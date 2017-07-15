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Как «Спартак» штампует трофеи под покровом ночи

Дмитрий Вавилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Как «Спартак» штампует трофеи под покровом ночи
Фото: ФК «Спартак»

Обозреватель «Советского спорта» разбирает матч за Суперкубок России, в котором красно-белые во второй раз за короткий срок вновь стали триумфаторами.

Тактическая борьба тренеров

Несмотря на ощутимый кадровый дефицит, соперники предстали в привычных для себя игровых схемах. Спартаковскую 4-2-3-1 оказалась не способна поколебать ни тяжёлая травма Зобнина, надолго выведшая одного из лидеров команды из строя, ни мышечное повреждение Самедова, полученное им на предсезонном сборе в Австрии, ни перелом пальца ноги Таски, также привезённый им из альпийского среднегорья.

Это и не удивительно. Ведь учиться обходиться без Романа чемпионы страны принялись задолго до схватки в Черкизове. Александр, при всём к нему уважении, железным игроком стартового состава в «Спартаке» пока так и не стал. Его миссия заключается в том, чтобы в нужный момент подняться со скамейки. И весной он с блеском с ней справлялся. Сердару же нашлась равноценная замена в лице Боккетти, который, если и уступает турецкому немцу в надёжности, то совсем не на много.

Составив тандем левоногих дефов с Джикией – что для красно-белых образца прошлого сезона большая редкость – итальянец сдвинулся правее. Это позволило Георгию остаться в зоне максимального комфорта, чего он был лишён в российской сборной, смещаясь вправо по задумке Черчесова в угоду Кудряшову. Стоит ли напоминать о том, что именно позиция левого центрального защитника стала наиболее уязвимой в нашей национальной команде на Кубке Конфедераций и при подготовке к нему?

Расстановка «Локомотива» тоже ничуть не удивила. Удивил выбор исполнителей на конкретных позициях. Три центральных защитника стали распространённым явлением для отечественного футбола последнего времени. И привыкший плясать от печки Сёмин не стал искать добра от добра, максимально насытив середину оборонительной линии, предпочтя опытному универсалу Михалику более молодого номинального опорного хава Баринова. Впрочем, возможность попрактиковаться в этой роли у Дмитрия неоднократно была в предыдущие полтора месяца.

А вот явление Фарфана в качестве правого латераля стало до определённой степени сюрпризом, поскольку прежде перуанец в регулярном сохранении тылов в неприкосновенности замечен не был. На противоположной бровке в отсутствии восстанавливающегося после операции на спине В. Денисова аналогичные функции выполнял Игнатьев, задачей которого стало сдерживание Промеса. И надо сказать, что, в целом, она оказалась Владиславу по плечу.

В остальном же всё сохранилось без изменений, что и предопределило тактический рисунок игры. «Спартак» прибрал мяч к своим ногам, за счёт чего завладел территорией. «Локомотив» был не супротив оного, сосредоточив основное внимание на выстраивании оборонительных редутов на своей половине поля. Пробиться через них красно-белым было весьма затруднительно. И они постепенно стали смещать зону своей активности из центра на края, что привело к большому количеству стандартов у ворот «железнодорожников» с первых минут.

Обладатели Кубка России отвечали своим визави тем же, дробя игру на эпизоды, с той лишь разницей, что предпочитали двигать мяч к штрафной площади Реброва через длинные забросы. Ибо несколько попыток выйти из обороны в атаку через центр по средствам короткого и среднего паса оборачивались для дружины Сёмина болезненными обрезами с последующими прорывами спартаковцев к владениям Гилерме.

В одном из них Попов, довольно легко просочившись через опорную зону «Локомотива» и не встретив по пути никакого сопротивления со стороны пары питбулей Денисов-Тарасов, принял, как показалось, неверное решение в завершающей фазе, загубив потенциально голевой момент. Схожий эпизод с участием болгарина имел место и во втором тайме, когда ему в очередной раз не хватило хладнокровия в выборе средств по доставке мяча в сетку красно-зелёных ворот.

Но это позже. А пока, пожалуй, самый опасный эпизод стартового отрезка матча остался за «Локомотивом». И возник он, что характерно, после подачи штрафного, когда оставшийся без присмотра Фарфан головой переправил мяч в перекладину. Воодушевлённый данной остроатакующей акцией Джеферсон принялся с завидным постоянством подниматься всё выше и выше по позиции, то и дело оставляя правого центрального дефа Баринова один в один с Луисом Адриано. Но до серьёзных проблем в этой зоне до поры до времени не доходило.

Ари

Кстати, детальный разбор момента с попаданием мяча в каркас спартаковских ворот показал, насколько хитро действовал во время полёта футбольного снаряда Ари. Бразилец корпусом оттеснил в сторону опекуна Фарфана Луиса Адриано и тут же юркнул в гущу игроков. А неприкрытый перуанец едва не пополнил свой лицевой счёт в первом же матче нового сезона.

В дальнейшем Ари неоднократно предпринимал аналогичные попытки опрокинуть оппонентов на черкизовский газон, вступая с ними в контактные единоборства, называемые на судейском сленге «почешихой». Однако любитель с завидным постоянством огорчать бывших одноклубников на этот раз не преуспел, ограничившись лишь неудачной попыткой закинуть мяч за шиворот Реброву в начале второй сорокапятиминутки.

В оставшееся время Ари фактически был отрезан спартаковцами от партнёров по команде и серьёзных угроз своими перемещениями не представлял. Во многом это произошло ещё и потому, что на поле совершенно растворились призванные ассистировать ему Ал. Миранчук и Фернандеш. Португалец, к слову, напомнил о себе незадолго до свистка на перерыв, смачно приложившись по мячу из-за пределов штрафной площади. Ребров не сплоховал, равно как и при выстреле Алексея с более близкой дистанции, когда команды вновь появились на зелёном прямоугольнике из раздевалок.

