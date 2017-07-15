«Болельщики «Локо» не были в моей шкуре». О чем говорил Глушаков после матча

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что победа в Суперкубке – большой праздник, и признался, что не обижается на болельщиков «Локомотива» за обидные кричалки.

- «Спартак» давно не выигрывал Суперкубки, так что это большая радость и праздник. Все счастливы, что выиграли. Мы порадовали болельщиков, они заслужили этих трофеев, вся страна ждала.

- Как себя чувствовали физически?

- Нормально. Только в дополнительное время начало ноги сводить. А так я готов, мало отдохнул, поэтому форму не растерял. Понимал, что предстоит тяжелый сезон. Но мы профессионалы, за пять дней отдыха успели и потренироваться, и семье время уделить.

- Насколько принципиально было победить в Черкизове?

- Да нет уже принципа. У меня есть «Спартак» - моя семья. Понимаю болельщиков «Локо». Но никогда не могу им ничего плохого сказать. Я сделал правильный шаг, доказал многим. Я выиграл чемпионство, Суперкубок. И кто бы что ни говорил, всегда буду хорошо относиться к болельщикам «Локо». Неприятно слышать, конечно, но они не были в моей шкуре. Я работал, тренировался, всю душу вкладывал в каждую тренировку «Локомотива». И был бы счастлив выиграть с клубом трофей. Но жизнь так сложилась, что я не выиграл ни одного титула.

- Что Юрию Семину сказали?

- Поблагодарил за игру, как и весь тренерский штаб «Локомотива». У меня много друзей в команде. Меня поздравили с победой, была чисто дружеская обстановка. Футбол футболом, а человеческие качества остаются на первом плане.