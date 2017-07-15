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Валерий Рейнгольд: Адриано нужно было удалять. Судья испугался

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Луис Адриано
Луис АдрианоФото: «Советский спорт»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от победы красно-белых Суперкубке России над «Локомотивом» (2:1).

Напомним, что все голы были забиты в дополнительное время. У «Спартака» отличились Луис Адриано и Квинси Промес. У «Локомотива» гол забил Мануэл Фернандеш.

До матча я предположил, что «Спартак» сломает «Локомотив» во втором тайме. Немного ошибся. Это случилось в дополнительное время. «Локомотив» просто встал. Сказалось индивидуальное мастерство.

«Локомотив» старался играть в хороший футбол, но физическое состояние оставляет желать лучшего. Обе команды пока не готовы играть на высоком уровне. В основное время ничего интересного не произошло. Футбол впечатления не произвел. В дополнительное время было интереснее. Были забиты отличные мячи.

– «Спартак» по сравнению с прошлым сезоном не изменился?
– Ничего не изменилось. Команда просто пока не готова. Нужно втянуться в чемпионат. Сборы прошли на фоне больших нагрузок. Процесс этот тяжелый. Я по себе это сужу. Сам проходил и помню, как тяжело было начинать первенство России весной. При этом «Спартак» остается кандидатом номер один на первое место. Сильнее состава в российском чемпионате нет.

– Что скажете про судейство, и конкретно про момент с Луисом Адриано?
– По хорошему надо было давать желтые карточки Тарасову и Адриано, и выгонять бразильца с поля. При всех делах, как бы тебя не били – не отвечай.

Меня и другие моменты поразили. Два мяча футболисты «Локомотива» остановили рукой. Один момент арбитр, ладно, «проспал». Но второй? А еще эпизод, когда был верный пенальти на Промесе! Как же так?

Голосование: Как должен быть поступить арбитр по отношению к Луису Адриано?

– Меня все-таки больше возмутило поведение Адриано. Противно было смотреть как он изображал боль, чтобы не получить вторую карточку.
– Это понты. Я согласен. И не защищаю Адриано. Судья испугался. Все арбитры боятся критики. Поэтому надо вводить повторы и как-то налаживать процесс. Тогда и многие спорные моменты исчезнут. Конечно, Адриано надо было выгонять. И Тарасову нужно было давать желтую карточку. Вместо него карточку получил Баринов. Непонятно.

– Но теперь все будут говорить, что судьи помогают «Спартаку».
– Как помогают? Я же столько моментов в пользу «Локомотива» назвал.

– Самый яркий эпизод произошел с Адриано. Это настоящая клоунада.
– Да. Клоунада, а пенальти не было? Общий фон все равно был таким, что «Спартак» был сильнее.

– Оба мяча «Спартак» забил в ближний угол. Ошибка вратаря?
– Да. «Пенки». Он стоял в этих углах и проспал оба момента. И я не понимаю, зачем его Черчесов в сборную берет вместе с Габуловым.

Матч

Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)

Голы

Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари

Предупреждения:

Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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