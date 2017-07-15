Валерий Рейнгольд: Адриано нужно было удалять. Судья испугался

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от победы красно-белых Суперкубке России над «Локомотивом» (2:1).

Напомним, что все голы были забиты в дополнительное время. У «Спартака» отличились Луис Адриано и Квинси Промес. У «Локомотива» гол забил Мануэл Фернандеш.

– До матча я предположил, что «Спартак» сломает «Локомотив» во втором тайме. Немного ошибся. Это случилось в дополнительное время. «Локомотив» просто встал. Сказалось индивидуальное мастерство.

«Локомотив» старался играть в хороший футбол, но физическое состояние оставляет желать лучшего. Обе команды пока не готовы играть на высоком уровне. В основное время ничего интересного не произошло. Футбол впечатления не произвел. В дополнительное время было интереснее. Были забиты отличные мячи.

– «Спартак» по сравнению с прошлым сезоном не изменился?

– Ничего не изменилось. Команда просто пока не готова. Нужно втянуться в чемпионат. Сборы прошли на фоне больших нагрузок. Процесс этот тяжелый. Я по себе это сужу. Сам проходил и помню, как тяжело было начинать первенство России весной. При этом «Спартак» остается кандидатом номер один на первое место. Сильнее состава в российском чемпионате нет.

– Что скажете про судейство, и конкретно про момент с Луисом Адриано?

– По хорошему надо было давать желтые карточки Тарасову и Адриано, и выгонять бразильца с поля. При всех делах, как бы тебя не били – не отвечай.

Меня и другие моменты поразили. Два мяча футболисты «Локомотива» остановили рукой. Один момент арбитр, ладно, «проспал». Но второй? А еще эпизод, когда был верный пенальти на Промесе! Как же так?

– Меня все-таки больше возмутило поведение Адриано. Противно было смотреть как он изображал боль, чтобы не получить вторую карточку.

– Это понты. Я согласен. И не защищаю Адриано. Судья испугался. Все арбитры боятся критики. Поэтому надо вводить повторы и как-то налаживать процесс. Тогда и многие спорные моменты исчезнут. Конечно, Адриано надо было выгонять. И Тарасову нужно было давать желтую карточку. Вместо него карточку получил Баринов. Непонятно.

– Но теперь все будут говорить, что судьи помогают «Спартаку».

– Как помогают? Я же столько моментов в пользу «Локомотива» назвал.

– Самый яркий эпизод произошел с Адриано. Это настоящая клоунада.

– Да. Клоунада, а пенальти не было? Общий фон все равно был таким, что «Спартак» был сильнее.

– Оба мяча «Спартак» забил в ближний угол. Ошибка вратаря?

– Да. «Пенки». Он стоял в этих углах и проспал оба момента. И я не понимаю, зачем его Черчесов в сборную берет вместе с Габуловым.