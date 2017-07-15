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Топ-7 трансферов в российском футболе на данный момент

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Себастьян Дриусси
Себастьян ДриуссиФото: ФК «Зенит»

«Советский спорт» перед началом нового сезона РФПЛ оценил трансферы российских клубов.

Дмитрий Полоз

26 лет, нападающий

Из «Ростова» в «Зенит»

Статистика - 2016/17: 26 матчей (7 голов+5 передач) - в РФПЛ, 14 (7+3) - в Лиге чемпионов (10 (5+2)) и Лиге Европы (4 (2+1))

Многоходовочка, а не трансфер. Во-первых, Полоз – реально крут. По технике – один из лучших в России. Во-вторых, этим переходом «Зенит» окончательно подводит Кокорина к давно назревшему вопросу: футбол или коллекционирование автомобилей? Если Александр вновь начнет исполнять фитнес – бессмысленные пробежки, передачи поперек поля и полное отсутствие агрессии, заряженности на гол, то теперь в составе есть тот, кто легко его заменит. И в лимит вписывается.

Себастьян Дриусси

21 год, нападающий 

Из «Ривер Плейта» в «Зенит»

Статистика - 2016/17: 29 (17+3) - в чемпионате Аргентины 

Паредес – это гуд. Но в «Роме» он не был незаменимым. И его переход в клуб РФПЛ – это шаг назад в карьере. Отмечать человека, который выбрал деньги вместо того, чтобы попытаться остаться в Европе, нельзя. Окончательно расслабиться. А Дриусси идет вверх, сделав очередной шажок к клубу из топ-5 Европы. Плюс в 21 год играть за один из лучших клубов «Аргентины» - «Ривер Плейт» - заявка на светлое будущее. Ждем.

Александр Зуев

21 год, полузащитник 

Из «Спартака» в «Ростов» (аренда)

Статистика - 2016/17: 6 (0+1) - за «Спартак» в РФПЛ, 1(0) - в Лиге Европы за «Спартак», 11 (0+2) - за «Крылья Советов» в РФПЛ

Это, наверное, самый талантливый парень, которого я видел за последние год-полтора в России. Головин и Зобнин – тоже круты, но Зуев по потенциалу ничуть не хуже. В аренде в «Крыльях» у спартаковца получилось не очень. Поначалу Скрипченко доверял, но в последних трех турах игрок потерял место в старте. Справедливо потерял: два голевых паса за 11 матчей – мало. Теперь – «Ростов», который полностью обновился. И где в прошлом сезоне перманентно возникали проблемы с зарплатами. Как будет теперь – сказать сложно, но Зуеву обязан себя проявить. Иначе начнет вырисовываться грустная тенденция.

Соломон Кверквелия

25 лет, защитник 

Из «Рубина» в «Локомотив»

Статистика - 2016/17: 12 (0) - за «Локомотив» (находился на тот момент в аренде) в РФПЛ

Учитывая травму Чорлуки, это спасительный трансфер для «Локомотива». Семин и так вынужден использовать номинального полузащитника Баринова в центре обороны, а что было бы, не выкупи «Локомотива» права на грузинского защитника у «Рубина»? Плюс Кверквелия действительно сильный игрок. Он прогрессировал и с Бердыевым, и, что особенно ценно, без.

Сердар Азмун

22 года, нападающий 

Из «Ростова» в «Рубин»

Статистика - 2016/17: 27 (7+2) - в РФПЛ, 14 (5+1) - в Лиге чемпионов (10 (4+1)) и Лиге Европы (4 (1+0))

Человек, который через год уедет в Европу. Шаг первый: 10-15 голов в РФПЛ. Шаг второй: яркая игра за сборную Ирана на ЧМ-2018. Шаг третий: билет на самолет до Ливерпуля.

Вандерсон

31 год, нападающий 

Из «Краснодара» в «Динамо»

Статистика - 2016/17: 14 (3+1) - в РФПЛ, 6 (0+2) - в Лиге Европы

Бечирай и Панченко – не тот тандем, с которым надо входить в новый сезон. Тем более, если вы хотите быть выше «Спартака в таблице. Пусть Панченко здорово проявил себя в ФНЛ, но теперь «Тамбова» и «Луч-Энергии» не будет. «Динамо» был очень нужен форвард, который стабильно забивал в РФПЛ. И для первого сезона после возвращения даже сдавший Вандерсон – это неплохо.

Георгий Мелкадзе

20 лет, нападающий 

Из «Спартака» в «Тосно» (аренда)

Статистика - 2016/17: 26 (11+0) - в ФНЛ за «Спартак-2», 1(0) - в Лиге Европы за «Спартак»

Мелкадзе давно перерос уровень ФНЛ, в которой он играл за «Спартак-2». И чтобы не остановиться в развитии, нужна была практика в РФПЛ. Но в «Спартаке» сейчас не все эксперты видят место для Смолова, чего уж говорить про 20-летнего парня. «Тосно» Парфенова видится идеальным вариантом, чтобы Мелкадзе окреп. А там, может, и Смолов не понадобится.

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