий Джикия: Очередной трофей – это победная аура Карреры

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от победы своей команды над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок России.

- Что сказал Каррера в раздевалке и на церемонии награждения?

- Напомнил, что нужно не забывать о следующем матче с «Динамо». Так что сегодня каждый дома по-своему отпразднует, с родителями поужинает... Хотя, поздно уже кушать.

- Почему не удалось забить «Локомотиву» в основное время?

- Не знаю, не получилось. Ни у нас, ни у соперника.

- Какие эмоции от победы в Суперкубке?

- А Джикия, выиграй что ли?! - ворвался в разговор проходящий мимо Андрей Ещенко. - А, Вась?

Всегда приятно побеждать и получать титул, - начал Джикия. - Для меня это не только положительные эмоции, но и шаг вперёд.

- Принципиально выигрывать трофей в Черкизове?

- Да.

- Готовились к дополнительному времени? Не устали?

- Да нормально. Это наша работа, нам нужно было сыграть. Так получилось, что играли 120 минут, но ничего страшного.

- «Спартак» впервые выиграл Суперкубок России. Это все победная аура Карреры?

- Да, наверное.