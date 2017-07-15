Валерий Кечинов: Такой «Локомотив» должен бороться за еврокубки. Однозначно
Бывший полузащитник «Спартака» - о матче за Суперкубок между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1).
- Понравился матч?
- Да. В основное время «Локомотива» играл со «Спартаком» практически на равных. Да, «Спартак» владел мячом, территорией, но голевых моментов было больше у «Локомотива». А в овертайме команда Каррера физически выглядела более свежей. Ну, и плюс индивидуальное мастерство атакующих игроков «Спартака». Оно было чуть выше.
- «Локомотив» удивил
тем, как достойно противостоял чемпиону?
- Нет. У Юрия Палыча команда не может быть слабой. У них и состав неплохой в принципе. Если было больше приобретений, было бы замечательно. Но и этим составом они могут решать высокие задачи. Матчи против «Локомотива» всегда непростые. В прошлом сезоне, когда «Спартак» был на ходу, сыграли 1:1. И тоже был равный матч.
- Адриано нужно было
показывать вторую желтую карточку?
- Мое мнение: на усмотрение судьи. Он был рядом, все видел. По телевизору показалось, что бразилец агрессивно отреагировал на подкат Тарасова, начав брыкаться ногами и руками. Могла ли быть показана вторая желтая? Могла. И, думаю, после удаления у «Локомотива» было бы преимущество. Но, видимо, судья решил не ломать игру. Если бы Адриано откровенно полез драться, тогда бы наверняка последовало удаление. В общем, на усмотрение судьи.
- Перед Лигой чемпионов
«Спартаку» надо усиливаться?
- По-хорошему, да. Все-таки будет игра на два фронта, а если с Кубком, то на три. Поэтому точно не помешало бы три новых игрока – в каждую линию.
- «Спартак» отстоит
титул?
- Надеюсь, на это. И верю. Видно, что у команды появилась уверенность, наглость в хорошем смысле слова, стабильность и баланс. Если раньше в атаке мы всегда выглядели неплохо, то в обороне случались проблемы. Могли и забить сколько угодно и пропустить. Сейчас заметно, что во всех линиях – баланс. Оборона прибавила сильно.
- На что может
рассчитывать «Локомотив»?
- На борьбу за еврокубки. Это однозначно.
- Как вам игра
Миранчука?
- Парень талантливый, без вопросов. Прекрасная левая нога. Но, думаю, надо чуть больше обострять – позиция обязывает. А то так получилось, что Ари был отрезан от остальной команды, недостаточное количество раз получал мяч. Если бы Миранчук больше брал игру на себя – за счет обыгрыша или открываний в свободные зоны, то было бы больше остроты.
Матч
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)
Голы
Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари
Предупреждения:
Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция