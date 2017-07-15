Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 1Ростов
Футбол  Спартак-21 : 0Оренбург
Футбол  Кубань- : -Химки
Футбол  Олимпиец0 : 0Крылья Советов
Футбол  Тосно0 : 0Уфа
Футбол  Анжи- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак», Безбородов и жестокий Палыч. Колонка Михаила Борзыкина

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергея Прядкин и Юрий Семин
Сергея Прядкин и Юрий СеминФото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» разбирает матч «Спартак» – «Локомотив».

Если вы следили за подготовкой команд к сезону, то сразу обнаружили принципиальную разницу между ними. «Спартак» представил свой летний шаблон: все то же самое, только с ЗеЛуишем на острие и Промесом с Адриано на флангах полузащиты; это не тактика с тремя форвардами. У «Локомотива» своего шаблона не нашлось: летняя подготовка была омрачена серьезными кадровыми потерями; в спаррингах мы не видели Кверквелию и Миранчука, Фарфан не закрывал всю бровку, а Юрий Семин не наигрывал схему с тремя центральными защитниками. И вообще практиковать эту схему в первом матче сезона, да еще 120 минут – это слишком жестоко по отношению к латералям. Ноги еще чугунные, дышится тяжело, а тебе надо пахать по всей бровке. Фарфан смотрел на Комбарова и, наверное, завидовал: этот ничего не делает ни в атаке, ни в обороне, тоже так хочу!

С другой стороны, последний контрольный матч «Локомотив» сыграл 30 июня. Что было в следующие две недели, никто не знает. Нас кормили информацией о «Казанке», а на десерт подавали интервью с Сычевым, которого мы, конечно же, все любим и ценим. Возможно, Семин наигрывал модель 3–4–2–1, тем более что Кверквелия уже сбежал из «Рубина», и появилась возможность количественно укрепить центр обороны. Тем не менее, на мой взгляд, это разовая акция – против «Спартака». Надо было сдержать трех номинальных форвардов. Отсюда – и контратакующий стиль в первом тайме, когда еще были силы и получалось держать построение. Когда силы стали иссякать, конструкция пошатнулась: стали появляться коридоры, пошла игра на встречных курсах, в которой победить должен был тот, кто первым воспользуется ошибкой соперника.

«Спартак»

* * *

Ключевой эпизод матча случился на 75-й минуте. У Адриано и Тарасова вышел спор о современных музыкальных направлениях, чуть не дошло до мордобоя. А наказание в виде желтой карточки получил Баринов. И все с умными лицами принялись разбирать эпизод. А чего тут разбирать-то – переклинило Владислава Безбородова. Он же тоже еще форму не набрал! Или, может, подумал, что видеоповтор все прояснит. А когда вспомнил, что видеоповторы у нас только для драгоценных гостей, сорвался на Баринове. В общем, мутная история. Ее можно было бы даже не вспоминать, не забей Адриано победный гол. А так получается, что судья, совершив результативную ошибку, фактически подарил «Спартаку» Суперкубок. Правда, Безбородов в этот вечер, перешедший в ночь, не замечал не только агрессивного поведения, но и игру рукой. Не набрал форму, не набрал.

К этому моменту «Локомотив» уже играл намного смелее. Хотя было немало моментов, когда, зацепившись за мяч метрах в 30 от Реброва, «Локо» атаковал усилиями только Ари и Миранчука. Фарфан все анализировал объем работы Комбарова и проклинал этот несправедливый мир. А Фернандеш здраво рассудил: я сегодня буду только бить по воротам, потому что делаю это лучше всех. Этих сил «Локомотиву» вполне могло хватить, если бы в соперниках был карпинский «Спартак» с Макеевым в центре обороны. Проломить связку Джикия – Боккеттиоказалось не так просто. Особенно Джикию. Если говорить в целом, красно-белые неплохо действовали в обороне, хотя и противостояла им далеко не лучшая атака чемпионата. Он несколько раз был в шаге от пропущенного гола (и один все же пропустил – со стандарта), но по спартаковским меркам это нормально.

