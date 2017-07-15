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Оставь конину всяк сюда входящий! Как «обобрали» КАМАЗ на китайской границе

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
КАМАЗ
КАМАЗФото: Ралли «Шелковый путь»

Ралли-марафон «Шелковый путь преодолел границу Казахстана с Китаем и свой экватор.

Позади осталось больше 5,5 тысяч километров пути, восемь городов, две страны. Впереди лежит Китай. Ралли-марафон «Шелковый путь перевалил за экватор. Пилоты преодолели восемь этапов – 2150 километров бездорожья: скалы, реки, гравий, дюны, грязь…

Все заслужили день отдыха. Перед финальным спуртом, последними шести этапами, бивуак ралли-рейда встал на заслуженный день отдыха в китайском городе Урумчи.

Китай – такой Китай!

Бывалые ралли-рейдеры уже ничему не удивляются – в прошлом году гонка проезжала через этот город, как и через всю Поднебесную. Тем, ко впервые едет по этому маршруту и до этого не был в КНР – все в новинку: и бегущие вдоль огороженных дорог верблюды, и бесконечно прямые идеально ровные дороги, и огромные суперсовременные здания туалетов без унитазов и перегородок между кабинками, и острая еда… В общем, - целый новый мир.

Границу на подъезде к городу Карамай, где финишировал седьмой этап, практически все прошли без происшествий. Лишь у некоторых участников марафона конфисковали запрещенные к провозу на территорию Китая продукты.

- Кошка есть? Собака есть? Нельзя везти, - проговорил дружелюбный, но строгий китаец, заглянув в окно автомобиля.

КАМАЗ «пощипали»

Кошек с собаками, конечно, через границу провезти никто из ралли-рейда не пытался, но мясо и другие продукты многим сдать пришлось. Одного  из водителей таможенники «раскулачили» на несколько килограммов купленной перед самой границей колбасы, хотя за несколько дней до Китая всех предупреждали, что продукты питания через границу провезти не получится.

Пришлось «делиться» с таможней и российской команде «КАМАЗ-мастер». У «голубой армады» отобрали весь запас вяленой конины – татарский деликатес, который наши гонщики возят с собой везде, будь то Южная Америка и «Дакар», Африка и «Эко Рейс», или Казахстан с Китаем на «Шелковом пути». Оставили КАМАЗы на таможне и сало. Повезло еще, что на эту гонкучелнинцы решили не брать штатных поваров – оставили бы на границе весь провиант.

Вообще, первые два дня китайцы активно рушили стереотипы: говорили по-английски, были гостеприимными и не перегибали с безопасностью, что за ними частенько водится. Бивуак в Карамае вообще стал одним из лучших на пути. Под лагерь для гонки был отведен огромный выставочный центр. Уставшие за неделю жизни в палатках под открытым небом и проливным дождем путники смогли наконец расслабиться под крышей огромного здания, разбив лагерь на идеально ровной прорезиненной поверхности. Здесь и душ можно было принять не в кабинке, и покушать в настоящей столовой, смахивавшей на ресторан.

Единственная проблема – интернет. Безлимит, которым мы пользовались на территории России и Казахстана закончился – начался не такой быстрый и весьма ограниченный в объемах спутниковый интернет, через который выгрузить файл с видео было очень сложно. Надежда оставалась на отель, забронированный для журналистов. Но тут ждало еще большее разочарование. Интернет-то был, и достаточно резвый, но отправить видео в Россию обычными методами оказалось просто невозможно – не работал ни один из известный файлообменников. Загрузить видео на YouTube было невозможно – доступ к этой сети, как и к Facebook, Twitter, Instagram и многим другим средствам связи с внешним миром был заблокирован. Не работали многие мессенджеры. Отчасти по этой причине видео с первого дня в Китае мы публикуем только сегодня.


В зачете все спокойно

С момента последней публикации прошло два этапа, которые оказались короткими (спецучастки 106 и 250 километров) и скоростными. Лидеры остались на своих местах, лишь слегка укрепив позиции. В зачете грузовиков лидирует Дмитрий Сотников из российской команды «КАМАЗ-мастер». Вторым идет его партнер Антон Шибалов, отстающий на 10 минут. Третий – по прежнему чех Мартин Коломы, отстающий еще на 10 минут. У внедорожников равных нет СебастьенуЛебу из Peugeot, от которого ближайший соперник и его партнер по команде СерильДепре отстает более чем на час. Третьим идет американский дебютант БрайсМензес на своем Mini.

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