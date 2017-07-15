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«Спартак» приучает к трофеям и готовит трансферную бомбу (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» приучает к трофеям и готовит трансферную бомбу (видео)
Фото: ФК «Спартак»

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Второй трофей за два месяца

Отличительная черта нашего футбола – чудовищная организация. О чем думали люди, назначая матч на 21.30? Хотя проще сказать, о чем они не думали – о болельщиках, как всегда. Если сесть и прикинуть – 21.30, два тайма по 45 минут, перерыв 15 – в 23.30 все должно закончиться. А если дополнительное время и серия пенальти? А если фанаты на радостях устроят пирошоу – и матч прервется минут на 20-30? А награждение, которое многие хотят увидеть? Считайте, считайте – сколько уже? И во сколько закрывается метро? А как быть жителям Подмосковья и других городов, которыхна стадионе где-то каждый третий?

Слушайте, ну мы ведь постоянно об этом пишем и говорим – и ничего не меняется. Если организаторам дать выбор – поставить матч в 5 утра, в 16.00 или в 18.00 – они выберут первый вариант. И не спрашивайте, почему. Тут непревзойденный талант нужен.

«Спартак» все тот же. Каррера взял второй трофей

Возможно, позднее время отразилось на судействе – Владислав Безбородов уже засыпал и проглядел нарушение Адриано (агрессивное поведение) в эпизоде с Тарасовым. А потом, в дополнительное время, бразилец, который должен быть удален (как минимум за вторую желтую; первая у него уже была), забил гол. Первый матч сезона – первый судейский скандал. Скучали по многому, но точно не по этому.


Юрия Семина можно понять. Тем более его команда подготовилась намного лучше, чем это казалось в последнем спарринге. Понравилась смена стилей по ходу игры – от обороны, но с мощными пятиминутками. Модель с тремя центральными защитниками, может быть, стала сюрпризом для Массимо Карреры – на сборах «Локо» так не играл.

«Спартак» больше атаковал и владел мячом, но каждый раз фальшивил в завершающей фазе. Хотя было ощущение, что все равно забьет. Приучил: даже если не идет, свой шанс получит и использует. Сохранил силы Промес, удачно вышел Мельгарехо, а Адриано вновь подтвердил свой высокий класс в реализации голевых моментов. Когда «Спартак» забил второй, подумалось: а перспективного Медведева «Локо» не замаринует? Когда забил «Локомотив», вспомнилось уже о Селихове.


«Спартак» впервые выиграл Суперкубок, второй трофей за два месяца. Не самый престижный? Безусловно. Но для «Спартака» сейчас все трофеи хороши – надо наверстывать, пополнять клубный музей. А то столько лет бестрофейных было…

«Мужик, ты ограждение пробил!». Что творилось на Суперкубке России

Главные слова вечера, то есть ночи произнес Леонид Федун.

– Усиление? Сейчас будут выходить Каррера и Родионов, все вопросы к ним. Бюджет выделен. Я надеюсь, завтра-послезавтра мы что-нибудь услышим, – сказал владелец «Спартака» журналистам.

Значит, что-то готовится. А то это затишье на трансферном рынке с каждой неделей пугает все больше.


Старт чемпионата

Сегодня стартует чемпионат России. Главное отличие от предыдущих в том, что в этом сезоне будут разыграны не пять, а шесть еврокубковых путевок, три из них – в Лигу чемпионов. Еще раз спасибо участникам евросезона-2016/17, победившим Португалию в таблице коэффициентов УЕФА.

«Зенит», ЦСКА и «Спартак» в собственной лиге решат, кому править на Руси

ЦСКА в гостях сыграет с «Анжи», а «Урал» дома примет «Ростов».


Еще один субботний матч – «Тосно» – «Уфа». Очень интересно, сколько зрителей соберет новичок премьер-лиги на «Петровском».

«Краснодар» играет завтра. А в пятницу «быки» провели пресс-конференцию. Смолов никуда не уходит. Ну, так говорят.


«Динамо» расторгло контракт с Дьяковым. Теперь это игрок турецкого «Сивасспора». Ну вот, а вы говорите, что никто в Европу не едет!

Джанаев, Гранат и Кудряшов подписали контракты с «Рубином». Официально игроком казанского клуба стал и Азмун.


Спустя год Курбан Бердыев рассказал, почему не возглавил «Спартак».

– Что касается несостоявшегося перехода в «Спартак», переговоры были, и они носили серьезный характер. Скажу прямо, со стороны «Спартака» все было на высоком уровне, переход не состоялся по моей вине. Были определенные детали, в подробности которых вдаваться не буду.

А «Анжи» отзаявил арендованного у ЦСКА Базелюка. Что-то пошло не так.

Жеребьевка еврокубков

В пятницу прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы. Все наши клубы были «сеяными». ЦСКА сыграет с греческим АЕК. Как же они надоели – что АЕК, что АИК! «Краснодар» встретится с победителем пары «Слован» – «Лонгбю». А «Зениту» достанется «Тренчин» или «Бней-Иегуда». Язык сломаешь.

– Первое, что можно сказать: на греческих стадионах царит неповторимая атмосфера, они умеют рьяно болеть, устраивают ад для приезжающих команд. У меня уже был опыт игры с АЕК, БАТЭ встречался с ними в Лиге Европы. Думаю, уровень будет сопоставим. Надо хорошо проанализировать команду: как играли в прошлом сезоне, какие были трансферы, то есть собрать всю возможную информацию. Исход двухматчевого противостояния во многом будет зависеть от деталей. Важно будет с правильным настроением подойти к обоим матчам. Что касается жары, то мы в Австрии готовились в схожих условиях, так что этим нас не удивить, – прокомментировал жеребьевку главный тренер ЦСКА.

Первый матч – 25/26 июля. Совсем скоро.

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Михаил Борзыкин
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