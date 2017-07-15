Дмитрий Комбаров: Таким судейство и должно быть, чтобы не ломать игру, ее темп

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров оценил победу своей команды в матче за Суперкубок России против «Локомотива» (2:1).

- Не было мыслей, что Суперкубок России – недостойный турнир?

- Что значит недостойный? Играли две сильнейшие команды прошлого сезона, для нас это был очень важный матч. Слава богу, что мы его выиграли.

- Против кого из «Локо» играть было сложнее всего?

- Фернандеш. Он постоянно сохранял мячи, обострял.

- Какие планые на ближайшие дни перед дерби с «Динамо»?

- Правильно восстановиться после 120 минут тяжелой игры. Мы потратили много сил и эмоций. Нужно готовиться к началу чемпионата.

- Болельщиков «Спартака» на стадионе было больше, чем поклонников «Локомотива».

- Так почти всегда. Даже на выездах бывает, что красно-белых больше всего. Ощущение, что дома играем. Хочу поблагодарить их за поддержку, они придают нам сил. Мы играем для них. И вот, подарили им еще один трофей.

- «Спартак» доминировал весь матч, но в основное время не забил.

- Ну моменты у нас были. Реализовать их не удалось. Такое бывает. Самое главное, что забили. А что в дополнительное время – не так важно.

- Фернандеш сказал, что «Спартак» был физически крепче в экстратаймах.

- В какой-то степени он прав. Мы владели игровой инициативой, больше атаковали.

- Насколько привычно играть в схеме с четырьмя защитниками?

- Привычно. Мы на сборах эту расстановку отрабатывали. Да и в том году играли по ней тоже.

- Команда как-то особенно готовилась к этой игре?

- Да нет, как обычно. Единственное, отрабатывали пенальти. Слава богу, не пригодилось.

- Как оцените судейство?

- Много стыков было, мало желтых карточек. Арбитры давали играть, бороться. Таким судейство и должно быть, чтобы не ломать игру, ее темп.

- Семин наоборот раскритиковал работу Безбородова.

- Это эмоции. Ошибки у всех бывают, в этом матче - в обе стороны. Но грубых ошибок, повлиявших на ход игры, не было. Это самое главное.

- Для Глушакова это был особенный матч? Ему много нехорошего кричали с трибун.

- Для всех нас эта встреча была принципиальной. Для Дениса конечно в большей степени, потому что он играл в «Локомотиве».

- Получается, следующий матч – против «Динамо» - принципиальный для вас?

- Конечно какие-то особые чувства испытывать буду, но подготовка пройдет как обычно. Рад, что «Динамо» вернулось в премьер-лигу. Не надо будет никуда далеко летать.

- Два дерби подряд. А хватит эмоций?

- Надеюсь на это. Тем более это самое начало сезона, мы просто не успели растратить, что накопили. Хватит ли сил? Восстановимся, ничего страшного.

- 21:30 – нормальное время для футбола?

- Не нам решать, в какое время выходить на поле.