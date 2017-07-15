«Нас испугался даже Китай!» Россиянки в синхронном плавании выносят всех в мире

Первое золото чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште завоевала синхронистка Светлана Колесниченко, победив в соло.

Преимущество российских синхронисток так велико, что Светлана Колесниченко после своего блистательного выступления сразу же начала принимать поздравления, а президент федерации Алексей Власенко встал из кресла и начал жать руки окружающим. Это была победа! Хотя после Светы еще выступала канадка Жаклин Симоно. А вдруг она сотворит сенсацию, сделает что-то бесподобное? В каком еще виде спорта все понятно до того, как выступит какая-то соперница?

И конечно, чуда не произошло. Канадка стала только пятой, а Колесниченко завоевала заслуженное золото. Нет, русских не победить никому. Чувствуя безнадегу, на соло (которое не входит в программу Олимпиад) не заявились даже китаянки, хотя на чемпионатах мира в Барселоне (2013) и Казани (2015) они из четырех медалей взяли три серебра и одну бронзу. Как вы помните, награды в соло вручают и за техническую, и за произвольную программы.

СТАТИСТИКА Синхронное плавание Соло. Техническая программа 1. Колесниченко (РОССИЯ) – 95,2036.

2. Карбонель (Испания) – 93,6534.

3. Волошина (Украина) – 91,9992.

Программа Колесниченко была построена на «Песне Сольвейг» из сюиты «Пер Гюнт» за авторством Эдварда Грига. Исполняет композицию великолепная Анна Нетребко.

- Вы давно не выступали в соло, а теперь заменили пятикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину, которая ждет ребенка и взяла паузу в карьере, сюда приехав как помощница вашего тренера. Тяжело ли пробовать себя в новой роли? – спросил я у Колесниченко.

- Да, последний раз я выступала в соло в 2009 году на юниорском первенстве. Но здесь другие ощущения. Очень большая моральная ответственность. Наталья Ищенко и Светлана Ромашина высоко поставили планку – нужно было ее удержать. Я очень переживала, но удачный дебют состоялся. Все, что мы запланировали – я сделала.

- Ромашина говорила в интервью «Советскому спорту»: в Будапеште все так идеально, что даже страшно.

- Какое идеально? Я ничего такого не вижу! – встревожилась Колесниченко. – Мы очень самокритичные. Вот когда мне поставят 100 баллов, то поговорим об идеале.

- Я имею в виду организацию чемпионата мира.

- В этом смысле – да. Мы не ожидали, что все так будет хорошо и красиво. Живем невдалеке, бассейн прекрасный, водичка теплая. И погода мне такая нравится, когда грибной дождик моросит.

- Но утром был сильный дождь, а тут – открытый бассейн.

- Я была рада. Как будто из Москвы нам эту погоду принесло. Замечательно! Это ведь лучше, чем солнце.

- Можно сказать, что золото в соло ценится выше, чем в дуэте или в группе?

- Все медали очень важны. Но в соло я никогда не побеждала, поэтому запомню эту награду надолго.

- Вы представляли хотя бы на секунду, что может быть другая медаль – не золотая?

- А мы вообще о медали не думаем. Выходим на старт и ходим сделать не лучше, чем другая спортсменка. А показать свой максимум, на что способна лично я. Что мы наработали за конкретный сезон. Сделать свой лучший вариант прогона.

- Официальная газета международной федерации ФИНА вместо вашего портрета опубликовала фото Светланы Ромашиной. Видели этот казус?

- Да. И даже сказала: «Какая я тут красивая!» Потому что я свои фотографии не люблю, а снимки Светы мне нравятся.

- Как вы выбирали программу?

- Совместно с тренером Татьяной Данченко. И помогала Ольга Васильченко, мой личный тренер. Она предложила эту музыку Анны Нетребко. И мы решили, что в этом соло у меня будет очень красивый образ.

Когда мы ставим программу, то ее проживаем, чтобы показать судьям максимум, что мы выражаем. Это композиция девушки, которая ждет своего любимого. Она страдает и верит, что он вернется.

- Вы слышали Нетребко вживую?

- Нет, к сожалению. Но очень хотела бы услышать.

- То, что Китай не выступает в соло, как-то меняет положение сил в вашем виде?

- Китаянки очень сильны. Но мы всех соперниц уважаем. Испанка Карбонель тоже очень хорошая конкурентка. Не могу кого-то ставить выше или ниже.