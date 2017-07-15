«Спартак», Безбородов и жестокий Палыч. Колонка Михаила Борзыкина

Сергея Прядкин и Юрий Семин Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» разбирает матч «Спартак» – «Локомотив».

Если вы следили за подготовкой команд к сезону, то сразу обнаружили принципиальную разницу между ними. «Спартак» представил свой летний шаблон: все то же самое, только с ЗеЛуишем на острие и Промесом с Адриано на флангах полузащиты; это не тактика с тремя форвардами. У «Локомотива» своего шаблона не нашлось: летняя подготовка была омрачена серьезными кадровыми потерями; в спаррингах мы не видели Кверквелию и Миранчука, Фарфан не закрывал всю бровку, а Юрий Семин не наигрывал схему с тремя центральными защитниками. И вообще практиковать эту схему в первом матче сезона, да еще 120 минут – это слишком жестоко по отношению к латералям. Ноги еще чугунные, дышится тяжело, а тебе надо пахать по всей бровке. Фарфан смотрел на Комбарова и, наверное, завидовал: этот ничего не делает ни в атаке, ни в обороне, тоже так хочу!

С другой стороны, последний контрольный матч «Локомотив» сыграл 30 июня. Что было в следующие две недели, никто не знает. Нас кормили информацией о «Казанке», а на десерт подавали интервью с Сычевым, которого мы, конечно же, все любим и ценим. Возможно, Семин наигрывал модель 3–4–2–1, тем более что Кверквелия уже сбежал из «Рубина», и появилась возможность количественно укрепить центр обороны. Тем не менее, на мой взгляд, это разовая акция – против «Спартака». Надо было сдержать трех номинальных форвардов. Отсюда – и контратакующий стиль в первом тайме, когда еще были силы и получалось держать построение. Когда силы стали иссякать, конструкция пошатнулась: стали появляться коридоры, пошла игра на встречных курсах, в которой победить должен был тот, кто первым воспользуется ошибкой соперника.

«Спартак»



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Ключевой эпизод матча случился на 75-й минуте. У Адриано и Тарасова вышел спор о современных музыкальных направлениях, чуть не дошло до мордобоя. А наказание в виде желтой карточки получил Баринов. И все с умными лицами принялись разбирать эпизод. А чего тут разбирать-то – переклинило Владислава Безбородова. Он же тоже еще форму не набрал! Или, может, подумал, что видеоповтор все прояснит. А когда вспомнил, что видеоповторы у нас только для драгоценных гостей, сорвался на Баринове. В общем, мутная история. Ее можно было бы даже не вспоминать, не забей Адриано победный гол. А так получается, что судья, совершив результативную ошибку, фактически подарил «Спартаку» Суперкубок. Правда, Безбородов в этот вечер, перешедший в ночь, не замечал не только агрессивного поведения, но и игру рукой. Не набрал форму, не набрал.

К этому моменту «Локомотив» уже играл намного смелее. Хотя было немало моментов, когда, зацепившись за мяч метрах в 30 от Реброва, «Локо» атаковал усилиями только Ари и Миранчука. Фарфан все анализировал объем работы Комбарова и проклинал этот несправедливый мир. А Фернандеш здраво рассудил: я сегодня буду только бить по воротам, потому что делаю это лучше всех. Этих сил «Локомотиву» вполне могло хватить, если бы в соперниках был карпинский «Спартак» с Макеевым в центре обороны. Проломить связку Джикия – Боккеттиоказалось не так просто. Особенно Джикию. Если говорить в целом, красно-белые неплохо действовали в обороне, хотя и противостояла им далеко не лучшая атака чемпионата. Он несколько раз был в шаге от пропущенного гола (и один все же пропустил – со стандарта), но по спартаковским меркам это нормально.

«Локомотив»





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Обе команды успешно выполнили план на игру. Никто не провалился. Это был равный матч, где одни пытались играть с позиции силы, и порой это у них получалось неплохо, а другие контратаковали, и порой это у них тоже получалось неплохо. «Спартак» был чуть лучше, но не настолько, как это казалось перед матчем. Во всех линиях надо прибавлять, и это обязательно случится в ближайшее время. Пока обе команды готовы процентов на 50 от своих возможностей: есть определенный дисбаланс и существенная разница в кондициях игроков – участники Кубка конфедераций ожидаемо готовы хуже. Все решило то самое судейское решение, мастерство Адриано, реализующего голевые моменты как пенальти, удачный выход Мельгарехона замену и силы… силы Промеса, который только в дополнительное время пробежал, кажется, больше, чем Комбаров за весь матч.

Типичная межсезонная игра, но с антуражем дерби. В первых двух-трех турах футбола такого качества будет много.