«Локомотив»

* * *

Обе команды успешно выполнили план на игру. Никто не провалился. Это был равный матч, где одни пытались играть с позиции силы, и порой это у них получалось неплохо, а другие контратаковали, и порой это у них тоже получалось неплохо. «Спартак» был чуть лучше, но не настолько, как это казалось перед матчем. Во всех линиях надо прибавлять, и это обязательно случится в ближайшее время. Пока обе команды готовы процентов на 50 от своих возможностей: есть определенный дисбаланс и существенная разница в кондициях игроков – участники Кубка конфедераций ожидаемо готовы хуже. Все решило то самое судейское решение, мастерство Адриано, реализующего голевые моменты как пенальти, удачный выход Мельгарехона замену и силы… силы Промеса, который только в дополнительное время пробежал, кажется, больше, чем Комбаров за весь матч.

Типичная межсезонная игра, но с антуражем дерби. В первых двух-трех турах футбола такого качества будет много.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Азмун вернулся в «Рубин». Таблица трансферов РФПЛАзмун вернулся в «Рубин». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Сергей Шавло: Победу «Спартаку» в Суперкубке принесло индивидуальное мастерство Адриано и ПромесаБывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом».Евгений Ловчев: Черчесов был прав по МиранчукуЕвгений Ловчев: Черчесов был прав по МиранчукуОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев - о матче за Суперкубок России «Спартак» - «Локомотив» (2:1).Виталий Мутко: Считаю, судья ничем игру за Суперкубок России не испортилПрезидент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко оценил работу главного арбитра матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» Владислава Безбородова.Андрей Бутенко: Хочу отметить ровное, профессиональное, добротное судейство БезбородоваПредседатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко оценил работу главного арбитра матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» Владислава Безбородова.Михаил Гершкович: Судейская ошибка повлияла на результат матча за Суперкубок РоссииГлава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о встрече за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом», которую красно-белые выиграли в дополнительное время (2:1).Александр Бубнов: Безбородов испугался удалять АдрианоБывший защитник сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал работу арбитра Владислава Безбородова на матче за Суперкубок России.Анатолий Мещеряков: На ключевые матчи нужно приглашать иностранных арбитровПредседатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал судейство в матче за Суперкубок России.Денис Глушаков: Уверен, это не последняя победа «Спартака» в СуперкубкеПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил уверенность, что завоеванный трофей Суперкубка России не станет последним для команды.Валерий Кечинов: Такой «Локомотив» должен бороться за еврокубки. ОднозначноВалерий Кечинов: Такой «Локомотив» должен бороться за еврокубки. ОднозначноБывший полузащитник «Спартака» - о матче за Суперкубок между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1).Вячеслав Колосков: Только три клуба будут бороться за чемпионствоПочетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение, что за чемпионство в новом сезоне РФПЛ будут бороться только «Спартак», ЦСКА и «Зенит».Илья Геркус: Судейские ошибки - часть игры, их нужно приниматьПрезидент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал работу арбитров в матче за Суперкубок России-2017.Вячеслав Колосков: В матче за Суперкубок России было мало футболаПочетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о матче за Суперкубок России, в котором «Спартак» в дополнительное время обыграл «Локомотив» (2:1).Бывший инспектор ФИФА: Луис Адриано был зачинщиком потасовки, он заслуживал удаленияБывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд уверен в том, что нападающего «Спартака» Луиса Адриано стоило удалить с поля во время матча за Суперкубок России-2017.Виталий Мутко: Старт футбольного сезона получился очень яркимПрезидент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом».Лоренсо Мельгарехо: В наших головах теперь только мысли о матче с «Динамо»Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо рассказал о том, как команда отпраздновала завоевание Суперкубка России.Лоренсо Мельгарехо: Мне представилась отличная возможность сделать передачу на Луиса АдрианоНападающий московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо прокомментировал свой выход на замену в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом».Георгий Джикия: Приятно выигрывать титулЗащитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от победы своей команды над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок России.«Спартак» приучает к трофеям и готовит трансферную бомбу (видео)«Спартак» приучает к трофеям и готовит трансферную бомбу (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Салман Бабаев: «Локомотив» играл не хуже «Спартака» в матче за Суперкубок РоссииЧлен совета директоров московского «Локомотива» Салман Бабаев высоко оценил уровень игры команды в матче за Суперкубок России со «Спартаком».
Футбол
«Урал» сыграл вничью с «Ростовом»
Футбол
Андрей Бутенко: Хочу отметить ровное, профессиональное, добротное судейство Безбородова
Бокс
Джо Смит: После победы над Баррерой хочу сразиться с Ковалевым, Стивенсоном или Уордом (видео)
Бокс
Салливан Баррера: Теперь я готов к бою за титул в полутяжелом весе (видео)
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика