Три футбольных монолога

В стародавние времена пресса не обходилась без юмористических страничек. Считалось, что любое профильное издание тоже должно шутить «по профилю».

Так, рыболовные журналы обязательно публиковали шутки наподобие «Где донка, там и рвется», а спортивные – разумеется, на тему спорта. Некоторые бородатые анекдоты, хорошо проверенные временем, из старых подшивок «Советского спорта» читает в видеоформате Сергей Данилевич. Сейчас – еще одна попытка окунуться в прошлое, написанная, впрочем, современным автором. И не надо говорить про запах нафталина – это аромат!

РАССУЖДЕНИЯ ЗЕЛЁНОГО ГАЗОНА НА СТАДИОНЕ ПЕРЕД МАТЧЕМ ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД

Ну, сейчас начнётся! Ух, зрителей-то сколько сегодня набилось на трибунах. Важный матч! Дерби называется... Болельщики все кричат, волнуются... А вон рыжий, с шарфом на шее, в пятом секторе файеры достал, гад! Будет жечь меня, когда игра начнётся. И в восьмом секторе тоже петарды готовят. А меня ведь целую неделю перед игрой стригли, причесывали, поливали... Но сегодня опять болячек наделают. Ну, что за мода такая - мне больно делать? Говорят, что зрители за это своё удовольствие большие деньги платят.

Ну, вот и команды вышли на поле из раздевалки. 22 бугая плюс 3 арбитра, всего 25... Сейчас по мне носиться начнут, ногами топтать. У каждого ведь по две ноги в бутсах... на каждой бутсе - по шесть шипов. Ладно бы мне их один раз воткнули... так они их полтора часа втыкать будут в разных местах. Исковыряют меня всего! Да ещё этот рыжий! Билет он, видите ли, купил, чтобы травку жечь... садист! Я-то его вижу, а начальство опять проглядит. А как хочется, чтобы поймали его и ко мне на исправление прислали с граблями, на недельку. Понял бы тогда, почём «фунт лиха».

Эх, крикнуть бы начальству, предупредить! Да кричать-то я не умею. Так только, прошелестеть могу тихонько: шшш - шшш - шшш...

СОКРОВЕННЫЕ МЫСЛИ ФУТБОЛЬНОГО МЯЧА, ЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕД ИГРОЙ НА ТРАВЕ В ЦЕНТРЕ ПОЛЯ

Мяч вздохнул полной грудью, округлился и слегка выдохнул через ниппель: «Да, бить будут сегодня сильно - видно по лицам игроков. А ведь при хорошем ударе их нога входит в меня почти до половины! Выдержат ли швы? Только очень немногие футболисты обращаются со мной деликатно и нежно, касаясь меня бутсами, и подчиняют себе мягкими и ласковыми движениями. От них и отрываться не хочется. А с грубиянами - просто беда! Так и норовят сделать мне больно! А вратари? Видел я в старой кинохронике, как цепко и аккуратно ловили они раньше моих собратьев, прижимая к себе. А сейчас все стараются кулаком меня встретить и ударить посильней. Так что, уж лучше в штангу попасть. А самая большая моя мечта - это завернуть в сторону от ворот, пролететь мимо и отлежаться в запасе, пока будут играть другими мячами. Ну, вот и свисток судьи к началу матча. Спаси меня, Господи!»

РАЗМЫШЛЕНИЯ ФУТБОЛЬНЫХ ВОРОТ ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Ох, люблю я, когда футбольные матчи проходят в хорошую погоду! Красивое зрелище! Впереди - лужок зелёный, солнышко светит... У игроков - форма разноцветная. Издалека люблю смотреть, как они по полю бегают. А когда они мяч ко мне в сетку забивают, то даже приятно... что-то вроде массажа. Но только чаще мяч мимо пролетает со свистом. И в штангу ещё игроки любят бить. А больно-то ведь как! Уй!

Во, во! Красные сейчас опять ко мне с мячом несутся... Не-е, белые мяч отбили и к тем воротам погнали... Что-то там завозились, плохо видно отсюда. Когда они далеко - приятно смотреть. Лишь бы сюда не прибегали. А то все ко мне примчатся, толкаются, пыхтят... А матом-то как ругаются! И ещё мои защитники, когда соперники угловой подают, прижимаются к моим штангам и руками их лапают, а судья внимания на это не обращает, бессовестный...

Скоро опять ко мне все прибегут. Они по очереди туда-сюда бегают, правила у них такие... В общем-то, ничего, жить можно, потому что игроки в меня мячом редко попадают. На тренировках избивают больше. Но там хоть зрителей нет - никто не видит моих мучений.

Ой, свистит что-то! Ну, наконец! Вот и моя сетка так приятно от мяча натянулась... Забили гол, кажется!?