Коррективы в игре по ходу матча

Именно на этот период пришёлся пик активности «железнодорожников», которые, сдержав натиск «Спартака», смело пошли в наступление. Но подшефные Сёмина не учли, что это был уже совсем другой «Спартак». Ещё в середине первого тайма Каррера вместе со своим помощником Пилипчуком при помощи переводчика устроили небольшой консилиум прямо у кромки поля, откуда двум мастерам тактических премудростей были хорошо видны интересующие их игровые нюансы. Не ускользнули от их внимания и систематические отлучки Фарфана в атаку, после которых тот не слишком-то торопился возвращаться назад.

Спартаковцы принялись раз за разом вскрывать зону ответственности остававшегося без поддержки Баринова, где временами стараниями Луиса Адриано, а позднее и поменявшегося с ним флангами Промеса, было очень горячо. Тем не менее, «Локомотив» выстоял, а под занавес основных 90 минут вполне мог рассчитывать и на получение численного преимущества, когда всё тот же Луис Адриано сошёлся в партере с – куда же без него – Тарасовым, предварительно заехав тому кистью по лицу в стойке.

Неоднозначное решение Безбородова

Споры о вреде и пользе видеоповторов после Кубка Конфедераций вроде бы поутихли. Большинство высказавшихся по данному поводу сошлось на том, что они нужны, но нуждаются в некоторой доработке. И лишь господин Будогосский сотоварищи продолжает упорно настаивать на отсутствии необходимости в использовании всевидящего ока в футболе. Любопытно, как глава Департамента судейства и инспектирования РФС оценит решение рефери матча Безбородова не наказывать спартаковского бразильца второй жёлтой карточкой. Хотя основания для столь суровой меры у арбитра явно были, и просмотр деталей сего единоборства это, вероятно, подтвердил бы.

Перелом в игре

В игре же 11 на 11 силы постепенно начали покидать «железнодорожников». А опции вмешательства в происходящее по средствам равноценных замен Сёмин практически был лишён. Сказался ограниченный людской ресурс. Речь об усилении игры со скамейки и вовсе не шла. Поскольку ни увеличение количества Миранчуков на поле, ни выход Коломейцева к этому определённо не располагали.

Да и реальной альтернативы непопавшему в игру Ари на острие атаки по большому счёту в настоящий момент в команде нет. Не считать же таковой Галаджана с Коряном, проведших на двоих считанное количество матчей за основной состав. Выдвижение на переднюю линию Фарфана вместо бразильского форварда также выглядело сомнительной затеей. Ибо тот, равно как и Фернандеш, еле волочил ноги ещё до истечения основного времени матча.

Каррера от подобной головной боли избавлен даже с учётом того, что впервые за долгий период вынужден был играть в официальных встречах на пределе лимита на легионеров с первых минут. Традиционное появление на поле Джано вместо Попова пусть существенно игру и не усилило, но, по крайней мере, заметно освежило. Не говоря уже о том, что у узловой спартаковской фигуры в центре поля – Фернандо, прекрасно справившегося с хорошо освоенной ролью разводящего, с появлением миниатюрного грузинского полузащитника оказались развязаны руки.

Однако ключевой перестановкой всё же стал выход не его, а Мельгарехо. Причём заменил он отнюдь не обратившегося к помощи медиков Луиса Адриано, что, в общем-то, казалось очевидным многим, но только не Каррере. Рулевой красно-белых снял с игры Зе Луиша, отметившегося лишь перманентным боданием в воздухе с оборонцами «Локомотива» с разной степенью продуктивности да парой заблокированных ударов в сторону ворот соперника. В конечном итоге, именно этот тренерский манёвр и принёс свои плоды.

Голы

В тот момент, когда у «железнодорожников» наметились ощутимые разрывы между линиями, разрезающая передача парагвайца на Луиса Адриано оставила не удел бросившегося за мячом в подкате Пейчиновича, а от тихоходного Кверквелии бразильский нападающий и вовсе с лёгкостью ускользнул на рывке. На то, чтобы отыграться, у «Локомотива» оставалось около 20 минут. Но верилось в это с трудом. А уж когда Промес во второй раз прошил Гилерме ударом в ближний угол, судьба обладателя трофея стала окончательно ясна. Не повлиял на положение вещей даже гол Фернандеша со штрафного. Ребров прозевал момент удара, и мяч, описав изящную дугу над выстроенной им стенкой, вонзился-таки в сетку.

На большее красно-зелёных попросту не хватило. Физически они и без того уступали спартаковцам, что в определённом смысле выглядит странным, учитывая привычный для Сёмина огромный объём силовой и беговой работы на сборах, а также отнюдь не космические скорости на поле на протяжении всей игры. А тут ещё и времени до финального свистка Безбородова элементарно почти не осталось.

Вывод

Таким образом, «Спартак» подтвердил не только статус фаворита, но и тенденцию, согласно которой в матчах за Суперкубок чемпион чаще берёт верх над обладателем Кубка страны. Справедливости ради стоит отметить, что разница на поле между противоборствующими сторонами была далеко не в восемь позиций и гигантские 27 очков, разделившие их в турнирной таблице прошлого чемпионата. Но индивидуальный и общекомандный класс красно-белых на данный момент объективно выше, что и доказал завершившийся уже за полночь поединок.

Любопытно, все ли лицезревшие его воочию на трибунах обновившегося перед стартом сезона стадиона на Востоке Москвы успели домой до закрытия метро? Ведь о том, чтобы договориться со столичными властями о продлении его работы хотя бы на час никто как-то не догадался.

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