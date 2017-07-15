Валерий Кечинов: Такой «Локомотив» должен бороться за еврокубки. Однозначно

Юрий Семин и Дмитрий Баринов Фото: «Советский спорт»

Бывший полузащитник «Спартака» - о матче за Суперкубок между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1).

- Понравился матч?

- Да. В основное время «Локомотива» играл со «Спартаком» практически на равных. Да, «Спартак» владел мячом, территорией, но голевых моментов было больше у «Локомотива». А в овертайме команда Каррера физически выглядела более свежей. Ну, и плюс индивидуальное мастерство атакующих игроков «Спартака». Оно было чуть выше.

- «Локомотив» удивил тем, как достойно противостоял чемпиону?

- Нет. У Юрия Палыча команда не может быть слабой. У них и состав неплохой в принципе. Если было больше приобретений, было бы замечательно. Но и этим составом они могут решать высокие задачи. Матчи против «Локомотива» всегда непростые. В прошлом сезоне, когда «Спартак» был на ходу, сыграли 1:1. И тоже был равный матч.

- Адриано нужно было показывать вторую желтую карточку?

- Мое мнение: на усмотрение судьи. Он был рядом, все видел. По телевизору показалось, что бразилец агрессивно отреагировал на подкат Тарасова, начав брыкаться ногами и руками. Могла ли быть показана вторая желтая? Могла. И, думаю, после удаления у «Локомотива» было бы преимущество. Но, видимо, судья решил не ломать игру. Если бы Адриано откровенно полез драться, тогда бы наверняка последовало удаление. В общем, на усмотрение судьи.

- Перед Лигой чемпионов «Спартаку» надо усиливаться?

- По-хорошему, да. Все-таки будет игра на два фронта, а если с Кубком, то на три. Поэтому точно не помешало бы три новых игрока – в каждую линию.

- «Спартак» отстоит титул?

- Надеюсь, на это. И верю. Видно, что у команды появилась уверенность, наглость в хорошем смысле слова, стабильность и баланс. Если раньше в атаке мы всегда выглядели неплохо, то в обороне случались проблемы. Могли и забить сколько угодно и пропустить. Сейчас заметно, что во всех линиях – баланс. Оборона прибавила сильно.

- На что может рассчитывать «Локомотив»?

- На борьбу за еврокубки. Это однозначно.

- Как вам игра Миранчука?

- Парень талантливый, без вопросов. Прекрасная левая нога. Но, думаю, надо чуть больше обострять – позиция обязывает. А то так получилось, что Ари был отрезан от остальной команды, недостаточное количество раз получал мяч. Если бы Миранчук больше брал игру на себя – за счет обыгрыша или открываний в свободные зоны, то было бы больше остроты.