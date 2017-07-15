Дмитрий Комбаров: Таким судейство и должно быть, чтобы не ломать игру, ее темп
Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров оценил победу своей команды в матче за Суперкубок России против «Локомотива» (2:1).
- Не было мыслей, что Суперкубок России – недостойный турнир?
- Что значит недостойный? Играли две сильнейшие команды прошлого сезона, для нас это был очень важный матч. Слава богу, что мы его выиграли.
- Против кого из «Локо» играть было сложнее всего?
- Фернандеш. Он постоянно сохранял мячи, обострял.
- Какие планые на ближайшие дни перед дерби с «Динамо»?
- Правильно восстановиться после 120 минут тяжелой игры. Мы потратили много сил и эмоций. Нужно готовиться к началу чемпионата.
- Болельщиков «Спартака» на стадионе было больше, чем поклонников «Локомотива».
- Так почти всегда. Даже на выездах бывает, что красно-белых больше всего. Ощущение, что дома играем. Хочу поблагодарить их за поддержку, они придают нам сил. Мы играем для них. И вот, подарили им еще один трофей.
- «Спартак» доминировал весь матч, но в основное время не забил.
- Ну моменты у нас были. Реализовать их не удалось. Такое бывает. Самое главное, что забили. А что в дополнительное время – не так важно.
- Фернандеш сказал, что «Спартак» был физически крепче в экстратаймах.
- В какой-то степени он прав. Мы владели игровой инициативой, больше атаковали.
- Насколько привычно играть в схеме с четырьмя защитниками?
- Привычно. Мы на сборах эту расстановку отрабатывали. Да и в том году играли по ней тоже.
- Команда как-то особенно готовилась к этой игре?
- Да нет, как обычно. Единственное, отрабатывали пенальти. Слава богу, не пригодилось.
- Как оцените судейство?
- Много стыков было, мало желтых карточек. Арбитры давали играть, бороться. Таким судейство и должно быть, чтобы не ломать игру, ее темп.
- Семин наоборот раскритиковал работу Безбородова.
- Это эмоции. Ошибки у всех бывают, в этом матче - в обе стороны. Но грубых ошибок, повлиявших на ход игры, не было. Это самое главное.
- Для Глушакова это был особенный матч? Ему много нехорошего кричали с трибун.
- Для всех нас эта встреча была принципиальной. Для Дениса конечно в большей степени, потому что он играл в «Локомотиве».
- Получается, следующий матч – против «Динамо» - принципиальный для вас?
- Конечно какие-то особые чувства испытывать буду, но подготовка пройдет как обычно. Рад, что «Динамо» вернулось в премьер-лигу. Не надо будет никуда далеко летать.
- Два дерби подряд. А хватит эмоций?
- Надеюсь на это. Тем более это самое начало сезона, мы просто не успели растратить, что накопили. Хватит ли сил? Восстановимся, ничего страшного.
- 21:30 – нормальное время для футбола?
- Не нам решать, в какое время выходить на поле.
Матч
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)
Голы
Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари
Предупреждения:
Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция